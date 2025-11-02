Zofia Marchel: po dziewięciu latach dostałam informację, że sprawa wypadku, w którym zginęła moja córka będzie rozpatrzona przez sąd Źródło: tvn24.pl

Kluczowe fakty: Sprawa tragicznego wypadku jest rozpatrywana w sądzie w Opolu, ponieważ tam znajduje się siedziba firmy, do której należał autobus. Większość wezwanych świadków również jest z Opola i okolic.

Prokuratura tłumaczy, że śledztwo trwało długo, bo trzeba było czekać na opinię biegłego, przetłumaczyć materiały przekazane przez szwajcarskie organy ścigania i przesłuchać bez mała 40 osób.

Po tragedii rodzinę wsparli członkowie akademii tańca, do której należała Agnieszka i w której barwach zdobywała trofea. Pomagali też harcerze z drużyny, której członkinią była przed laty.

- Najgorsze jest to, że to wszystko tak długo trwa – aż dziewięć lat. Nasza rodzina musi przeżywać ten ból jeszcze raz, nie możemy zakończyć żałoby – mówi Zofia Marchel, która zwróciła się do naszej redakcji.