Допомога для громадян України. Спрощення при перетині кордонів, діють пункти прийому

Триває атака російської армії в Україні. Однією з цілей є Київ, який обстріляли вночі. У Польщі організовують допомогу громадянам України, які виїхали з країни. Діють пункти прийому та транспорт, які допомагають людям дістатися з кордону вглиб країни. Запрацювала спеціальна гаряча лінія, а окремі міністерства запроваджують спрощення при перетині кордону.

Після шостої години ранку президент Анджей Дуда провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. "Ситуація в Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбити місто. Безпілотники скидають бомби на житлові будинки. Люди гинуть. Це очевидний акт терору, який підриває моральний дух, але є велика рішучість захищати столицю", - написав Дуда після інтерв'ю.

У Варшаві надзвичайний саміт Бухарестської дев’ятки. Темою зустрічі лідерів країн Центральної та Східної Європи стане російська агресія проти України.

Допомога біженцям у Польщі

У Прикордонній службі повідомили про те, що минулої доби на кордоні з Україною офіцери пропустили 38,2 тис. подорожніх, у тому числі 29 тис. у напрямку в’їзду до Польщі, 9 200 – у напрямку виїзду.

Інформацію про допомогу громадянам України після перетину польського кордону можна отримати по гарячій лінії Управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75. Також діє спеціальна гаряча лінія для громадян Польщі та власників Карти поляка, які проживають в Україні: +48 22 523 88 80.

У п’ятницю Малопольське воєводство запустило спеціальну гарячу лінію для українців, які шукають притулку в цьому воєводстві: +12 210 20 02.

Голова гміни Дорогуськ про пункт прийому: розрахований на 80 осіб 25.02 | Punkt recepcyjny w Dorohusku (woj. lubelskie) przy granicy z Ukrainą może pomieścić do 80 osób. Uchodźcy mogą tam uzyskać między innymi informację o noclegach i spędzić kilka godzin. To jeden z dziewięciu punktów na polsko-ukraińskiej granicy TVN24

На кордоні з Україною у Люблінському та Підкарпатському воєводствах створено дев’ять пунктів прийому. Це пункти в таких містах: Дорогуськ, Долгобичув, Зосінь, Гребенне на Люблінщині, у Корчовій, Медиці, Будоміж і Крощенко на Підкарпатті та ще один додатковий на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Там діють інформаційні пункти, воєводські управління та Управління у справах іноземців. Є також можливість отримання їжі, медичної допомоги, а також там можливо відпочити. З пунктів прийому перевезення біженців здійснюється транспортом, організованим Державною протипожежною службою в інші воєводства.

Тисячі людей з усієї Польщі приїхали до Медики на Підкарпатті, на прикордонному переході з Україною, щоб забрати своїх рідних та друзів, які тікали від війни.

На кожному переході в Підкарпатті працюють додаткові офіцери. Рух інтенсивний, але всі переходи працюють. Перші люди, які хотіли подати заяву на міжнародний захист, прийшли до Прикордонної служби.

На залізничному вокзалі в Жешуві пожежники роздають пасажирам у потягах, які прямують з України, бутерброди, мінеральну воду та пончики. У четвер там прийняли чотири потяги. Акція триває.

Громадяни України, які перетинають польський кордон, звільнені від обов’язку проходити карантин і показати негативний результат тесту на коронавірус.

Польща приймає біженців з України 25.02 | Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce (Podkarpacie) z godziny na godzinę staje się coraz bardziej dynamiczna - informuje Marcin Kwaśny, reporter TVN24. Kolejka samochodów do przejścia granicznego utworzyła się zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Ci, którzy do Polski chcą dostać się na pieszo czekają kilka godzin. Podobny czas oczekiwania dotyczy tych, którzy do Polski próbują wjechać samochodami. Jak relacjonuje reporter TVN24, na początek kolejki przepuszczane są rodziny z dziećmi. TVN24

Це з п’ятниці є можливість вакцинації українців у рамках програми вакцинації від COVID-19. Умовою є наявність документа, що посвідчує особу, у тому числі: посвідчення особи, паспорта та тимчасового посвідчення особи іноземця (TZTC). Важливо використовувати той самий документ, що посвідчує особу, який використовувався для оформлення електронного направлення на кожному етапі процесу вакцинації.

Міністерство сільського господарства повідомило, що були впроваджені тимчасові відступи від стандартних вимог щодо транспортування до Європейського Союзу, включаючи, серед іншого, собак, котів і тхорів. Рекомендації поширюються на перевезення тварин через кордон Польщі людьми, які не мають повного комплекту ветеринарних документів на тварин.

Центр державної безпеки інформує українців за допомогою SMS, що всі біженці будуть прийняті до Польщі. Повідомлення польською та англійською мовами надсилається після входу в польські мережі.

У четвер у різних містах Польщі пройшли демонстрації на знак солідарності з Україною.

Autor:ред.

Źródło: tvn24.pl