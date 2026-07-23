25 lat TVN24 "To jest odpowiedź na państwa pytania". Urodziny TVN24 w Kielcach

Urodziny TVN24. Marta Kuligowska zaprasza do Kielc Źródło zdj. gł.: TVN24

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Radosław Mróz rozmawiał z ekipą "Faktów" TVN w czwartkowym wydaniu "Wstajesz i wiesz". Spotkanie zaczął - jak sam to ujął prezenter - nietypowo. - Czy widzieliście UFO albo wierzycie w UFO? - zapytał gości. - Jak patrzę na nasz Sejm to wierzę w UFO - zażartował Piotr Kraśko. Arleta Zalewska bez wahania odpowiadała, że nie wierzy, zaś Marek Nowicki, że "nie do końca nie wierzy".

Pytanie było nieprzypadkowe i miało związek z 25-leciem TVN24, które 25 lipca będziemy świętować w Kielcach. Osoby, które wsiadały lub wysiadały na kieleckim dworcu, mogły dostrzec jego podobieństwo do latającego spodka. - Nie wiem, czy UFO istnieje, ale to kieleckie wygląda spektakularnie - ocenił Radosław Mróz.

Będzie to, o co pytali widzowie

Piotr Kraśko przyznał, że nie może doczekać się spotkania w Kielcach, bo to spotkania z widzami są najważniejsze w pracy dziennikarza. Arleta Zalewska zapowiedziała odsłanianie kulis polskiej polityki w stolicy województwa świętokrzyskiego. - To jest też odpowiedź na państwa pytania, oczekiwania, bo słyszymy, że uwielbiacie to, co robimy w programie "W kuluarach" - wyznała. Marek Nowicki, znany widzom "Faktów" ze zgłębiania tematów medycznych, powiedział, że liczy na rozmowy jak pacjent z pacjentem.

Gośćmi naszych spotkań - na urodzinowej trasie "Jesteśmy stąd" w ciągu ostatnich miesięcy znalazły się już takie miasta jak Słupsk, Siemiatycze, Kazimierz Dolny, Bielsko-Biała czy Łódź - są nie tylko pacjenci, ale także widzowie, którzy są lekarzami, pielęgniarkami, specjalistami w rozmaitych dziedzinach i opowiadają o problemach swoich branż w danym regionie - zauważyła Arleta Zalewska.

Urodziny TVN24 w Kielcach

Poza ekipą "Faktów" w sobotę w Kielcach będą również między innymi prowadząca program "Polska i świat" Marta Kuligowska, pochodzący z tego miasta dziennikarz stacji Jakub Porada, Maciej Warsiński i Katarzyna Gozdawa-Litwińska. Poza wydaniem specjalnym "W kuluarach" w programie przewidziano m.in. spotkanie z redakcją "Szkła Kontaktowego", Tomaszem Sianeckim i Maciejem Makselonem

W gronie gości pojawi się dziennikarka i prezenterka telewizyjna Bożena Walter, założycielka Fundacji TVN "Nie jesteś sam", od początku związana z naszą stacją. Przed Kieleckim Centrum Kultury spotkamy też słynnego projektanta mody Roberta Kupisza czy zespół Happysad.