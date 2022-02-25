TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Допомога для громадян України. Спрощення при перетині кордонів, діють пункти прийому

25 lutego 2022, 16:13

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
ред.
Źródło:
tvn24.pl
Polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce
Polsko-ukraińskie przejście graniczne w MedyceTVN24
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TVN24Перетин польсько-українського кордону в Медиці

Триває атака російської армії в Україні. Однією з цілей є Київ, який обстріляли вночі. У Польщі організовують допомогу громадянам України, які виїхали з країни. Діють пункти прийому та транспорт, які допомагають людям дістатися з кордону вглиб країни. Запрацювала спеціальна гаряча лінія, а окремі міністерства запроваджують спрощення при перетині кордону.

Після шостої години ранку президент Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. "Ситуація в Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбити місто. Безпілотники скидають бомби на житлові будинки. Люди гинуть. Це очевидний акт терору, який підриває моральний дух, але є велика рішучість захищати столицю", - написав Дуда після інтерв'ю.

У Варшаві надзвичайний саміт Бухарестської дев’ятки. Темою зустрічі лідерів країн Центральної та Східної Європи стане російська агресія проти України.

Як допомогти Україні? Список благодійних акцій

Допомога біженцям у Польщі

У Прикордонній службі повідомили про те, що минулої доби на кордоні з Україною офіцери пропустили 38,2 тис. подорожніх, у тому числі 29 тис. у напрямку в’їзду до Польщі, 9 200 – у напрямку виїзду.

Інформацію про допомогу громадянам України після перетину польського кордону можна отримати по гарячій лінії Управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75. Також діє спеціальна гаряча лінія для громадян Польщі та власників Карти поляка, які проживають в Україні: +48 22 523 88 80.

У п’ятницю Малопольське воєводство запустило спеціальну гарячу лінію для українців, які шукають притулку в цьому воєводстві: +12 210 20 02.

Wójt gminy Dorohusk o punkcie recepcyjnym: pomieści 80 osób
Голова гміни Дорогуськ про пункт прийому: розрахований на 80 осіб25.02 | Punkt recepcyjny w Dorohusku (woj. lubelskie) przy granicy z Ukrainą może pomieścić do 80 osób. Uchodźcy mogą tam uzyskać między innymi informację o noclegach i spędzić kilka godzin. To jeden z dziewięciu punktów na polsko-ukraińskiej granicy TVN24

На кордоні з Україною у Люблінському та Підкарпатському воєводствах створено дев’ять пунктів прийому. Це пункти в таких містах: Дорогуськ, Долгобичув, Зосінь, Гребенне на Люблінщині, у Корчовій, Медиці, Будоміж і Крощенко на Підкарпатті та ще один додатковий на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Там діють інформаційні пункти, воєводські управління та Управління у справах іноземців. Є також можливість отримання їжі, медичної допомоги, а також там можливо відпочити. З пунктів прийому перевезення біженців здійснюється транспортом, організованим Державною протипожежною службою в інші воєводства.

Польські міста розривають співпрацю з російськими партнерами. «Голос спротиву проти агресії»

Тисячі людей з усієї Польщі приїхали до Медики на Підкарпатті, на прикордонному переході з Україною, щоб забрати своїх рідних та друзів, які тікали від війни.

На кожному переході в Підкарпатті працюють додаткові офіцери. Рух інтенсивний, але всі переходи працюють. Перші люди, які хотіли подати заяву на міжнародний захист, прийшли до Прикордонної служби.

На залізничному вокзалі в Жешуві пожежники роздають пасажирам у потягах, які прямують з України, бутерброди, мінеральну воду та пончики. У четвер там прийняли чотири потяги. Акція триває.

Громадяни України, які перетинають польський кордон, звільнені від обов’язку проходити карантин і показати негативний результат тесту на коронавірус.

Polska przyjmuje uchodźców z Ukrainy
Польща приймає біженців з України25.02 | Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce (Podkarpacie) z godziny na godzinę staje się coraz bardziej dynamiczna - informuje Marcin Kwaśny, reporter TVN24. Kolejka samochodów do przejścia granicznego utworzyła się zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Ci, którzy do Polski chcą dostać się na pieszo czekają kilka godzin. Podobny czas oczekiwania dotyczy tych, którzy do Polski próbują wjechać samochodami. Jak relacjonuje reporter TVN24, na początek kolejki przepuszczane są rodziny z dziećmi. TVN24

Це з п’ятниці є можливість вакцинації українців у рамках програми вакцинації від COVID-19. Умовою є наявність документа, що посвідчує особу, у тому числі: посвідчення особи, паспорта та тимчасового посвідчення особи іноземця (TZTC). Важливо використовувати той самий документ, що посвідчує особу, який використовувався для оформлення електронного направлення на кожному етапі процесу вакцинації.

Приймальний пункт в Дорогуську. Як працює, на що можуть розраховувати біженці?

Міністерство сільського господарства повідомило, що були впроваджені тимчасові відступи від стандартних вимог щодо транспортування до Європейського Союзу, включаючи, серед іншого, собак, котів і тхорів. Рекомендації поширюються на перевезення тварин через кордон Польщі людьми, які не мають повного комплекту ветеринарних документів на тварин.

Центр державної безпеки інформує українців за допомогою SMS, що всі біженці будуть прийняті до Польщі. Повідомлення польською та англійською мовами надсилається після входу в польські мережі.

У четвер у різних містах Польщі пройшли демонстрації на знак солідарності з Україною.

Autor:ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

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pp/adso,
mtom
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asty,
wini/
tam
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mag/
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Aktualizacja:
Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP, TVN24, tvn24.pl, Reuters

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js/kab
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PAP

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Świat

Autor:
eŁKa/rzw
Źródło:
TVN24

"W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów" - napisał Donald Tusk, nawiązując do rosyjskiego ataku na Ukrainę. We wpisie zaznaczył, że "udawane" w tej sytuacji są sankcje. "Rządy Niemiec, Węgier i Włoch, blokując trudne decyzje w sprawie sankcji, zhańbiły się" - oświadczył.

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Tusk: Wasze sankcje są udawane. Zhańbiły się te rządy Unii Europejskiej, które blokowały trudne decyzje

25 lutego 2022, 10:59

Polska

Autor:
akw\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Odcięcie Rosji od systemu SWIFT oznaczałoby, że zwykli ludzie nie mogliby przekazywać pieniędzy swoim bliskim w Rosji - powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. - Zawieszenie SWIFT byłoby technicznie trudne do przygotowania i miałoby również ogromny wpływ na transakcje płatnicze w Niemczech, dla niemieckich firm prowadzących interesy z Rosją - ocenił rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit.

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Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Rosjanie zaatakowali w czwartek nad ranem Ukrainę. Dwa okręty wojenne Moskwy pojawiły się przy Wyspie Węży na Morzu Czarnym. Jak wynika z zapisu wydarzeń z wyspy tuż przed atakiem, Rosjanie zażądali od obrońców poddania się. Usłyszeli jednak tylko krótką odpowiedź. "Pie**** się". Ukraińcy zginęli.

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akw/adso
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Reuters, TVN24, UNIAN

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Autor:
Jacek
Stawiski,
prowadzący
program "Horyzont" w TVN24 BiS/TVN24GO
Źródło:
TVN24

У ніч із середи на четвер Україна зазнала нападу з боку Росії. Вторгнення було однозначно засуджено польською владою. Для біженців з України створено дев’ять пунктів прийому в Підкарпатському та Люблінському воєводствах. Повідомляється про готовність прийняти біженців у кожному регіоні.

Росія напала на Україну. Реакція в Польщі

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Росія напала на Україну. Реакція в Польщі

24 lutego 2022, 17:06

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

У четвер вранці Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. У польських регіонах допомагатимуть біженцям з України. У Підкарпатському та Люблінському воєводствах вже працюють дев’ять пунктів прийому. Про готовність прийняти біженців повідомлялося в кожному воєводстві.

Допомога громадянам України. За яких умов можна в'їхати до Польщі і де можна отримати допомогу?

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Допомога громадянам України. За яких умов можна в'їхати до Польщі і де можна отримати допомогу?

24 lutego 2022, 18:57

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

W związku z bieżącą sytuacją od godziny 15.00 czasu lokalnego PLL LOT zawieszają połączenia do Moskwy oraz Sankt Petersburga - poinformował w piątek rzecznik spółki Krzysztof Moczulski. Dla rejsów tranzytowych zostaną opracowane alternatywne trasy przelotów - dodał. Dział obsługi klienta LOT-u będzie kontaktował się z pasażerami przebywającymi na terenie Rosji.

LOT zawiesza połączenia do Moskwy i Sankt Petersburga

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LOT zawiesza połączenia do Moskwy i Sankt Petersburga

25 lutego 2022, 16:36

Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Nigdy nie było większego porozumienia między siłami amerykańskimi i polskimi jak dzisiaj. Władimir Putin powinien jasno zrozumieć, że Amerykanie i Polacy stoją ramię w ramię i są gotowi na każdy scenariusz - powiedział w czwartek w wywiadzie dla TVN24 ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Ambasador USA w Polsce: Polska jest bezpieczna. Ameryka stoi ramię w ramię z Polską

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24 lutego 2022, 9:55

Polska

Autor:
js/kg
Źródło:
TVN24, PAP

"Pamiętajcie, że jesteście dla nas bardzo ważni i zawsze możecie na nas liczyć" - piszą uczniowie z Gdyni. W Poznaniu wycinali papierowe serca, w Warszawie przeprowadzili zajęcia z historii. Organizacje pozarządowe organizują darmowe webinary dla nauczycieli, by pomóc im w prowadzeniu lekcji o sytuacji w Ukrainie. Co jeszcze, poza gestami solidarności, można zrobić? - Sprawą absolutnie pierwszorzędną jest kontakt z rodzicami, tak żeby dowiedzieć się, co dzieje się w ich rodzinach - zaleca Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji.

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Justyna
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Autor:
red.
Źródło:
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ps
Źródło:
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