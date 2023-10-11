Вибори 2023. Кого обиратимуть поляки 15 жовтня?

11 października 2023, 13:31
Autor:
Ред.//mrz
Źródło:
PKW, tvn24.pl
Gdzie odbędzie się debata wyborcza? Relacja Agaty Adamek
Gdzie odbędzie się debata wyborcza? Relacja Agaty AdamekTVN24
wideo 2/7
TVN24Gdzie odbędzie się debata wyborcza? Relacja Agaty Adamek

15 жовтня поляки голосуватимуть на парламентських виборах. Як і за кого голосувати? Скільки депутатів і сенаторів буде обрано відповідно до Сейму і Сенату? Як формуватиметься новий уряд? Пояснюємо.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Вибори до парламенту відбудуться 15 жовтня. Поляки голосуватимуть за кандидатів до Сейму та Сенату. У результаті голосування буде обрано 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін. На цей день також заплановано референдум. Його проводитимуть ті ж виборчі комісії, на тих же дільницях, що й парламентські вибори. Перевірити адресу своєї виборчої комісії, тобто місця, де будете голосувати, можна за допомогою пошукової системи, доступної на сайті Національної виборчої комісії.

Парламентські вибори 2023. Хто балотується? Список комітетів

Шість виборчих комітетів висуватимуть своїх кандидатів до Сейму по всій Польщі, тобто в усіх 41 округах. Ще чотири комітети виставлять їх в більш ніж одному окрузі. Спосіб перерахунку отриманих ними голосів у мандати визначається методом д'Ондта. Але насамперед виборчий комітет партії повинен подолати 5% бар'єр голосів, поданих за його кандидатів, або 8% - у випадку коаліційних виборчих комітетів.

Як поінформувала Державна виборча комісія, загалом на виборах до Сейму та Сенату зареєстровано 40 виборчих комітетів політичних партій, 2 виборчі комітети коаліцій політичних партій та 43 виборчі комітети виборців. Рівно за місяць до виборів відбулося жеребкування номерів виборчих списків. Відповідно до нього у виборах беруть участь і висуватимуть кандидатів по всій Польщі такі угруповання:

1 - Виборчий комітет "Позапартійні самоврядники"

2 - Коаліційний виборчий комітет "Третій шлях" ("Польща 2050" Шимона Головні - Польська народна партія)

3 - Виборчий комітет "Нові ліві"

4 - Виборчий комітет "Право і справедливість".

5 - Виборчий комітет "Конфедерація, свобода і незалежність"

6 - Коаліційний виборчий комітет "Громадянська коаліція" ("Громадянська платформа", "Сучасна", "Польська ініціатива", "Зелені")

Комітети, які висуватимуть кандидатів більш ніж в одному окрузі, також отримали номер списку:

7 - Виборчий комітет "Польща єдина"

8 - Виборчий комітет "Ліберальна Польща", "Страйк підприємців"

9 - Виборчий комітет "Виборців Руху Процвітання та миру".

10 - Виборчий комітет "Нормальна країна".

Три комітети - ВК "Антипатія", ВК "Рух ремонту Польщі" та Виборчий комітет виборців німецької меншини - висуватимуть кандидатів лише в одному окрузі, і кожен з них отримав 11-й номер списку. Таким чином, решта комітетів, не згаданих вище, представлять своїх кандидатів лише на виборах до Сенату або не зареєстрували їх взагалі.

Вибори 2023. Як формуватимуть новий уряд?

Формування уряду після парламентських виборів описане в Конституції Польської Республіки. Це можна зробити в три етапи. Якщо уряд не буде сформовано, президент має скоротити термін повноважень Сейму та призначити нові вибори.

Першим кроком є призначення прем’єр-міністра та формування уряду. Обидва ці обов'язки належать президенту. На це він має 14 днів від першого засідання Сейму. Потім, протягом наступних 14 днів, прем'єр-міністр представляє Сейму програму дій свого уряду. Він виступає з доповіддю та просить висловити вотум довіри новій Раді міністрів. Якщо новопризначений уряд не отримує довіри парламентарів, прем'єр-міністр подає у відставку, а ініціативу в цьому питанні бере на себе Сейм. Президент доручає цьому уряду виконувати обов'язки.

Другий крок - обрання прем’єр-міністра Сеймом. Кандидатура прем'єр-міністра може бути запропонована групою не менше 46 депутатів. Але вибір глави уряду та запропонованих ним міністрів здійснює Сейм абсолютною більшістю голосів за наявності не менше половини встановленої законом кількості депутатів. Президент не може відмовитися від призначення та приведення до присяги обраного уряду.

Якщо особа, призначена прем'єр-міністром, не набирає абсолютної більшості голосів, ініціатива повертається до президента. Повторюються кроки з першого етапу: спочатку призначення прем’єр-міністра та уряду, а потім - пропозиція про вотум довіри. Але цього разу для його отримання достатньо простої більшості голосів за наявності не менше половини від визначеної законом кількості депутатів.

Якщо за жодного з цих варіантів не буде сформовано новий уряд, який користується довірою парламентської більшості, необхідні нові вибори.

Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? Wyjaśniamy
Jak zdobyte głosy przeliczają się na mandaty? WyjaśniamyTVN24
Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.//mrz

Źródło: PKW, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Wybory parlamentarne 2023
Polska
Polityka
Sejm
Senat
Rząd
Pozostałe wiadomości

- Dawno nie widziałem tak szalejącego pożaru - mówi wójt. Ogień wydobywał się z okna i balkonu mieszkania na parterze, gdy do bloku dotarli strażacy. Ewakuowali lokatorów przez zadymioną klatkę schodową i po drabinie strażackiej. Jedną osobę zabrano do szpitala. Nikt nie wrócił do domu na noc. Przed pobliskim sklepem mieszkańcy ujęli kompletnie pijanego 37-latka. Twierdzą, że to podpalacz.

Jedna osoba w szpitalu, doszczętnie spalone mieszkanie, osiem rodzin bez dachu nad głową. Zemsta na byłej partnerce?

Jedna osoba w szpitalu, doszczętnie spalone mieszkanie, osiem rodzin bez dachu nad głową. Zemsta na byłej partnerce?

11 października 2023, 12:35
Autor:
mag
Źródło:
tvn24.pl

Mateusz Damięcki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym w nietypowy sposób zachęca do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. "Zostałem okradziony", to stało się "w biały dzień" - oświadcza aktor.

Mateusz Damięcki: zostałem okradziony w biały dzień, zginęło nam sporo rzeczy

Mateusz Damięcki: zostałem okradziony w biały dzień, zginęło nam sporo rzeczy

11 października 2023, 13:33
Autor:
wac//az
Źródło:
mateuszdamiecki/Instagram

"Gazeta Wyborcza" opublikowała w środę artykuł, w którym opisuje nowy wątek sprawy działki Morawieckich na wrocławskim Oporowie. "GW" ustaliła, że na początku lat 90. obecny premier "kierował zespołem do spraw restrukturyzacji PGR-ów w województwie wrocławskim, a dziesięć lat później kupił grunt jednego z nich, podarowany Kościołowi przez państwo". Doniesienia gazety komentują politycy opozycji. - Coś tu bardzo brzydko pachnie - stwierdził poseł KO Marcin Kierwiński.

"GW": Morawiecki kierował zespołem do spraw restrukturyzacji PGR-ów. Później kupił jeden z gruntów

"GW": Morawiecki kierował zespołem do spraw restrukturyzacji PGR-ów. Później kupił jeden z gruntów

11 października 2023, 12:50
Autor:
momo/kab
Źródło:
Gazeta Wyborcza

Dotarliśmy do nowych informacji na temat wiz wydawanych głównie osobom ze Wschodu. Ten program to osobiste dziecko pana premiera Morawieckiego - powiedział Marcin Kierwiński. Posłowie Koalicji Obywatelskiej we wtorek mówili na konferencji prasowej o programie przygotowanym w kancelarii premiera, w ramach którego już po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie m.in. przyznano około 1700 wiz dla obywateli rosyjskich. Dane te skomentował w mediach społecznościowych wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Posłowie KO: dotarliśmy do nowych informacji na temat wiz. To osobiste dziecko pana premiera

Posłowie KO: dotarliśmy do nowych informacji na temat wiz. To osobiste dziecko pana premiera

11 października 2023, 12:45
Autor:
akr//mm//mrz
Źródło:
TVN24, PAP

Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę. Politycy intensyfikują swoje kampanijne aktywności. Lewica ogłosiła "superpiątek", czyli kilkadziesiąt konferencji jednego dnia, a KO zachęca, aby "wykręcić numer PiS-owi". Konfederacja rusza w Polskę "TIR-em Wolności", zaś Trzecia Droga - jak mówił jeden z jej liderów Władysław Kosiniak-Kamysz - ma "wielkie zobowiązanie" i "wielką misję", by stworzyć lepszą Polskę dla przyszłych pokoleń. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia kampanii wyborczej.

Wybory parlamentarne 2023. "Superpiątek Lewicy", TIR Konfederacji, "wielka misja" Trzeciej Drogi i "wykręcanie numeru" przez KO

Wybory parlamentarne 2023. "Superpiątek Lewicy", TIR Konfederacji, "wielka misja" Trzeciej Drogi i "wykręcanie numeru" przez KO

11 października 2023, 7:49
Aktualizacja: 11 października 2023, 12:43
Aktualizacja:
Autor:
akr/kab,mm
Źródło:
tvn24.pl

W jednym z samolotów C-130 Hercules ewakuujących Polaków z Izraela doszło do drobnej usterki poszycia w okolicach statecznika. "Została naprawiona w ciągu kilku godzin, a samolot jest gotowy do kontunuowania operacji NEON" - poinformowało w środę Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Usterka jednego z Herculesów ewakuujących Polaków z Izraela. Utknął na kilka godzin na Krecie

Usterka jednego z Herculesów ewakuujących Polaków z Izraela. Utknął na kilka godzin na Krecie

11 października 2023, 12:12
Autor:
FC/kab
Źródło:
TVN24.pl, RMF24.pl

Izraelska armia zaprzestała stosowania w Strefie Gazy praktyki "pukania w dach" - informuje w środę CNN. Taktyka stosowana przez Izrael od kilkunastu lat służy minimalizowaniu strat wśród cywilów. Walki będą się nasilać, a "sceny rozgrywające się w Strefie Gazy będą trudniejsze do zaakceptowania" - uprzedza armia.

CNN: izraelska armia nie będzie już "pukać w dach", cywilnych ofiar wojny z Hamasem może być więcej

CNN: izraelska armia nie będzie już "pukać w dach", cywilnych ofiar wojny z Hamasem może być więcej

11 października 2023, 11:27
Autor:
ks//mrz
Źródło:
PAP

W zaatakowanym przez bojowników Hamasu kibucu Kfar Aza znaleziono ciała około 40 dzieci - informuje portal dziennika "Times of Israel". Całkowita liczba zamordowanych pozostaje nieznana, ponieważ ciała są nadal odnajdywane. - To nie jest wojna, to nie jest pole bitwy. To masakra - relacjonował generał Itai Weruw.

Media: w zaatakowanym przez Hamas kibucu Kfar Aza znaleziono już ciała około 40 dzieci. "To masakra"

Media: w zaatakowanym przez Hamas kibucu Kfar Aza znaleziono już ciała około 40 dzieci. "To masakra"

11 października 2023, 8:27
Autor:
asty//mm
Źródło:
PAP

Nie żyje Dorothy Hoffner, 104-letnia mieszkanka Chicago, która na początku października zdobyła rozgłos, skacząc ze spadochronem. - Wiek to tylko liczba - mówiła po dokonaniu wyczynu. Swój pierwszy skok ze spadochronem, który zaliczyła w wieku 100 lat, nazywała "świetną zabawą".

Nie żyje słynna 104-latka. Rozgłos przyniósł jej niezwykły wyczyn

Nie żyje słynna 104-latka. Rozgłos przyniósł jej niezwykły wyczyn

11 października 2023, 12:22
Autor:
wac//az
Źródło:
The New York Times, PAP, Reuters
Żałuje, że nie schował martwych owadów do słoika. To mógł być dowód na skażenie

Żałuje, że nie schował martwych owadów do słoika. To mógł być dowód na skażenie

11 października 2023, 10:45
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 33,8 procent, Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,1 procent - to wyniki nowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski opublikowanego w środę na stronie portalu. Z badania wynika, że do Sejmu weszłyby jeszcze trzy partie.

Wzrost poparcia dla PiS i KO, opozycja z sejmową większością. Nowy sondaż partyjny

Wzrost poparcia dla PiS i KO, opozycja z sejmową większością. Nowy sondaż partyjny

11 października 2023, 9:41
Autor:
momo//mm
Źródło:
PAP, wp.pl

Dostaje miliardy złotych z publicznej kasy, ale jej działalność z realizacją publicznej misji ma niewiele wspólnego - tak Najwyższa Izba Kontroli oceniła działalność TVP. Dzięki temu finansowaniu telewizja, która powinna być publiczna, stała się rządową, a właściwie partyjną, machiną propagandową. Premiera reportażu "Partyjny czołg" o działaniu telewizji rządowej dziś w TVN24.

Jak działa telewizja rządowa. Reportaż "Partyjny czołg" w TVN24

Jak działa telewizja rządowa. Reportaż "Partyjny czołg" w TVN24

11 października 2023, 13:06
Autor:
ks/kab
Źródło:
TVN24

Jarosław Kaczyński krytykuje policjantów, żąda legitymowania ludzi, mówi, że jest ministrem do spraw bezpieczeństwa. To wszystko tuż po uroczystościach smoleńskich w Warszawie. Prezes PiS zabrał sprzed pomnika na placu Piłsudskiego jeden z wieńców z tabliczką z treścią, która mu się nie spodobała. Później zaczął wypominać policji brak skuteczności. Tradycyjnie jak co miesiąc, na miejsce sprowadzono setki funkcjonariuszy, zamknięto ulice a autobusy skierowano na objazdy. Od świtu wydarzeniom w centrum stolicy przyglądał się reporter programu "Polska i Świat" Łukasz Wieczorek.

Zniszczona tabliczka z wieńca. "Zebrałem to i przyniosłem na komendę" 

Zniszczona tabliczka z wieńca. "Zebrałem to i przyniosłem na komendę" 

11 października 2023, 8:41
Autor:
Łukasz
Wieczorek
Źródło:
TVN24

Skarbówka przypuściła masowe kontrole na informatyków na etatach i mających własną działalność gospodarczą. Przystąpiła też do wydawania pierwszych decyzji o zaległościach podatkowych. Co więcej, zapadają niekorzystne dla pracowników branży IT wyroki sądów - pisze "Gazeta Wyborcza".

Fiskus bierze się za informatyków. Są pierwsze decyzje

Fiskus bierze się za informatyków. Są pierwsze decyzje

11 października 2023, 9:56
Autor:
kris/ToL
Źródło:
"Gazeta Wyborcza"

We wtorkowym losowaniu Lotto padła główna wygrana w wysokości ponad 8,6 miliona złotych. Totalizator Sportowy poinformował w komunikacie, gdzie zakupiono zwycięski zakład.

Szóstka w Lotto warta ponad 8,5 miliona złotych. Podano, gdzie padła wygrana

Szóstka w Lotto warta ponad 8,5 miliona złotych. Podano, gdzie padła wygrana

11 października 2023, 13:12
Autor:
mp/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie Faringan. Powodem decyzji jest niespełnienie norm jakościowych. Faringan stosowany jest w zakażeniach bakteryjnych błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła.

Lek na ból gardła wstrzymany w obrocie. Nie spełnia wymagań jakościowych

Lek na ból gardła wstrzymany w obrocie. Nie spełnia wymagań jakościowych

11 października 2023, 7:56
Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

- Nie dajmy innym zadecydować za nas. Decydujmy sami, decydujmy same - namawia Anna Starmach. Jurorka "MasterChefa" włączyła się do akcji profrekwencyjnej miasta Gdańsk "Nie śpij, bo cię przegłosują".

"Wkurza mnie to, w jakiej formie jest Polska. Będę w niedzielę przy urnie i mam nadzieję, że ty też"

11 października 2023, 12:00
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram, TVN, cozatydzien.tvn.pl

Przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych odpowiadali w poniedziałkowej debacie między innymi na pytanie o bezrobocie. Podczas gdy Mateusz Morawiecki mówił o bezrobociu najniższym w polskiej historii, przedstawiciele opozycji podawali wysokie dane z konkretnych powiatów. Sprawdziliśmy je. Przedstawiamy, w ilu powiatach bezrobocie wciąż jest wysokie.

O bezrobociu na debacie wyborczej. Tusk, Hołownia, Bosak podali wysokie dane. Gdzie tak jest?

O bezrobociu na debacie wyborczej. Tusk, Hołownia, Bosak podali wysokie dane. Gdzie tak jest?

11 października 2023, 11:35
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Za nagłym i tajemniczym zniknięciem z list wyborczych PiS wpływowego posła Adama Gawędy oraz wycofaniem poparcia dla jego żony senator Ewy Gawędy stoi zawiadomienie, które trafiło do prokuratury – dowiedział się tvn24.pl. Dotyczy nadużycia władzy i złożył je policjant, młodszy inspektor Wiesław Dryja. – Wraz z komendantem wojewódzkim politycy zmusili mnie do przejścia na emeryturę. Będę walczył o sprawiedliwość z tym układem: w prokuraturze, sądzie administracyjnym i w mediach – deklaruje policjant w rozmowie z tvn24.pl.

Nie znaleźli się na listach PiS. W tle konflikt z policjantem

Nie znaleźli się na listach PiS. W tle konflikt z policjantem

11 października 2023, 9:34
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
TVN24.pl

- Według mnie był to sprzeciw wobec braku zaufania ze strony ministra obrony narodowej, szczególnie do generała Tomasza Piotrowskiego - mówił w "Rozmowie Piaseckiego: czas decyzji" generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN. Komentował odejście ze służby dwóch wysokich rangą dowódców wojska. Ocenił też, że konflikt z resortem obrony to "dłuższa historia".

Generał o konflikcie dowódców z resortem obrony. "Operacja NEON była oznaką: nie mam do panów zaufania"

Generał o konflikcie dowódców z resortem obrony. "Operacja NEON była oznaką: nie mam do panów zaufania"

11 października 2023, 9:32
Autor:
akr//mrz
Źródło:
TVN24

Według ostatnich szacunków Hamas porwał z terenu Izraela od stu do nawet 150 osób. Kim są ludzie uprowadzeni przez terrorystów? Są wśród nich obywatele tego kraju, ale również obcokrajowcy. Małe dzieci i 85-letnia mieszkanka zaatakowanego przez terrorystów kibucu.

Porwani z domu, ze służby, imprezy, ulicy. Kim są osoby przetrzymywane przez Hamas?

Porwani z domu, ze służby, imprezy, ulicy. Kim są osoby przetrzymywane przez Hamas?

11 października 2023, 13:22
Autor:
kgo//am
Źródło:
CNN, "Independent", Reuters

Izrael walczy piątą dobę po zbrojnym ataku Hamasu. Łączna liczba ofiar śmiertelnych ataków Hamasu na Izrael przekroczyła 1200, wśród nich jest 170 żołnierzy - podał w środę portal "Times of Israel", powołując się na źródła wojskowe. W nocy z wtorku na środę kilkadziesiąt izraelskich samolotów zaatakowało ponad 200 celów w rejonie miasta Gaza, stolicy Strefy Gazy - poinformowały źródła wojskowe. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Izraelu.

Izraelskie lotnictwo uderzyło w ponad 200 celów w Strefie Gazy

Izraelskie lotnictwo uderzyło w ponad 200 celów w Strefie Gazy

11 października 2023, 6:22
Autor:
asty//mm
Źródło:
PAP

Na cztery dni przed wyborami debiutujący kandydaci do Sejmu przekonują do wzięcia udziału w głosowaniu i mówią o swoich postulatach. Z Piotrem Podsiadłą (Trzecia Droga, okręg 32.) i Alicją Musiał (Nowa Lewica, okręg 29.) w Katowicach rozmawiała Małgorzata Marczok. Zapytała o dymisję generałów, prawa kobiet, bezpieczeństwo Polski i finansowanie samorządów.

"Czas decyzji: debiuty". Debiutujący kandydaci o dymisji generałów i bezpieczeństwie Polski

11 października 2023, 12:44
Autor:
ek//mrz
Źródło:
TVN24

Zdaniem większości badanych polityka Prawa i Sprawiedliwości wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej - tak wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Komisja Europejska wielokrotnie oskarżała Polskę o łamanie prawa UE. Z powodu upolitycznienia sądownictwa zamrożone są wypłaty na Krajowy Plan Odbudowy.

Czy polityka PiS wyprowadza Polskę z UE? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Czy polityka PiS wyprowadza Polskę z UE? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

10 października 2023, 19:02
Źródło:
Fakty TVN

66 proc. ankietowanych przez Kantar uważa, że Telewizja Polska, która jest medium finansowanym z publicznych pieniędzy, zdecydowanie nie jest bądź raczej nie jest wiarygodnym źródłem informacji – wynika z sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24. Przeciwnego zdania jest 29 procent badanych.  

Pytanie o wiarygodność Telewizji Polskiej. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Pytanie o wiarygodność Telewizji Polskiej. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

10 października 2023, 12:35
Autor:
jdw//am
Źródło:
Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24

Amazon przekazał we wtorek w Pabianicach czek na milion dolarów Fundacji TVN w ramach projektu "Zdrowie w głowie". Akcja polega na tworzeniu nowoczesnych gabinetów psychologiczno-psychiatrycznym w szpitalach na terenie całego kraju.

Amazon przekazał milion dolarów Fundacji TVN

Amazon przekazał milion dolarów Fundacji TVN

10 października 2023, 13:48
Autor:
ks,
akw//mm
Źródło:
tvn24.pl

Reporterzy bez Granic (RSF) we współpracy z polskimi ekspertami przygotowali 15 rekomendacji dla wyłonionych po wyborach w Polsce władz, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie wolności mediów w naszym kraju. Organizacja zauważa, że polskie media publiczne stały się dla władzy narzędziem komunikacji politycznej, a niezależne media prywatne są stygmatyzowane.

Reporterzy bez Granic o sytuacji mediów w Polsce. 15 rekomendacji

Reporterzy bez Granic o sytuacji mediów w Polsce. 15 rekomendacji

10 października 2023, 20:45
Autor:
pb//az
Źródło:
RSF

Reportaże magazynu "Czarno na białym" przez dwa tygodnie emitowane są także na antenie telewizji TVN7. "CnB" to nagradzany magazyn reporterski, pokazujący najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z kraju i ze świata, ich kulisy i konsekwencje. Emisje jego najgłośniejszych reportaży będą trwały do 13 października. 

Reportaże "Czarno na białym" na antenie TVN7

Reportaże "Czarno na białym" na antenie TVN7

6 października 2023, 17:43
Autor:
ks//mm
Źródło:
tvn24.pl

Na początku listopada zobaczymy prowadzony przez Macieja Stuhra program "Autentyczni" ("The A-Talks"). Jego uczestnicy, osoby w spektrum autyzmu, wcielą się w dziennikarzy i będą zadawać pytania zaproszonym gościom. Jako pierwsi w programie pojawią się Natalia Kulkulska i Robert Makłowicz. Premierowe odcinki 1 i 2 listopada o godzinie 20.05 na antenie TVN.

Natalia Kukulska i Robert Makłowicz pierwszymi gośćmi nowego programu TVN. Jest data premiery

Natalia Kukulska i Robert Makłowicz pierwszymi gośćmi nowego programu TVN. Jest data premiery

11 października 2023, 12:55
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN