Wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Taki zarzut usłyszał 36-letni mieszkaniec Białegostoku, który miał w piwnicy blisko osiem kilogramów amfetaminy. Ich czarnorynkowa wartość to ponad 300 tys. zł. Wywęszył je policyjny pies Lidia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej weszli do mieszkania 36-letniego białostoczanina. Ustalili wcześniej, że bierze on udział w obrocie narkotykami.

"Mundurowych w przeszukaniu wspierał policyjny pies Lidia. To owczarek belgijski wyszkolony do wyszukiwania zapachu narkotyków, który na co dzień pełni służbę w białostockiej komendzie miejskiej" – czytamy w policyjnym komunikacie.

Najpierw pies wskazał, gdzie znajduje się marihuana

8 kilogramów amfetaminy

Czarnorynkowa wartość narkotyków to ponad 300 tys. zł. 36-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W prokuraturze usłyszał natomiast zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków, za który grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.