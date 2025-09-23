Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Zwykle są bezobjawowe, ale kiedy pękną, zagrażają życiu. Nie wszystkie z nich się leczy

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Tętniak mózgu może aż do momentu pęknięcia nie dawać żadnych objawów
Tętniak mózgu może aż do momentu pęknięcia nie dawać żadnych objawów
Źródło: Stock-Asso/Shutterstock
Agnieszce nagle wieczorem zrobiło się niedobrze. Myślała, że to po truskawkach z bitą śmietaną. Okazało się, że w jej głowie pękł tętniak. Iwona dowiedziała się, że ma tętniaka, kiedy zrobiła rezonans głowy. Miał już aż 10 mm. Obie pacjentki przeszły zabiegi wewnątrznaczyniowe, bez otwierania czaszki. O tym, jak obecnie leczy się tętniaki, a także o ich objawach i czynnikach, które prowadzą do ich powstawania, opowiedziała tvn24.pl lekarka specjalizująca się w neuroradiologii interwencyjnej.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Wrzesień jest miesiącem świadomości o tętniaku mózgu. W głowie może być albo workowaty, albo wrzecionowaty. Przy tym pierwszym ryzyko pęknięcia jest większe, a taka sytuacja zagraża życiu.
  • Co się dzieje, kiedy tętniak pęka? Wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Stanisławska, lekarka, która specjalizuje się w neuroradiologii interwencyjnej.
  • Lekarze nie wiedzą obecnie, jak szybko rosną tętniaki. Nie potrafią też przewidzieć, czy tętniak pęknie u danej osoby i kiedy to się stanie.
  • Nie wszystkie tętniaki trzeba leczyć. Jeśli już, dziś najczęściej robi się to małoinwazyjnymi metodami. Na czym polegają?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Czerwiec 2025, piątek trzynastego. Agnieszka Łęcka miała zupełnie zwyczajny dzień. Najpierw była w pracy, którą kocha - jest dziennikarką i prowadzi Sucholeski Magazyn Mieszkańców Gminy. Miała kilka spotkań służbowych, potem poszła do fryzjera zafarbować odrost. Wróciła do domu koło godziny 18-19 i zjadła świeże truskawki z bitą śmietaną. Potem położyła się na kanapie, popijała herbatę i oglądała program informacyjny w telewizji. Nagle zrobiło jej się niedobrze. Położyła się do łóżka, ale po godzinie zaczęła wymiotować - najpierw lekko, potem - około godziny 23 - już niekontrolowanie. - Byłam przekonana, że to po truskawkach. Pomyślałam: "Zjadłam za dużo, to teraz mam". Czułam jakby przechodziło przeze mnie tornado - wspomina. Trochę bolała ją głowa. Zdążyła jeszcze posprzątać podłogę, na którą zwymiotowała i wymęczona usiadła na łóżku. - Chciałam się z powrotem położyć, ale jednak coś mnie tknęło i uznałam, że powinnam pojechać do szpitala.

Ubrała adidasy, narzuciła kurtkę i ruszyła. Miała dużo szczęścia, że dojechała do szpitala bez problemu - pacjent w takim stanie nie powinien sam prowadzić samochodu. Kiedy dotarła na szpitalny oddział ratunkowy, szybko się nią zajęto. Najpierw miała jedną tomografię, a za chwilę drugą - z kontrastem. Okazało się, że ma w głowie pękniętego tętniaka i krwawienie podpajęczynówkowe, więc musi jak najszybciej przejść zabieg.

Kiedy pęka tętniak

Tętniak to uwypuklenie naczynia. Może być albo workowaty, albo wrzecionowaty. Pierwszy, który w głowie występuje częściej, wygląda jak balonik przy ścianie tętnicy. Przy drugim, który wiąże się z mniejszym ryzykiem pęknięcia, poszerza się natomiast całe naczynie.

- Nie wiemy do końca, dlaczego powstają tętniaki w głowie. Znamy już pewne czynniki ryzyka. To między innymi występowanie tętniaków w rodzinie, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i niektóre choroby tkanki łącznej. Czasami też mówi się, że bardziej narażone na tętniaki są osoby chorujące na migrenę - mówi tvn24.pl dr n. med. Katarzyna Stanisławska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej, która specjalizuje się w neuroradiologii interwencyjnej, czyli małoinwazyjnym leczeniu chorób naczyń w mózgu. Jak wyjaśnia, tętniaki mogą pojawić się u każdego - od dzieci po seniorów. Częściej jednak występują u kobiet niż u mężczyzn, przeważnie w piątej bądź szóstej dekadzie życia, dlatego są teorie łączące ich powstawanie ze spadkiem poziomu estrogenów, które działają protekcyjnie na naczynia.

Tętniaki workowate mózgu są częstsze niż wrzecionowate
Tętniaki workowate mózgu są częstsze niż wrzecionowate
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
imageTitle
Tego nie było od rozpadu Czechosłowacji
EUROSPORT
imageTitle
Nieoczekiwany problem. Nie ma roweru na drugi wyścig
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe powitanie Żodzik na pokładzie samolotu do Polski
EUROSPORT
Auto zawisło na skarpie
Złapała pobocze i zawisła autem na skarpie. Wzywała pomocy, była pijana
Lublin
Dwóch zatrzymanych po brutalnym ataku w Opolu
Maczetą, nożem i kijem golfowym. Brutalna napaść w bloku
Opole
16-letnia Ewa Pajor w barwach Medyka Konin, czerwiec 2013
Kruszynka z Pęgowa. "Złamany nos lub wybite zęby, tak pomyślałem. A Ewa wróciła do gry"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Dramat mistrzyni świata. Straci igrzyska
EUROSPORT
Zatrzymali 48-letniego kierowcę busa
Bus, przyczepka, na niej koparka. A kierowca pijany
Lublin
Gdańsk. Okradał sklep, w którym pracował
Okradł sklep, w którym pracował. Pomagał klientom, gotówkę wkładał do kieszeni
Trójmiasto
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
METEO
Donald Tusk
Premier: kolej będzie absolutnym priorytetem rządu
BIZNES
imageTitle
Świątek rusza po punkty w Pekinie. Kiedy zagra pierwszy mecz?
EUROSPORT
Sąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ruszył proces 18-latki oskarżonej o próbę zabójstwa matki
Katowice
circo grilo
Syn znanego polityka i jego przyjaciele skazani za gwałt zbiorowy
Świat
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus nie będzie "królem powiatu makowskiego"
WARSZAWA
Michał Dworczyk i Daniel Obajtek
Europosłom PiS grozi uchylenie immunitetu. Jest rekomendacja komisji
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent spotkał się z dyrektorką do spraw inwestycji Google'a
BIZNES
23 0805 wro gosc-0004
Nastolatka wykryła u siebie guza piersi. "Chciałam wierzyć, że to żebro"
Polska
Bocian biały
Bociany odlatują, a kto przylatuje na zimę?
Quizy
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował sąsiadów młotkiem i nożem, odpowie za usiłowanie zabójstwa
Opole
Port lotniczy Kopenhaga-Kastrup
To "prawdziwy koszmar dla duńskich władz"
Świat
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Chcą uregulować "wszystkie sprawy związane z alkoholem". Jest projekt Lewicy
Polska
Myśliwi z zarzutami za zabicie chronionych łabędzi
Zastrzelili cztery łabędzie. Myśleli, że to gęsi. Koledzy ich ostrzegali
Opole
Ulewy nawiedziły indyjską Kalkutę
Prąd poraził mieszkańców w trakcie ulew. "Sytuacja jest okropna"
METEO
Doszło do zamknięcia lotniska w Kopengadze
Paraliż lotniska w Kopenhadze. Premierka: to był atak
Świat
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Potężny zastrzyk gotówki i "gigantyczny projekt"
BIZNES
Mężczyzna myślał, że głos dochodzi ze słuchawki
Chciał okraść seniorkę, nie wiedział, że w mieszkaniu jest kamera. Wpadł w Zakopanem
Poznań
Maciej Klisz
"Wtedy będę musiał przerwać program". Gość TVN24 uchylił rąbka tajemnicy
Polska
Do wypadku doszło w Wojnowie
Czternastolatek wpadł do wody podczas łowienia ryb. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Mężczyzna wrzucony do Łyny. Nagranie trafiło do sieci
Zrzucił mężczyznę z mostu. Sąd nadwyczajnie złagodził karę. Apelację złożyły obie strony
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica