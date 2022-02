Допомога для громадян України. Спрощення при перетині кордонів, діють пункти прийому

Польща приймає біженців з України 25.02 | Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce (Podkarpacie) z godziny na godzinę staje się coraz bardziej dynamiczna - informuje Marcin Kwaśny, reporter TVN24. Kolejka samochodów do przejścia granicznego utworzyła się zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie ukraińskiej. Ci, którzy do Polski chcą dostać się na pieszo czekają kilka godzin. Podobny czas oczekiwania dotyczy tych, którzy do Polski próbują wjechać samochodami. Jak relacjonuje reporter TVN24, na początek kolejki przepuszczane są rodziny z dziećmi. TVN24