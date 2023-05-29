На скільки зросте мінімальна зарплата? Міністр надала розрахунки
Мінімальна зарплата у 2024 році перевищить 4,2 тисячі злотих.Через високу інфляцію, як і цього року, є два терміни її встановлення - з 1 січня та з 1 липня, - повідомила ПАП міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонґ.
Відповідно до регламенту, до 15 червня Рада міністрів має подати до Ради соціального діалогу (РДС) пропозиції щодо розміру мінімальної оплати праці та мінімальної погодинної ставки.
- Ми хочемо, щоб наступного тижня проект про мінімальну заробітну плату у 2024 році винесли на Постійну комісію Ради міністрів, а 13 червня винесли на засідання Ради міністрів, - поінформувала керівниця міністерства сім’ї.
Мінімальна зарплата у 2024 році - розрахунки міністра
- Мінімальна зарплата в наступному році буде вище 4,2 тисячі злотих, - сказала Малонґ.
За її словами, також у 2024 році індексація мінімальних виплат буде двічі - з 1 січня та з 1 липня.
- Мета індексації мінімальної заробітної плати полягає в тому, щоб поляки, які мають найнижчі виплати, мали можливість жити гідно. Нагадаю, що у 2017 році ми запровадили гарантії погодинної оплати праці за окремими цивільно-правовими договорами, - підкреслила очільниця Міністерства сім'ї та соціальної політики.
Вона повідомила, що зараз у Польщі мінімальну зарплату отримують близько 3 мільйонів поляків. Міністр зазначилп, що при визначенні розміру зарплати уряд враховує як очікування соціальної сфери, так і роботодавців.
- Профспілки закладають, аби ця мінімальна плата була якомога більшою. У свою чергу роботодавці дивляться як крізь призму інвестицій у людей, так і з боку витрат, які вони несуть. Тому рішення з цього приводу має бути відповідальним, - підкреслила Малонґ.
Вона також пояснила, що при розрахунку мінімальної заробітної плати у 2024 році будуть враховувано суму платні після липневого підвищення, тобто 3600 злотих.
Вона зазначила, що рішення про мінімальну заробітну плату стосується переважно малих і середніх підприємств, яких у Польщі найбільше.
"Згідно з розрахунками Федерації польських підприємців (FPP), законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати, необхідний наступного року, становитиме 4254,40 злотих, а мінімальна погодинна ставка - 27,80 злотих. У порівнянні із середньорічним рівнем мінімальної заробітної плати у 2023 році це означатиме ріст на цілих 20 відсотків. Працівник, який отримує мінімальну заробітну плату, мав би в середньому впродовж року 709,40 злотих брутто у вигляді збільшення місячної зарплати", - зазначала ще у квітні Федерація польських підприємців (FPP).
- Підвищення мінімальної заробітної плати аж на 20 відсотків начебто не відповідає цим умовам - тим паче, що, згідно з положеннями законодавства, це доведеться повторити двічі - у січні та липні. Це свідчить про необхідність внесення суттєвих змін до чинного понад 20 років закону про мінімальну заробітну плату. Правильним напрямком була б стабілізація мінімальної заробітної плати на рівні 50 відсотків середньої заробітної плати, щоб законодавчий алгоритм не спричиняв змін, які порушують баланс на ринку праці та в економіці, - цитують в прес-релізі Лукаша Козловського, головного економіста FPP.
Мінімальна заробітна плата у 2023 році
З 1 січня мінімальна винагорода за працю зросла до 3490 злотих. Це перше підвищення мінімальної зарплати цього року. Наступний запланований на липень. Тоді платня становитиме 3600 злотих. У свою чергу мінімальна погодинна ставка зросла з 1 січня 2023 року до 22,80 злотих за годину, а з 1 липня становитиме 23,50 злотих за годину.
Закон гарантує щорічне підвищення розміру мінімальної заробітної плати не нижче прогнозованого зростання цін на споживчі товари і послуги на відповідний рік загалом. При цьому, якщо в першому кварталі року, в якому відбуваються переговори (між урядом, профспілками й працедавцями - ред.) розмір мінімальної заробітної плати є нижчим за половину середньої заробітної плати в національній економіці, ця гарантія додатково збільшується на 2/3 розміру прогнозованого показника реального зростання ВВП.
Крім того, якщо в минулому році фактичне зростання цін відрізнялося від прогнозованого, закон передбачає застосування механізму корекції (застосування перевірочного коефіцієнта до розміру мінімальної заробітної плати, що діє в цьому році, з огляду на різницю між фактичним і прогнозованим підвищенням цін в попередньому році).
Мінімальна зарплата та директива ЄС
Малонґ повідомила, що міністерство також працює над імплементацією директиви ЄС щодо адекватної мінімальної заробітної плати в Європейському Союзі. Вона встановлює процедурні вимоги щодо адекватності встановленої законом мінімальної заробітної плати, яка повинна бути передбачена національним законодавством.
- Зараз експерти працюють над тим, щоб запропонувати напрямки імплементації цієї директиви. Ми також запитали соціальну сторону та роботодавців, чи є у них конкретні пропозиції. Будемо над тим міркувати. Приблизно в жовтні представимо готове рішення - сказала міністр.
Вона також прокоментувала ідею запровадження єдиної мінімальної зарплати для всіх країн Євросоюзу. За словами глави Міністерства сім'ї та соціальної політики, запровадити таке рішення неможливо.
- Економічна ситуація в країнах ЄС різна, тому я вважаю, що кожна країна повинна самостійно визначати розмір мінімальної зарплати. Неможливо, щоб усі країни Європейського Союзу мали єдину квоту. Правила оцінки адекватності мінімальної заробітної плати, пов’язані з економічним розвитком та інфляцією, можуть бути запроваджені, але однакова заробітна плата в усіх країнах є неможливим рішенням, - сказала Малонґ.
Źródło: PAP
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