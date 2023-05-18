Він наживався на жінках, які тікали від війни. 61-річного українця звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуваннях

Прокуратура Вроцлава скерувала до суду обвинувальний акт проти 61-річного Василя Г. Чоловіка звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуванні. За висновками слідства, він нібито скористався драматичною життєвою ситуацією молодих жінок, які втекли від війни в Україні.

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Звинувачення, які містяться в обвинувальному акті, стосуються періоду з травня 2022 року по серпень 2022 року. За словами речниці окружної прокуратури у Вроцлаві Анни Плячек-Ґжеляк, Василь Г завербував двох неповнолітніх дівчат для надання сексуальних послуг.

Він погрожував дівчатам і зґвалтував їх кільканадцять разів

- Обвинувачений скористався критичним становищем молодих жінок, яке виникло внаслідок потреби втекти від війни з Україні та браку фінансових ресурсів, які б дозволили їм жити самостійно в Польщі,. - сказала Плячек-Ґжеляк.

61-річний чоловік нібито погрожував дівчатам, що сповістить їхніх родичів про те, що вони надають сексуальні послуги, і що він опублікує їх оголені фото. Чоловіка також звинувачують у тому, що він кільканадцять разів зґвалтував потерпілих дівчат.

– Водночас у вказаний період обвинувачений Василь Г. виготовляв контент порнографічного змісту за участю неповнолітніх шляхом фотозйомки та запису, - додала прокурор.

Дії Василя Г. прокуратура назвала "злочинними та особливо суспільно шкідливими". Йому може загрожувати до 25 років позбавлення волі.

Головне управління поліції створило гарячі телефонні лінії та контакти електронною поштою для людей, які хочуть надати поліції інформацію про випадки торгівлі людьми, сексуальні злочини та зникнення біженців та їхніх родин, які проживають на території Польської Республіки у зв’язку з військовими діями в Україні.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl