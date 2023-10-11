Вибори 2023. Кого обиратимуть поляки 15 жовтня?

15 жовтня поляки голосуватимуть на парламентських виборах. Як і за кого голосувати? Скільки депутатів і сенаторів буде обрано відповідно до Сейму і Сенату? Як формуватиметься новий уряд? Пояснюємо.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Вибори до парламенту відбудуться 15 жовтня. Поляки голосуватимуть за кандидатів до Сейму та Сенату. У результаті голосування буде обрано 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін. На цей день також заплановано референдум. Його проводитимуть ті ж виборчі комісії, на тих же дільницях, що й парламентські вибори. Перевірити адресу своєї виборчої комісії, тобто місця, де будете голосувати, можна за допомогою пошукової системи, доступної на сайті Національної виборчої комісії.

Парламентські вибори 2023. Хто балотується? Список комітетів

Шість виборчих комітетів висуватимуть своїх кандидатів до Сейму по всій Польщі, тобто в усіх 41 округах. Ще чотири комітети виставлять їх в більш ніж одному окрузі. Спосіб перерахунку отриманих ними голосів у мандати визначається методом д'Ондта. Але насамперед виборчий комітет партії повинен подолати 5% бар'єр голосів, поданих за його кандидатів, або 8% - у випадку коаліційних виборчих комітетів.

Як поінформувала Державна виборча комісія, загалом на виборах до Сейму та Сенату зареєстровано 40 виборчих комітетів політичних партій, 2 виборчі комітети коаліцій політичних партій та 43 виборчі комітети виборців. Рівно за місяць до виборів відбулося жеребкування номерів виборчих списків. Відповідно до нього у виборах беруть участь і висуватимуть кандидатів по всій Польщі такі угруповання:

1 - Виборчий комітет "Позапартійні самоврядники"

2 - Коаліційний виборчий комітет "Третій шлях" ("Польща 2050" Шимона Головні - Польська народна партія)

3 - Виборчий комітет "Нові ліві"

4 - Виборчий комітет "Право і справедливість".

5 - Виборчий комітет "Конфедерація, свобода і незалежність"

6 - Коаліційний виборчий комітет "Громадянська коаліція" ("Громадянська платформа", "Сучасна", "Польська ініціатива", "Зелені")

Комітети, які висуватимуть кандидатів більш ніж в одному окрузі, також отримали номер списку:

7 - Виборчий комітет "Польща єдина"

8 - Виборчий комітет "Ліберальна Польща", "Страйк підприємців"

9 - Виборчий комітет "Виборців Руху Процвітання та миру".

10 - Виборчий комітет "Нормальна країна".

Три комітети - ВК "Антипатія", ВК "Рух ремонту Польщі" та Виборчий комітет виборців німецької меншини - висуватимуть кандидатів лише в одному окрузі, і кожен з них отримав 11-й номер списку. Таким чином, решта комітетів, не згаданих вище, представлять своїх кандидатів лише на виборах до Сенату або не зареєстрували їх взагалі.

Вибори 2023. Як формуватимуть новий уряд?

Формування уряду після парламентських виборів описане в Конституції Польської Республіки. Це можна зробити в три етапи. Якщо уряд не буде сформовано, президент має скоротити термін повноважень Сейму та призначити нові вибори.

Першим кроком є призначення прем’єр-міністра та формування уряду. Обидва ці обов'язки належать президенту. На це він має 14 днів від першого засідання Сейму. Потім, протягом наступних 14 днів, прем'єр-міністр представляє Сейму програму дій свого уряду. Він виступає з доповіддю та просить висловити вотум довіри новій Раді міністрів. Якщо новопризначений уряд не отримує довіри парламентарів, прем'єр-міністр подає у відставку, а ініціативу в цьому питанні бере на себе Сейм. Президент доручає цьому уряду виконувати обов'язки.

Другий крок - обрання прем’єр-міністра Сеймом. Кандидатура прем'єр-міністра може бути запропонована групою не менше 46 депутатів. Але вибір глави уряду та запропонованих ним міністрів здійснює Сейм абсолютною більшістю голосів за наявності не менше половини встановленої законом кількості депутатів. Президент не може відмовитися від призначення та приведення до присяги обраного уряду.

Якщо особа, призначена прем'єр-міністром, не набирає абсолютної більшості голосів, ініціатива повертається до президента. Повторюються кроки з першого етапу: спочатку призначення прем’єр-міністра та уряду, а потім - пропозиція про вотум довіри. Але цього разу для його отримання достатньо простої більшості голосів за наявності не менше половини від визначеної законом кількості депутатів.

Якщо за жодного з цих варіантів не буде сформовано новий уряд, який користується довірою парламентської більшості, необхідні нові вибори.

Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? Wyjaśniamy TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.//mrz

Źródło: PKW, tvn24.pl