Białystok przymierza się do zmiany herbu miasta, bo ten obecny nawiązuje do nadanego w 1809 roku przez rosyjskiego zaborcę. Tak stwierdziła Komisja Heraldyczna przy resorcie spraw wewnętrznych i zarekomendowała herb, który nadał miastu w 1749 roku król August III Sas.

Radni dostali pod głosowanie, wniesiony przez prezydenta Białegostoku, projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany herbu miasta.

Prezydent powoła zespół roboczy

- Z wiadomości, które dostawałam od mieszkańców wynika, że wielu obawia się daleko idących konsekwencji zmiany herbu, które pociągną za sobą chociażby potrzebę wymiany herbów znajdujących się na miejskich instytucjach czy też zmianę flagi i barw miasta. I nie chodzi tylko o kwestie finansowe, ale też o zastanowienie się, po co to robić, skoro herb jest z nami już od tylu lat. Rozmawialiśmy też o tym w gronie naszego klubu. Uznaliśmy, że uchwała nie może być podjęta bez przeprowadzenia szeroko zakrojonej dyskusji na ten temat – mówi nam Zabrocka.

Radni na sesji - przy sprzeciwie radnych PiS , którzy chcieli podjąć uchwałę, a potem dyskutować - odesłali projekt uchwały do wnioskodawcy.

Jak wskazywała wcześniej radna Zabrocka, w skład takiego zespołu mogliby wejść przedstawiciele prezydenta, radni oraz historycy - eksperci od dziejów miasta i heraldyki. - I jeśli zespół uzna, że zmiana jest konieczna, chcielibyśmy wrócić do tego tematu - stwierdziła radna.

Negatywna opinia Komisji Heraldycznej

Jak mówił na sesji dyrektor biura rady miasta Andrzej Matys, od czasu przyjęcia w 1995 roku przez radę miasta obecnego herbu, wielokrotnie w lokalnej prasie oraz w środowisku heraldyków i historyków pojawiały się wątpliwości co do tego, że jest on niezgodny z zasadami heraldyki i z tradycją historyczną.