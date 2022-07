Miał wysyłać obsceniczne wiadomości i nagrania. Rzecznik białostockiej kurii z zakazem wykonywania posługi

Ksiądz Andrzej Dębski nie może wykonywać posług duszpasterskich i nosić stroju duchownego - tak zadecydował metropolita białostocki. To pokłosie sobotniej publikacji "Gazety Wyborczej", która napisała, że rzecznik białostockiej kurii wysyłał do jednej z kobiet wulgarne wiadomości i filmy z seksualnymi propozycjami.

W poniedziałek wicekanclerz kurii ks. Ireneusz Korziński poinformował w komunikacie, że arcybiskup Józef Guzdek przekazał 18 lipca ks. Andrzejowi Dębskiemu dekret zawierający decyzję o pozbawieniu prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego.

Kuria przeprasza za zgorszenie, które "nie przystoi kapłanowi"

Ksiądz nie jest już kapelanem Jagiellonii. Współpracę z duchownym zakończyła też telewizja

Ksiądz Andrzej Dębski to postać znana na Podlasiu. Został wyświęcony w czerwcu 2001 roku. Jest nie tylko rzecznikiem prasowym archidiecezji białostockiej, ale też między innymi wykładowcą Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego, kapelanem piłkarskiej Jagiellonii Białystok czy wydawcą katolickiego magazynu w TVP Białystok.

Jagiellonia Białystok poinformowała w poniedziałek w krótkim komunikacie, że w związku z sobotnią informacją abp. Guzdka o zawieszeniu księdza w pełnieniu wszystkich funkcji, nie jest on już kapelanem klubu.

Miał wysyłać obsceniczne wiadomości i nagrania

Według "Wyborczej" znajomość internautki z księdzem Dębskim na Facebooku zaczęła się w Wielkanoc, gdy ta wysłała mu zaproszenie do grona znajomych. Ze skanów rozmowy, które przytacza gazeta, ma wynikać, że internautka miała wysłać zaproszenie "przez przypadek", bo miało jej chodzić o "innego Andrzeja Dębskiego".

"GW" napisała, że ksiądz potwierdził korespondencję. Stwierdził, że "nie było to stosowne" oraz tego "żałuje". Na pytanie, dlaczego akurat ta kobieta była adresatką jego korespondencji, ksiądz odpowiedział: - Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło.