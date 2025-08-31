Złość, rozdrażnienie i smutek. To mogą być objawy lęku przed szkołą. Jak go oswoić?

Rekordowe nakłady na psychiatrię dzieci i młodzieży. Aż 4,2 mld złotych

Kluczowe fakty: Lęk przed powrotem do szkoły jest czymś zupełnie naturalnym, ponieważ mózg po okresie odprężenia musi na nowo zmotywować się do działania.

Przejście z okresu wakacji do szkolnych obowiązków może być łagodniejsze, gdy zaczniemy przygotowania trochę wcześniej. Jak one mogą wyglądać?

Zdarza się, że adaptacja do szkoły przedłuża się, dziecko jest smutne i zniechęcone. Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? co może zrobić rodzic i kiedy warto porozmawiać ze specjalistą?

Podczas wakacji często działamy bez planu i bez zegarka. Możemy spać do woli i jeść to, na co mamy ochotę. Nie ma pędu i grafiku zajęć. To pozwala odpocząć i zregenerować siły. W przypadku dzieci i młodzieży taki czas może trwać nawet dwa miesiące. Potem jednak zbliża się wrzesień, trzeba na nowo zebrać siły do działania, do ustalonego rytmu dnia i przede wszystkim do obowiązków szkolnych. - Nasz mózg rozumie to tak, że musi się teraz zmobilizować - mówi w rozmowie z tvn24.pl Katarzyna Kucewicz, psycholożka i psychoterapeutka.