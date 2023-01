Pies został postrzelony w oko z wiatrówki. Do winy przyznał się sąsiad

Do ośmiu lat więzienia grozi 56-latkowi, który na terenie gminy Biała Podlaska (woj. lubelskie) strzelił z wiatrówki do psa. Zwierzę zostało postrzelone w oko. Potrzebna była operacja. Mężczyzna - jak przekazuje policja - twierdził, że pies wszedł na jego posesję, a on "chciał go tylko odstraszyć".