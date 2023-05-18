Він наживався на жінках, які тікали від війни. 61-річного українця звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуваннях

18 maja 2023, 14:30
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Wrocław
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Прокуратура Вроцлава скерувала до суду обвинувальний акт проти 61-річного Василя Г. Чоловіка звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуванні. За висновками слідства, він нібито скористався драматичною життєвою ситуацією молодих жінок, які втекли від війни в Україні. 

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Звинувачення, які містяться в обвинувальному акті, стосуються періоду з травня 2022 року по серпень 2022 року. За словами речниці окружної прокуратури у Вроцлаві Анни Плячек-Ґжеляк, Василь Г завербував двох неповнолітніх дівчат для надання сексуальних послуг. 

Він погрожував дівчатам і зґвалтував їх кільканадцять разів 

- Обвинувачений скористався критичним становищем молодих жінок, яке виникло внаслідок потреби втекти від війни з Україні та браку фінансових ресурсів, які б дозволили їм жити самостійно в Польщі,. - сказала Плячек-Ґжеляк. 

61-річний чоловік нібито погрожував дівчатам, що сповістить їхніх родичів про те, що вони надають сексуальні послуги, і що він опублікує їх оголені фото. Чоловіка також звинувачують у тому, що він кільканадцять разів зґвалтував потерпілих дівчат. 

– Водночас у вказаний період обвинувачений Василь Г. виготовляв контент порнографічного змісту за участю неповнолітніх шляхом фотозйомки та запису, - додала прокурор. 

Дії Василя Г. прокуратура назвала "злочинними та особливо суспільно шкідливими". Йому може загрожувати до 25 років позбавлення волі. 

Головне управління поліції створило гарячі телефонні лінії та контакти електронною поштою для людей, які хочуть надати поліції інформацію про випадки торгівлі людьми, сексуальні злочини та зникнення біженців та їхніх родин, які проживають на території Польської Республіки у зв’язку з військовими діями в Україні. 

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wrocław
Prokuratura
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Aktualizacja: 18 maja 2023, 11:12
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
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Autor:
mag/tok
Źródło:
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pb//am
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Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

Taksówkarz z Nowego Jorku, który we wtorek wiózł księcia Harry'ego i Meghan uciekających przed paparazzi, relacjonował przebieg tego wydarzenia. - Nie czułem się zagrożony, ale widziałem, że Harry i Meghan wyglądali na bardzo zdenerwowanych, byli wystraszeni - mówił mężczyzna. Rzecznik pary w środowym oświadczeniu przekazał, że brali oni udział w "niemal katastrofalnym pościgu samochodowym".

Wiózł Harry'ego i Meghan. "Wyglądali na bardzo zdenerwowanych"

Wiózł Harry'ego i Meghan. "Wyglądali na bardzo zdenerwowanych"

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Źródło:
Reuters, CNN, BBC

Dziennikarze "Rzeczpospolitej" przeanalizowali dokumenty dotyczące wykorzystywania nieletnich przez księży. Napisali o "ogromnej skali krzywd" spowodowanych przez ludzi Kościoła. Łącząc swoje ustalenia z danymi zbieranymi przez episkopat, wyliczyli, że w okresie PRL "co najmniej 1100 małoletnich mogło zostać wykorzystanych seksualnie przez duchownych i świeckich pracujących w Kościele", a "sprawcami tych przestępstw było około 300 osób".

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Autor:
ads/kab
Źródło:
"Rzeczpospolita"

Celem tego pomysłu była obrona przed "atakiem na Polskę" i "antypolonizmem" na świecie. Wielkie hollywoodzkie filmy ze znanymi aktorami miały światu wyjaśnić, jak naprawdę Polska ucierpiała podczas drugiej wojny światowej. Po prawie ośmiu latach i wydaniu milionów złotych na różne projekty świat wciąż nie doczekał się premiery takiej produkcji.

Obietnice minus. Miał być "wielki hollywoodzki film patriotyczny", są wydane miliony

Obietnice minus. Miał być "wielki hollywoodzki film patriotyczny", są wydane miliony

17 maja 2023, 10:35
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej, piętnastej edycji Nagrody im. Edwarda Wendego. Nagradzane są osoby, które mają "szczególne dokonania w krzewieniu i podnoszeniu kultury prawnej, promocji idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku prawnego". Zgłoszenia można wysyłać do końca maja.

Nagroda imienia Edwarda Wendego. Trwa nabór zgłoszeń

Nagroda imienia Edwarda Wendego. Trwa nabór zgłoszeń

17 maja 2023, 13:00
Autor:
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/ prpb
Źródło:
tvn24.pl