Białystok

Zmarł biskup Antoni Dydycz

Biskup Antoni Dydycz
Biskup Antoni Dydycz
Źródło: Diecezja Drohiczyńska
Zmarł biskup Antoni Pacyfik Dydycz - poinformowała kuria diecezjalna w Drohiczynie. Duchowny miał 87 lat. W 2008 roku został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Biskup Antoni Pacyfik Dydycz był biskupem seniorem diecezji drohiczyńskiej. Urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Serpelicach. Święcenia prezbiteriatu przyjął w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów w czerwcu 1963 roku. Biskupem został w lipcu 1994 roku. Jego dewizą biskupią były słowa: "Populus Tuus – hereditas Tua" (Lud Twój - dziedzictwem Twoim).

Duchowny był wielokrotnie odznaczany, został uhonorowany, między innymi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2008 roku nadał mu Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski "w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce i za działalność społeczną na rzecz polskich rodzin". W roku 2023 otrzymał medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas".

O śmierci biskupa poinformowała kuria diecezjalna w Drohiczynie. Szczegółowe informacje na temat uroczystości pogrzebowych zostaną podane w najbliższym czasie - dodano w komunikacie. 

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Diecezja Drohiczyńska

TAGI:
Kościół katolickizmarł..., nekrologi
