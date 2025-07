"Najmłodszy wcześniak świata" skończył rok

Nash urodził się 133 dni przed terminem porodu Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Nash Keen urodził się 133 dni przed terminem w Stanach Zjednoczonych.

Do domu trafił dopiero pół roku później.

Lekarze mówią o nadziei dla innych wcześniaków.

Nash Keen przyszedł na świat w Iowa City 5 lipca 2024 roku - w 21. tygodniu ciąży, 133 dni przed wyznaczonym terminem porodu -podano w komunikacie opublikowanym na stronie Księgi Rekordów Guinnessa w środę. Poprzednim rekordzistą był Richard Hutchinson, który urodził się w 2020 roku, 131 dni przed terminem porodu.

Najmłodszy wcześniak świata

Mollie Keen z synem krótko po porodzie Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Nowy rekordzista w chwili porodu ważył zaledwie 285 gramów ("mniej niż grejpfrut" - podkreślono) i mierzył 24 cm wzrostu. Natychmiast został przewieziony na oddział intensywnej terapii noworodków, ale lekarze nie dawali nadziei. - Bardzo dobrze pamiętam rozmowę z rodzicami, gdy powiedziałem im, że jego szanse na przeżycie wynoszą zero - powiedział dr Patrick McNamara, pediatra z oddziału neonatologii szpitala w Iowa City, cytowany przez CNN.

Rodzice mogli zbliżyć się do swojego syna dopiero po kilku tygodniach. - Był tak malutki, że ledwo czułam go na piersi - przyznała Mollie Keen w rozmowie z Guinness World Records. - Był pokryty przewodami i otoczony monitorami, a ja bardzo się denerwowałam. Ale w chwili, kiedy położyli go na mojej klatce piersiowej, cały stres zniknął. Bardzo długo czekałam na ten kontakt "skóra do skóry", dokładnie trzy tygodnie, a kiedy do niego doszło, poczułam czystą ulgę i przypływ miłości jednocześnie - dodała matka chłopca.

Pół roku na intensywnej terapii

Nash opuścił oddział intensywnej terapii dopiero pół roku po narodzinach i w styczniu trafił do domu. Jego matka podkreśliła, że robi "niesamowite" postępy, wciąż jednak wymaga opieki medycznej. Jest podłączony do tlenu, ma sondę i nosi aparaty słuchowe z powodu lekkiego ubytku słuchu.

Nash Keen z mamą Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Zdaniem dr Amy Stanford, neonatolożki z University of Iowa Health Care, przykład rocznego Amerykanina daje nadzieję innym wcześniakom urodzonym długo przed terminem. - Nash tworzy historię, torując drogę dla opieki nad innymi dziećmi urodzonymi tak wcześnie jak on - oceniła ekspertka cytowana na stronie Księgi Rekordów Guinnessa.

- Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, jak daleko zaszedł Nash. Robi zdumiewające postępy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak trudno było na początku. Staje się coraz silniejszy, coraz bardziej komunikatywny - dodała dr Stanford. Nash jest "najszczęśliwszym noworodkiem, jakiego można spotkać" - czytamy w komunikacie Księgi Rekordów Guinnessa.