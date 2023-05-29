На скільки зросте мінімальна зарплата?  Міністр надала розрахунки 

Мінімальна зарплата у 2024 році перевищить 4,2 тисячі злотих.Через високу інфляцію, як і цього року, є два терміни її встановлення - з 1 січня та з 1 липня, - повідомила ПАП міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ.

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Відповідно до регламенту, до 15 червня Рада міністрів має подати до Ради соціального діалогу (РДС) пропозиції щодо розміру мінімальної оплати праці та мінімальної погодинної ставки.

- Ми хочемо, щоб наступного тижня проект про мінімальну заробітну плату у 2024 році винесли на Постійну комісію Ради міністрів, а 13 червня винесли на засідання Ради міністрів, - поінформувала керівниця міністерства сім’ї.

Мінімальна зарплата у 2024 році - розрахунки міністра

- Мінімальна зарплата в наступному році буде вище 4,2 тисячі злотих, - сказала Малонґ.

За її словами, також у 2024 році індексація мінімальних виплат буде двічі - з 1 січня та з 1 липня.

- Мета індексації мінімальної заробітної плати полягає в тому, щоб поляки, які мають найнижчі виплати, мали можливість жити гідно. Нагадаю, що у 2017 році ми запровадили гарантії погодинної оплати праці за окремими цивільно-правовими договорами, - підкреслила очільниця Міністерства сім'ї та соціальної політики.

Вона повідомила, що зараз у Польщі мінімальну зарплату отримують близько 3 мільйонів поляків. Міністр зазначилп, що при визначенні розміру зарплати уряд враховує як очікування соціальної сфери, так і роботодавців.

- Профспілки закладають, аби ця мінімальна плата була якомога більшою. У свою чергу роботодавці дивляться як крізь призму інвестицій у людей, так і з боку витрат, які вони несуть. Тому рішення з цього приводу має бути відповідальним, - підкреслила Малонґ.

Вона також пояснила, що при розрахунку мінімальної заробітної плати у 2024 році будуть враховувано суму платні після липневого підвищення, тобто 3600 злотих.

Вона зазначила, що рішення про мінімальну заробітну плату стосується переважно малих і середніх підприємств, яких у Польщі найбільше.

"Згідно з розрахунками Федерації польських підприємців (FPP), законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, необхідний наступного року, становитиме 4254,40 злотих, а мінімальна погодинна ставка - 27,80 злотих. У порівнянні із середньорічним рівнем мінімальної заробітної плати у 2023 році це означатиме ріст на цілих 20 відсотків. Працівник, який отримує мінімальну заробітну плату, мав би в середньому впродовж року 709,40 злотих брутто у вигляді збільшення місячної зарплати", - зазначала ще у квітні Федерація польських підприємців (FPP).

- Підвищення мінімальної заробітної плати аж на 20 відсотків начебто не відповідає цим умовам - тим паче, що, згідно з положеннями законодавства, це доведеться повторити двічі - у січні та липні. Це свідчить про необхідність внесення суттєвих змін до чинного понад 20 років закону про мінімальну заробітну плату. Правильним напрямком була б стабілізація мінімальної заробітної плати на рівні 50 відсотків середньої заробітної плати, щоб законодавчий алгоритм не спричиняв змін, які порушують баланс на ринку праці та в економіці, - цитують в прес-релізі Лукаша Козловського, головного економіста FPP.

Мінімальна заробітна плата у 2023 році

З 1 січня мінімальна винагорода за працю зросла до 3490 злотих. Це перше підвищення мінімальної зарплати цього року. Наступний запланований на липень. Тоді платня становитиме 3600 злотих. У свою чергу мінімальна погодинна ставка зросла з 1 січня 2023 року до 22,80 злотих за годину, а з 1 липня становитиме 23,50 злотих за годину.

Закон гарантує щорічне підвищення розміру мінімальної заробітної плати не нижче прогнозованого зростання цін на споживчі товари і послуги на відповідний рік загалом. При цьому, якщо в першому кварталі року, в якому відбуваються переговори (між урядом, профспілками й працедавцями - ред.) розмір мінімальної заробітної плати є нижчим за половину середньої заробітної плати в національній економіці, ця гарантія додатково збільшується на 2/3 розміру прогнозованого показника реального зростання ВВП.

Крім того, якщо в минулому році фактичне зростання цін відрізнялося від прогнозованого, закон передбачає застосування механізму корекції (застосування перевірочного коефіцієнта до розміру мінімальної заробітної плати, що діє в цьому році, з огляду на різницю між фактичним і прогнозованим підвищенням цін в попередньому році).

Мінімальна зарплата та директива ЄС

Малонґ повідомила, що міністерство також працює над імплементацією директиви ЄС щодо адекватної мінімальної заробітної плати в Європейському Союзі. Вона встановлює процедурні вимоги щодо адекватності встановленої законом мінімальної заробітної плати, яка повинна бути передбачена національним законодавством.

- Зараз експерти працюють над тим, щоб запропонувати напрямки імплементації цієї директиви. Ми також запитали соціальну сторону та роботодавців, чи є у них конкретні пропозиції. Будемо над тим міркувати. Приблизно в жовтні представимо готове рішення - сказала міністр.

Вона також прокоментувала ідею запровадження єдиної мінімальної зарплати для всіх країн Євросоюзу. За словами глави Міністерства сім'ї та соціальної політики, запровадити таке рішення неможливо.

- Економічна ситуація в країнах ЄС різна, тому я вважаю, що кожна країна повинна самостійно визначати розмір мінімальної зарплати. Неможливо, щоб усі країни Європейського Союзу мали єдину квоту. Правила оцінки адекватності мінімальної заробітної плати, пов’язані з економічним розвитком та інфляцією, можуть бути запроваджені, але однакова заробітна плата в усіх країнах є неможливим рішенням, - сказала Малонґ.

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Autor:red.

Źródło: PAP