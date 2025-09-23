Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Wrzesień jest miesiącem świadomości o tętniaku mózgu. W głowie może być albo workowaty, albo wrzecionowaty. Przy tym pierwszym ryzyko pęknięcia jest większe, a taka sytuacja zagraża życiu.

Co się dzieje, kiedy tętniak pęka? Wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Stanisławska, lekarka, która specjalizuje się w neuroradiologii interwencyjnej.

Lekarze nie wiedzą obecnie, jak szybko rosną tętniaki. Nie potrafią też przewidzieć, czy tętniak pęknie u danej osoby i kiedy to się stanie.

Nie wszystkie tętniaki trzeba leczyć. Jeśli już, dziś najczęściej robi się to małoinwazyjnymi metodami. Na czym polegają?

Czerwiec 2025, piątek trzynastego. Agnieszka Łęcka miała zupełnie zwyczajny dzień. Najpierw była w pracy, którą kocha - jest dziennikarką i prowadzi Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy. Miała kilka spotkań służbowych, potem poszła do fryzjera zafarbować odrost. Wróciła do domu koło godziny 18-19 i zjadła świeże truskawki z bitą śmietaną. Potem położyła się na kanapie, popijała herbatę i oglądała program informacyjny w telewizji. Nagle zrobiło jej się niedobrze. Położyła się do łóżka, ale po godzinie zaczęła wymiotować - najpierw lekko, potem - około godziny 23 - już niekontrolowanie. - Byłam przekonana, że to po truskawkach. Pomyślałam: "Zjadłam za dużo, to teraz mam". Czułam jakby przechodziło przeze mnie tornado - wspomina. Trochę bolała ją głowa. Zdążyła jeszcze posprzątać podłogę, na którą zwymiotowała i wymęczona usiadła na łóżku. - Chciałam się z powrotem położyć, ale jednak coś mnie tknęło i uznałam, że powinnam pojechać do szpitala.

Ubrała adidasy, narzuciła kurtkę i ruszyła. Miała dużo szczęścia, że dojechała do szpitala bez problemu - pacjent w takim stanie nie powinien sam prowadzić samochodu. Kiedy dotarła na szpitalny oddział ratunkowy, szybko się nią zajęto. Najpierw miała jedną tomografię, a za chwilę drugą - z kontrastem. Okazało się, że ma w głowie pękniętego tętniaka i krwawienie podpajęczynówkowe, więc musi jak najszybciej przejść zabieg.

Kiedy pęka tętniak

Tętniak to uwypuklenie naczynia. Może być albo workowaty, albo wrzecionowaty. Pierwszy, który w głowie występuje częściej, wygląda jak balonik przy ścianie tętnicy. Przy drugim, który wiąże się z mniejszym ryzykiem pęknięcia, poszerza się natomiast całe naczynie.

- Nie wiemy do końca, dlaczego powstają tętniaki w głowie. Znamy już pewne czynniki ryzyka. To między innymi występowanie tętniaków w rodzinie, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i niektóre choroby tkanki łącznej. Czasami też mówi się, że bardziej narażone na tętniaki są osoby chorujące na migrenę - mówi tvn24.pl dr n. med. Katarzyna Stanisławska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej, która specjalizuje się w neuroradiologii interwencyjnej, czyli małoinwazyjnym leczeniu chorób naczyń w mózgu. Jak wyjaśnia, tętniaki mogą pojawić się u każdego - od dzieci po seniorów. Częściej jednak występują u kobiet niż u mężczyzn, przeważnie w piątej bądź szóstej dekadzie życia, dlatego są teorie łączące ich powstawanie ze spadkiem poziomu estrogenów, które działają protekcyjnie na naczynia.