"Twarze Depresji". Dziennikarki TVN i TVN24 nagrodzone

Wśród dziennikarzy wyróżnionych w kategorii "media" znalazła się dziennikarka Faktów TVN Adrianna Otręba. "Z dumą trzymam w ręku tę statuetkę. To dowód na to, że to, co robimy ma sens" - podkreśliła na Instagramie. Dziennikarka zauważyła, że to dzięki ciężkiej pracy wielu osób - psychologów, psychiatrów, mediów i różnych organizacji - mówienie o depresji przestaje być tematem tabu.