На скільки зросте мінімальна зарплата?  Міністр надала розрахунки 

29 maja 2023, 21:14
Autor:
red.
Źródło:
PAP
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Lisicki o zmianach w Kodeksie pracy i wydłużonym urlopie rodzicielskim
TVN24
TVN24Lisicki o zmianach w Kodeksie pracy i wydłużonym urlopie rodzicielskim

Мінімальна зарплата у 2024 році перевищить 4,2 тисячі злотих.Через високу інфляцію, як і цього року, є два терміни її встановлення - з 1 січня та з 1 липня, - повідомила ПАП міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ. 

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Відповідно до регламенту, до 15 червня Рада міністрів має подати до Ради соціального діалогу (РДС) пропозиції щодо розміру мінімальної оплати праці та мінімальної погодинної ставки. 

- Ми хочемо, щоб наступного тижня проект про мінімальну заробітну плату у 2024 році винесли на Постійну комісію Ради міністрів, а 13 червня винесли на засідання Ради міністрів, - поінформувала керівниця міністерства сім’ї. 

Мінімальна зарплата у 2024 році - розрахунки міністра 

- Мінімальна зарплата в наступному році буде вище 4,2 тисячі злотих, - сказала Малонґ.

 За її словами, також у 2024 році індексація мінімальних виплат буде двічі - з 1 січня та з 1 липня. 

- Мета індексації мінімальної заробітної плати полягає в тому, щоб поляки, які мають найнижчі виплати, мали можливість жити гідно. Нагадаю, що у 2017 році ми запровадили гарантії погодинної оплати праці за окремими цивільно-правовими договорами, - підкреслила очільниця Міністерства сім'ї та соціальної політики. 

Вона повідомила, що зараз у Польщі мінімальну зарплату отримують близько 3 мільйонів поляків. Міністр зазначилп, що при визначенні розміру зарплати уряд враховує як очікування соціальної сфери, так і роботодавців.  

- Профспілки закладають, аби ця мінімальна плата була якомога більшою. У свою чергу роботодавці дивляться як крізь призму інвестицій у людей, так і з боку витрат, які вони несуть. Тому рішення з цього приводу має бути відповідальним, - підкреслила Малонґ. 

Вона також пояснила, що при розрахунку мінімальної заробітної плати у 2024 році будуть враховувано суму платні після липневого підвищення, тобто 3600 злотих. 

Вона зазначила, що рішення про мінімальну заробітну плату стосується переважно малих і середніх підприємств, яких у Польщі найбільше. 

"Згідно з розрахунками Федерації польських підприємців (FPP), законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, необхідний наступного року, становитиме 4254,40 злотих, а мінімальна погодинна ставка - 27,80 злотих. У порівнянні із середньорічним рівнем мінімальної заробітної плати у 2023 році це означатиме ріст на цілих 20 відсотків. Працівник, який отримує мінімальну заробітну плату, мав би в середньому впродовж року 709,40 злотих брутто у вигляді збільшення місячної зарплати", - зазначала ще у квітні Федерація польських підприємців (FPP). 

- Підвищення мінімальної заробітної плати аж на 20 відсотків начебто не відповідає цим умовам - тим паче, що, згідно з положеннями законодавства, це доведеться повторити двічі - у січні та липні. Це свідчить про необхідність внесення суттєвих змін до чинного понад 20 років закону про мінімальну заробітну плату. Правильним напрямком була б стабілізація мінімальної заробітної плати на рівні 50 відсотків середньої заробітної плати, щоб законодавчий алгоритм не спричиняв змін, які порушують баланс на ринку праці та в економіці, - цитують в прес-релізі Лукаша Козловського, головного економіста FPP. 

Мінімальна заробітна плата у 2023 році 

З 1 січня мінімальна винагорода за працю зросла до 3490 злотих.  Це перше підвищення мінімальної зарплати цього року.  Наступний запланований на липень.  Тоді платня становитиме 3600 злотих.  У свою чергу мінімальна погодинна ставка зросла з 1 січня 2023 року до 22,80 злотих за годину, а з 1 липня становитиме 23,50 злотих за годину. 

Закон гарантує щорічне підвищення розміру мінімальної заробітної плати не нижче прогнозованого зростання цін на споживчі товари і послуги на відповідний рік загалом. При цьому, якщо в першому кварталі року, в якому відбуваються переговори (між урядом, профспілками й працедавцями - ред.) розмір мінімальної заробітної плати є нижчим за половину середньої заробітної плати в національній економіці, ця гарантія додатково збільшується на 2/3 розміру прогнозованого показника реального зростання ВВП.

 Крім того, якщо в минулому році фактичне зростання цін відрізнялося від прогнозованого, закон передбачає застосування механізму корекції (застосування перевірочного коефіцієнта до розміру мінімальної заробітної плати, що діє в цьому році, з огляду на різницю між фактичним і прогнозованим підвищенням цін в попередньому році).

Мінімальна зарплата та директива ЄС 

Малонґ повідомила, що міністерство також працює над імплементацією директиви ЄС щодо адекватної мінімальної заробітної плати в Європейському Союзі. Вона встановлює процедурні вимоги щодо адекватності встановленої законом мінімальної заробітної плати, яка повинна бути передбачена національним законодавством.

 - Зараз експерти працюють над тим, щоб запропонувати напрямки імплементації цієї директиви. Ми також запитали соціальну сторону та роботодавців, чи є у них конкретні пропозиції. Будемо над тим міркувати. Приблизно в жовтні представимо готове рішення - сказала міністр.

 Вона також прокоментувала ідею запровадження єдиної мінімальної зарплати для всіх країн Євросоюзу. За словами глави Міністерства сім'ї та соціальної політики, запровадити таке рішення неможливо.

 - Економічна ситуація в країнах ЄС різна, тому я вважаю, що кожна країна повинна самостійно визначати розмір мінімальної зарплати. Неможливо, щоб усі країни Європейського Союзу мали єдину квоту. Правила оцінки адекватності мінімальної заробітної плати, пов’язані з економічним розвитком та інфляцією, можуть бути запроваджені, але однакова заробітна плата в усіх країнах є неможливим рішенням, - сказала Малонґ. 

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Autor:red.

Źródło: PAP

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Źródło:
Konkret24

Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski w reportażu "Kopalnia interesów" zyskali dla społeczeństwa wiedzę o nieznanych, złych mechanizmach wyborczych. Nie naruszyli Karty Etycznej Mediów - oświadczyła Rada Etyki Mediów. To odpowiedź na skargę europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego na materiał "Czarno na białym" TVN24.

Europoseł PiS złożył skargę na dziennikarzy TVN24, odpowiedź Rady Etyki Mediów. "Zyskali dla społeczeństwa wiedzę"

Europoseł PiS złożył skargę na dziennikarzy TVN24, odpowiedź Rady Etyki Mediów. "Zyskali dla społeczeństwa wiedzę"

29 maja 2023, 13:30
Autor:
pp//now
Źródło:
TVN24, tvn24.pl

Reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski na konferencji prasowej w Kopczanach na Podlasiu zapytał Jarosława Kaczyńskiego, czy po odnalezieniu szczątków rakiety pod Bydgoszczą dopiero po czterech miesiącach nadal ma zaufanie do szefa MON Mariusza Błaszczaka. - Ja pana w tym momencie niestety jestem zmuszony - to nie jest żadna osobista wobec pana uwaga - traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten pan przestał być ministrem obrony narodowej - odpowiedział prezes PiS, wskazując na szefa MON. W związku z tą wypowiedzią redakcja TVN24 wydała oświadczenie.

Kolejny atak władzy na niezależność mediów. Oświadczenie TVN24

Kolejny atak władzy na niezależność mediów. Oświadczenie TVN24

27 maja 2023, 19:29
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Jarosław Kaczyński nazwał w sobotę reportera TVN24 Mateusza Grzymkowskiego "przedstawicielem Kremla" po tym, jak dziennikarz zapytał prezesa PiS o jego zaufania do szefa MON Mariusza Błaszczaka w związku ze sprawą szczątków rakiety znalezionych pod Bydgoszczą. Oświadczenia w tej sprawie wydała organizacja Press Club Polska. Także "Gazeta Wyborcza" wyraziła solidarność z redakcją TVN24.

Press Club Polska: wypowiedź Kaczyńskiego głęboko obraźliwa, świadectwo arogancji władzy

Press Club Polska: wypowiedź Kaczyńskiego głęboko obraźliwa, świadectwo arogancji władzy

28 maja 2023, 14:08
Aktualizacja: 28 maja 2023, 15:45
Autor:
ks,
mjz//now,
adso
Źródło:
tvn24.pl, ""Gazeta Wyborcza"

Politycy PiS - w tym rzecznik partii Rafał Bochenek - przekonują, że utworzona na podstawie "lex Tusk" komisja do badania rosyjskich wpływów będzie działała tak samo, "na takiej podstawie prawnej" jak komisja dotycząca reprywatyzacji. Wyjaśniamy, dlaczego nie jest to prawdą.

Bochenek: komisja z "lex Tusk" taka jak reprywatyzacyjna. Nieprawda

Bochenek: komisja z "lex Tusk" taka jak reprywatyzacyjna. Nieprawda

29 maja 2023, 18:19
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, zwana także "lex Tusk", zostanie podpisana przez prezydenta, a następnie skierowana przez niego do Trybunału Konstytucyjnego. Komisja utworzona na podstawie jej przepisów będzie miała niezwykle szerokie uprawnienia. Wśród nich możliwość decydowania o zakazie pełnienia pewnych funkcji do 10 lat oraz o cofnięciu i zakazie poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Uzyska też możliwość nakładania grzywny do 50 tysięcy złotych za niestawienie się przed nią, a także prawo do występowania o przymusowe doprowadzenie. Co jeszcze przewiduje ustawa?

"Lex Tusk". Ustawa o komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Co się w niej znajduje

"Lex Tusk". Ustawa o komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Co się w niej znajduje

26 maja 2023, 23:18
Aktualizacja: 29 maja 2023, 11:10
Aktualizacja:
Autor:
akr//now,
adso
Źródło:
tvn24.pl

Najpierw Jarosław Kaczyński mówił, że sprawa przewalutowania kredytów frankowych jest "całkowicie możliwa do wykonania", a po niemal roku: "rząd nie może podejmować działań, które doprowadzą do zachwiania systemu bankowego". I radził frankowiczom walczyć o swoje w sądach. Wielu tak zrobiło, bo obiecanej przez PiS ustawy o przewalutowaniu kredytów frankowych nie ma i raczej nie będzie.

Obietnice minus. Mieli "uwolnić Polaków z niewoli" kredytów frankowych. Nie uwolnili

Obietnice minus. Mieli "uwolnić Polaków z niewoli" kredytów frankowych. Nie uwolnili

29 maja 2023, 13:43
Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

W skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (woj. świętokrzyskie) powstaje prequel kultowej serii filmowej "Sami swoi". Jak mówi producent Mikołaj Fajks, skansen w Tokarni oddaje klimat Krużewników z młodości Kargula i Pawlaka. - To historia, która za komuny, w czasach PRL, została nieopowiedziana od początku, ponieważ system nie pozwalał mówić o 20-leciu międzywojennym, o Kresach - podkreśla. TVN Warner Bros. Discovery jest koproducentem projektu.

W Tokarni powstaje prequel "Samych swoich". "Poprosiliśmy autora, by opowiedział tę historię od początku"

W Tokarni powstaje prequel "Samych swoich". "Poprosiliśmy autora, by opowiedział tę historię od początku"

29 maja 2023, 15:03
Autor:
wini/tam
Źródło:
TVN24 Kraków

Premiera dwóch odcinków serialu dokumentalnego "100 lat Warner Bros." była w Cannes wydarzeniem. Na afterparty pojawili się m.in.: Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Robert De Niro, Martin Scorsese i Sting. W produkcji anegdotami na temat najsłynniejszego studia filmowego dzieli się aż 60 osób z branży: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści i jego pracownicy.

Dokument o historii braci Warner w Cannes i na HBO Max. "Od początku chodziło o podejmowanie dużego ryzyka"

Dokument o historii braci Warner w Cannes i na HBO Max. "Od początku chodziło o podejmowanie dużego ryzyka"

26 maja 2023, 9:36
Autor:
joan
//mro
Źródło:
HBO Max, mat. prasowe Festiwal Cannes