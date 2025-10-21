To śluz chroni nas przed infekcjami. Jak działa i co warto o nim wiedzieć? 

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Odporność kształtuje się w jelitach - właśnie tu układ odpornościowy uczy się właściwych reakcji na patogeny. Szczególną rolę odgrywa tu GALT. Czym jest i za co odpowiada?

Śluz jest filtrem ochronnym, w którym znajdują się mikroorganizmy. W momencie, kiedy znikają, organizm zaczyna się buntować. Wtedy nie mamy możliwości, żeby konkurować z infekcją i z patogenami.

W czasie infekcji warto wspierać błony śluzowe właściwą dietą. Niektóre produkty łagodzą podrażnienia i tworzą warstwę ochronną na powierzchni nabłonka. Do takich naturalnych "powlekaczy" należy siemię lniane. Co jeszcze?

Polifenole, czyli związki bioaktywne zawarte w roślinach, regulują odporność i zmniejszają stan zapalny w organizmie. Gdzie jest ich najwięcej?

Anna Bielecka: "Coś mnie bierze". Gdy chce nas rozłożyć przeziębienie, sięgamy często po herbatę z cytryną czy mleko z miodem. Czy dieta może wspomóc organizm w walce z infekcją?

Emilia Cesarek-Ejzemberg: Jeśli mówimy o żywieniu w kontekście infekcji, to warto rozdzielić dwa cele takiego postępowania. Pierwszy z nich dotyczy okresu ostrej choroby - w tym czasie żywienie ma za zadanie odciążyć organizm i dostarczyć mu energii do walki z infekcją. Kluczowe są tu: nawodnienie, dostarczenie odpowiedniej ilości kalorii, białka oraz mikroskładników i fitoskładników o działaniu przeciwzapalnym. Tylko wtedy układ odpornościowy może skutecznie funkcjonować w trybie "alarmowym".

Drugi cel to długofalowe modulowanie odporności, czyli budowanie takiego środowiska, w którym organizm reaguje adekwatnie na zagrożenia. W tym kontekście mówimy głównie o mukozalnym układzie odpornościowym (MALT), a w szczególności o jego części jelitowej, czyli GALT.