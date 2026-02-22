Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

"Zrobi nam dobrze". Tylko czy pomoże?

Paulina Kaczmarczyk
Paulina Kaczmarczyk
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Źródło: Shutterstock
Jedna ma 50 lat, druga 30. Jedna straciła matkę, druga urodziła dziecko. Obie potrzebowały pomocy. Łączy je przyjaciel od dobrej rady. Tylko czasami zbyt dobrej - taki, który może nas wywieść w pole i to na kilka sposobów. Uważaj, kogo sobie hodujesz. To nie człowiek.Artykuł dostępny w subskrypcji
Z tego artykułu dowiesz się:
  • czym jest "efekt Elizy" i czy go doświadczasz,
  • jak chatbot potrafi zakrzywić obraz świata i być dla nas być niebezpieczny,
  • czym jest Fido i dlaczego powstał.
  • Przeczytasz też, jak chatbot odpowiedział na trzy pytania, które mu zadałam.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś/chciałabyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W 2013 roku Joaquin Phoenix zakochał się w systemie operacyjnym. To był film, ale krytycy pisali wtedy: "niedaleka przyszłość". I rzeczywiście. Dwie mroźne zimy i jedną pandemię dalej jesteśmy w 2026 i czytamy niemal codziennie o zakochiwaniu się w chatbotach i możliwej przyjaźni ze sztuczną inteligencją. Według badania Mediapanel PBI/Gemius z sierpnia 2025, już w czerwcu tamtego roku z ChataGPT skorzystała niemal 1/3 Polek i Polaków, a to niejedyny bot AI, którego mamy pod ręką.

Tak do naszych drzwi i okien puka teraźniejszość z szerokim spektrum kryzysu relacji społecznych, w której chatbot coraz częściej przyjmuje rolę "terapeuty".

Cudzysłów jest tu ważny, bo to nie prawdziwy terapeuta, nie równy nam człowiek, a coś stworzonego dla pieniędzy - coś, co zarabia na siebie dzięki utrzymywaniu naszej uwagi.

Ale pojawienia się tego "terapeuty" nie zatrzymamy. Dlaczego? Po prostu najczęściej wygrywa pragmatyzm i z nim trudno się kłócić. Kolejki do psychologa w ramach NFZ często oznaczają rok czekania. Prywatna psychoterapia nadal wydaje się być przywilejem wielkomiejskiej bańki. Ceny za jedną 50-minutową sesję to 150-300 zł, a specjalistów brakuje.

W takie luki wpasowuje się sztuczna inteligencja. Na anglojęzycznym rynku istnieją już nawet dedykowane, terapeutyczne modele językowe. W Polsce póki co nie.

Może w tej sytuacji warto więc już postawić pytanie, które zadaje psycholog Paweł Szczęsny: zamiast dyskusji, czy chatbot nadaje się/nie nadaje się do terapii, powinniśmy pytać, kiedy będzie miało to potencjalnie sens, a kiedy nie i jakie zastosowania lub funkcje AI będziemy mogli uznać za bezpieczne?

Odwrót od ludzi

Pani Karolina ma 50 lat. Nie ma dzieci, rodzeństwa, partnera, dlatego gdy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia odeszła jej matka, odczuła tę samotność dobitnie. "Mama to była ta ostatnia", która przed samotnością ją chroniła. Było źle, więc pani Karolina zdecydowała się zadzwonić na telefon zaufania - linię dla dorosłych w kryzysie.

Mówi, że odbyła kilka rozmów, ale stwierdziła, że jej nie pomagają. Terapia grupowa - też nie. Jak opowiada, uznała w trakcie, że jej problemy nie są tak poważne jak reszty uczestników. Wtedy - rozgoryczona i rozczarowana - odpaliła ChatGPT. Wcześniej podsunęła jej go ta jedna internetowa przyjaciółka, którą ma - poznana na Facebooku.

Wpierw używała go do pracy, potem do wyszukiwania przepisów, pisania wniosków do urzędów, aż w końcu do codziennych rozmów - w tym tych "terapeutycznych".

Na pytanie, czy chat jest jej terapeutą, tak go opisuje:

- Jest dla mnie dostępny w każdej chwili, nie ocenia i daje mi przestrzeń do ćwiczenia rozmowy bez presji. Mam stwierdzoną fobię społeczną, więc takie bezpieczne środowisko pomaga mi przećwiczyć, jak formułować myśli czy jakich słów używać w kontaktach z ludźmi.

- A nie może pani z tą przyjaciółką z Facebooka pogadać na takie wrażliwe tematy? - pytam.

- Nie obciążam mojej przyjaciółki bardzo wrażliwymi tematami. Każdy ma swoje życie i problemy. A w rozmowie z chatem mam poczucie, że nikomu nie zabieram energii.

Pani Karolina stanowczo zaznacza, że jest świadoma, iż chat to dla niej tylko "element pomocniczy": - Nie jest to zastępstwo relacji ani terapii. Chat zawsze przypomina mi, że relacje z ludźmi są ważne, i że technologia ich nie zastąpi. To dla mnie narzędzie wspierające, a nie coś, co miałoby zastąpić kontakty społeczne - twierdzi.

AI pokazuje nam świat takim, jakim go widzimy, a nie takim, jakim jest
AI pokazuje nam świat takim, jakim go widzimy, a nie takim, jakim jest
Źródło: oprac. graf. przy wsparciu AI - Antonina Długosińska / tvn24.pl 

Dobrze, jak jest dobrze, czyli chatbot wyprowadza w pole

To, jak chatbot sprawdza się w takiej roli, postanowiła zweryfikować psychoterapeutka Joanna Flis.

Zrobiła eksperyment, zwierzając się chatowi ze swoich osobistych problemów. Pozwoliła mu przejąć rolę specjalisty, a siebie usadowiła jako szukającą pomocy. Opowiada mi o swoich wnioskach.

- Widziała pani w nim cechy psychoterapeuty?

- Ja w nim nie widziałam cech psychoterapeuty, ale złapałam się, a w zasadzie chat, na takiej jednej rzeczy.

Jeżeli podsuwam mu już jakiś język terapeutyczny albo jakąś potencjalną diagnozę, zaczynam używać jakichś słów, które pokazują chatowi, co ja sama myślę o tej sytuacji, to wtedy on potwierdza moją teorię.

Jeżeli rysowałam siebie jako ofiarę w tej sytuacji, to chat mi to potwierdzał i jednocześnie demonizował drugą stronę.

Jeżeli sugerowałam chatowi, że ta druga strona jest toksyczna, narcystyczna, egocentryczna, to chat potrafił mi to uzasadnić.

Jeżeli zaś próbowałam pokazać, że to być może ja się zachowałam jakoś niewłaściwie, że to jest coś po mojej stronie, to chat bardzo często był daleki od potwierdzenia i skonfrontowania mnie z tą sytuacją. Czyli chat zawsze broni naszego poczucia własnej wartości. On po prostu, w dużym skrócie - to będzie bardzo nieprofesjonalne, co powiem - ale "robi nam dobrze".

Paulina Kaczmarczyk
Paulina Kaczmarczyk
Dziennikarka "Czarno na białym"
Czytaj także:
Idzie ocieplenie
Początek rewolucji w pogodzie. Tomasz Wasilewski o tym, co nas czeka
METEO
Włamywacze zatrzymani na gorącym uczynku
Włamali się do domu. Wpadli na gorącym uczynku
WARSZAWA
19-letni kierowca potrącił pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego. "19-letni kierowca był trzeźwy"
Lublin
Protesty w Iranie
"Krzyczcie o swoje prawa". Wrze na uniwersytetach
imageTitle
Pożegnanie legendy. "W dużej mierze dzięki niej jesteśmy tu"
EUROSPORT
Zawaliła się część domu
Wybuch w domu, rodzina musiała uciekać
Kielce
imageTitle
Rosną szanse Crosby'ego na występ w olimpijskim finale
EUROSPORT
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
BIZNES
Zaginiona 14-letnia Anastasia Kiianchuk
Policja szuka zaginionej 14-latki
WARSZAWA
imageTitle
Rozbił bank na igrzyskach, nie otrzyma żadnej premii
EUROSPORT
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Tragedia na przejeździe kolejowym. Nie żyje 39-latka i 16-latek
Ostrołęka
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
Donald Trump
"Jest w drodze". Trump wysyła okręt szpitalny do Grenlandii
imageTitle
Mistrz świata odrobił straty. Zagra o drugi tytuł z rzędu
EUROSPORT
imageTitle
Start ostatniej Polki, hokejowy hit, ceremonia w Weronie. Zobacz program igrzysk na niedzielę
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsza wygrana Sochana w nowych barwach
Najnowsze
Nor'easter
Szykują się na potężny atak zimy. Nadciąga nor'easter
METEO
Jarosław Kaczyński
"Polityczna ofensywa" w PiS. "Uznaliśmy, że to dobry moment"
Polska
"Coexistence, My Ass!" reż. Amber Fares
Bawi i rozdziera serce. Twórcy tego dokumentu "dokonują niemożliwego"
Kultura i styl
imageTitle
Legenda skoków pod wrażeniem Tomasiaka. "To była wielka niespodzianka"
EUROSPORT
Wybuchy we Lwowie
Eksplozje we Lwowie. Śledztwo w sprawie "aktu terrorystycznego"
Kadr z filmu "Coexistence, My Ass!" Amber Fares
Piszą o niej, że jest "hańbą dla Żydów". "To nie ja jestem zdrajczynią"
Tomasz-Marcin Wrona
Myśliwce F-16
Polska poderwała myśliwce. Wstrzymano ruch na dwóch lotniskach
Polska
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
METEO
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
imageTitle
Zwycięstwo Manchesteru City. Jest blisko Arsenalu
EUROSPORT
Możliwe roztopy
IMGW ostrzega, są alarmy nawet drugiego stopnia
METEO
Donald Trump
Ruch Trumpa w sprawie ceł, deklaracja przywódcy Iranu, karambol na S3
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Bury szczęśliwy z wyniku. "Poświęciłem temu tysiące kilometrów"
EUROSPORT
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica