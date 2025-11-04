Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Uwaga na ten suplement. Długotrwałe przyjmowanie może szkodzić sercu

Bezdech senny - zdjęcie poglądowe
Jak zmiana czasu wpływa na problemy ze snem
Źródło: tvn24
Popularne remedium na problemy ze snem okazuje się nie tak dobroczynne, jak do tej pory przypuszczano. Długotrwałe przyjmowanie suplementów z melatoniną może wiązać się z wyższym ryzykiem rozwoju niewydolności serca, hospitalizacji z jej powodu, a nawet zgonu - ogłoszono niedawno podczas konferencji American Heart Association w Nowym Orleanie.

Melatonina to hormon regulujący rytm snu i czuwania, wytwarzany w szyszynce. Jej wydzielanie rośnie w warunkach ciemności, a maleje w ciągu dnia. Osobom mającym trudności z zasypianiem lub odczuwającym skutki zmiany stref czasowych często zaleca się stosowanie syntetycznych preparatów melatoniny, chemicznie identycznych z hormonem produkowanym przez organizm. Są to środki dostępne bez recepty w postaci leków lub suplementów, przy czym te ostatnie nie podlegają ścisłej kontroli, co oznacza, że ich skład i dawki mogą się różnić.

imageTitle
Dowiedz się więcej:

WADA wydała komunikat w sprawie Igi Świątek

Najnowsze

Zbyt łatwo przepisywana

Autorzy badania przeanalizowali dane zdrowotne ponad 130 tys. osób z przewlekłą bezsennością. Grupę badawczą stanowili pacjenci, którzy przez co najmniej rok przyjmowali melatoninę, a grupę kontrolną ci, którzy jej nie stosowali. Wykluczono osoby ze zdiagnozowaną niewydolnością serca oraz przyjmujące inne leki nasenne. Okazało się, że długotrwałe stosowanie melatoniny wiązało się z około 90-proc. wzrostem ryzyka rozwoju niewydolności serca w porównaniu z osobami, które jej nie przyjmowały. Dodatkowo osoby przyjmujące melatoninę były prawie 3,5 raza bardziej narażone na hospitalizację z powodu niewydolności serca i niemal dwukrotnie częściej umierały z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu pięcioletniego okresu obserwacji. - Preparaty z melatoniną mogą nie być tak nieszkodliwe, jak się powszechnie uważa. Jeśli nasze wyniki się potwierdzą, może to wpłynąć na zalecenia lekarzy dotyczące ich stosowania w celu poprawy snu - powiedział dr Ekenedilichukwu Nnadi, główny autor badania z SUNY Downstate Health Sciences University w Nowym Jorku. Jak dodał, szczególnie zaskakujące dla jego zespołu było to, że wyraźny wzrost ryzyka utrzymywał się nawet po uwzględnieniu wielu innych czynników takich jak wiek, choroby towarzyszące czy przyjmowane leki. Badacze przypomnieli, że choć melatonina jest uznawana za naturalny i bezpieczny środek wspierający sen, brakuje danych potwierdzających jej długoterminowe bezpieczeństwo dla układu sercowo-naczyniowego. Właśnie ten brak informacji skłonił ich do analizy, w której skupili się szczególnie na ryzyku niewydolności serca, będącej jednym z najpoważniejszych schorzeń układu krążenia. - Jestem zdziwiona, że lekarze tak łatwo przepisują pacjentom melatoninę i pozwalają na jej stosowanie przez ponad rok. (…) Nie powinno tak być bez wyraźnych wskazań - skomentowała zaprezentowane wyniki prof. Marie-Pierre St-Onge z Columbia University, która nie uczestniczyła w badaniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Senność w ciągu dnia? Naukowcy odkryli, czego może brakować w diecie

Senność w ciągu dnia? Naukowcy odkryli, czego może brakować w diecie

"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu

"Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu

Anna Bielecka

Naukowcy z Uniwersytetu Kolorado w Boulder już w 2023 roku informowali, że suplementy z melatoniną podawane są już niemal co piątemu amerykańskiemu dziecku poniżej 14. roku życia. Największy odsetek stosowania tych środków u nieletnich zaobserwowano wśród nastolatków z grupy wiekowej 10-13 lat. Wyniósł 19,4 procent. W przypadku dzieci między 5. a 9. rokiem życia był on o 0,9 punktu procentowego niższy. W grupie wiekowej od 1 do 4 lat sięgnął niemal 6 procent - stwierdzono w opublikowanej przez nich na łamach "JAMA Pediatrics" pracy. W przeprowadzonym tego samego roku badaniu Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu podawanie dzieciom poniżej 13. roku życia suplementów z melatoniną zadeklarowało 46 procent ankietowanych rodziców.

Potrzebne dalsze badania

Autorzy analizy zastrzegli jednak, że są to na razie dość wczesne dane i należy je traktować ostrożnie. Ich badanie miało charakter obserwacyjny, więc nie dowodzi związku przyczynowego. Nie uwzględniono w nim również nasilenia bezsenności ani występowania depresji i innych zaburzeń psychicznych, które mogły wpływać zarówno na stosowanie melatoniny, jak i na ryzyko chorób serca. Dane są jednak na tyle niepokojące, że - zdaniem naukowców - konieczne jest pilne przeprowadzenie dalszych badań nad bezpieczeństwem kardiologicznym tego popularnego suplementu.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Zdrowiesuplementy dietyBadania naukoweSerceKardiologia
Czytaj także:
imageTitle
Rozczarowanie w Nankinie. O'Sullivan już poza turniejem
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Zełenski z apelem do Trumpa. "Musimy"
Świat
Ruiny kaplicy św. Jerzego w Goleniowie
Radni nazwali skwer, prokuratura o "rażącym naruszeniu prawa"
Szczecin
Żurek i Szłapka
To był "dopiero początek". "Państwo prawa wróciło"
Polska
10 listopada urzędnicy mają wolne (zdj. ilustracyjne)
W poniedziałek zamknięte będą urzędy. Z jednym wyjątkiem
WARSZAWA
Niebezpieczny manewr kierowcy skody w Pęcicach
Uciekał przed policjantami, w aucie była jego 7-letnia córka. Usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Kontrowersyjny plakat Marszu Polaków we Wrocławiu
Urzędnicy zawiadamiają prokuraturę w sprawie plakatu promującego Marsz Polaków
Wrocław
To już 40 lat. O przeszczepie serca, który ratuje życie pacjentów
"Religa powiedział: będziemy tu robili wszystko". Jak przeszczep serca odmienił kardiochirurgię w Polsce?
Zdrowie
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
METEO
imageTitle
Gauff tym razem prawie bezbłędna. Paolini bez szans na awans
EUROSPORT
forum-1050258041
"Powstań, Sir Davidzie Beckhamie". Tytuł rycerski dla byłego piłkarza
Świat
imageTitle
Ten punkt przejdzie do historii PlusLigi
Najnowsze
Pijany rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdj. ilustracyjne)
Rowerem pod prąd na Wisłostradzie
WARSZAWA
Manifestacja górników i hutników w Katowicach
Górnicy i hutnicy wyszli na ulice. "Walczymy, żeby Śląsk nie umarł"
Katowice
Jarosław Kaczyński w sądzie
Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy
Polska
Burmistrz Murowanej Gośliny
Były burmistrz skazany za wykorzystywanie małoletniej pasierbicy 
Poznań
shutterstock_2175179541
Awaria popularnego komunikatora
BIZNES
Księgi odzyskane przez policjantów
Skradzione z biblioteki uniwersyteckiej cenne księgi trafiły do Rosji. Nowe informacje
WARSZAWA
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach. Tu trzeba uważać
METEO
Policjanci szybko ustalili, kto odpowiada za kradzież
Ukradł pieniądze z kościelnej skarbony. Wszystko nagrała kamera
Poznań
Aulonia albimana
Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat
METEO
Nowy Jork głosuje
Nowy Jork głosuje. "Potrzebujemy zmiany"
Świat
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli do niej listę kolejkową. Ładowarka do elektryków się popsuła
WARSZAWA
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
BIZNES
Stacja paliw
Błąd na stacji paliw, "poszkodowanych 60 klientów"
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2229802713
Watykan z prośbą do wiernych: nazywanie tak Maryi nie jest właściwe
Świat
Szpital Ujastek w Krakowie
Ukryte kamery na oddziale noworodków. Szpital przegrał w sądzie
Kraków
Wypadek na S8 w Wypędach
Zderzenie czterech samochodów na S8. Dwie osoby w szpitalu.
WARSZAWA
praca domowa lekcje shutterstock_692420170
Minister edukacji zatrzymany za niedostarczenie uczniom podręczników
Świat
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzice dzieci ze wsi oburzeni po słowach burmistrza. Ten przeprasza
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica