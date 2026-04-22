Zdrowie

Tabletka "dzień po" bez lekarza tylko do czerwca? Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

AdobeStock_578882808
Polska na dnie rankingu Atlasu Antykoncepcji. Komentarze ekspertów
Resort zdrowia, w odpowiedzi na pytania redakcji tvn24.pl, oficjalnie potwierdził kontynuację pilotażu recept na tabletkę "dzień po" w aptekach, argumentując to sprawdzoną formułą i zaspokojeniem istotnej potrzeby zdrowotnej pacjentek. Do kiedy potrwa?
Kluczowe fakty:
  • Pilotaż został wprowadzony w maju 2024 roku jako odpowiedź na prezydenckie weto wobec ustawy o szerszym dostępie do antykoncepcji awaryjnej.
  • Od początku programu wystawiono ponad 52 tysiące recept. Ile razy odmówiono?
  • Osoby poniżej 15. roku życia stanowiły niewielki odsetek osób, które skorzystały z takiego rozwiązania. Kto najczęściej sięga po taką formę antykoncepcji?
  • Polska nadal zajmuje niską pozycję w Europie pod względem dostępności do antykoncepcji, która w niektórych krajach jest bezpłatna dla kobiet do 26. roku życia.

Program umożliwiający uzyskanie recepty farmaceutycznej na antykoncepcję awaryjną bezpośrednio w aptece, który stał się "planem B" rządu po prezydenckim wecie w 2024 r., nie zakończy się w czerwcu br., a będzie kontynuowany w obecnej formule. Jak dowiedziała się redakcja tvn24.pl, resort prowadzi już wewnętrzne uzgodnienia w tej sprawie, a dotychczasowe statystyki wskazują na duże zainteresowanie usługą farmaceutyczną, szczególnie wśród młodych kobiet.

Pilotaż - tak, ale zmian systemowych nie będzie

W odpowiedzi na pytania redakcji tvn24.pl resort zdrowia potwierdził, że planowane jest przedłużenie pilotażu o kolejne dwa lata - do 2028 roku. Jednocześnie zaznacza, że na tym etapie nie przewiduje wprowadzania rozwiązań systemowych, a program ma nadal funkcjonować w dotychczasowej formule. Oznacza to, że program nadal będzie działał jako usługa oparta na umowach z NFZ, a nie jako stały element prawa farmaceutycznego dostępny w każdej aptece. Ministerstwo nie planuje również zmian w samych zasadach funkcjonowania dotychczasowego pilotażu.

Przypomnijmy, pilotaż opieki farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego został wprowadzony 1 maja 2024 roku przez ówczesną ministrę zdrowia Izabelę Leszczynę - pisaliśmy o tym w tvn24.pl. Była to bezpośrednia odpowiedź rządu na decyzję byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który pod koniec marca 2024 roku zawetował ustawę o dostępie do antykoncepcji awaryjnej bez recepty dla osób powyżej 15. roku życia. Chodziło o nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne, której istotą była zmiana kategorii dostępności jednego z preparatów doustnych - z wydawanego tylko na receptę na OTC, czyli sprzedawany bez recepty. Prezydent argumentował swoje weto troską o rolę rodziców i opiekunów w procesie dorastania niepełnoletnich.

W ramach obecnego programu tabletka "dzień po" jest dostępna dla pacjentek od 15. roku życia w formie usługi farmaceutycznej. Cała procedura opiera się na wywiadzie farmaceutycznym, podczas którego farmaceuta przeprowadza rozmowę z pacjentką i ocenia zasadność wydania leku, a następnie wystawia receptę farmaceutyczną. Ważnym aspektem jest to, że w przypadku osób niepełnoletnich - w wieku od 15 do 18 lat - nie wymaga się obecności ani zgody opiekuna. Warto jednak przypomnieć, że udział w programie jest dla aptek dobrowolny, dlatego skorzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie w placówkach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dotychczasowy bilans: Ponad 50 tysięcy recept, ponad dwa tysiące odmów

Z danych przedstawionych przez resort zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia wynika, że program cieszy się dużym zainteresowaniem. W 2025 roku w polskich aptekach wystawiono łącznie 52 967 recept na antykoncepcję awaryjną. Z kolei od momentu uruchomienia programu (maj 2024 r.) do końca trzeciego kwartału 2025 r. przeprowadzono ponad 35 tysięcy wywiadów farmaceutycznych.

Bardzo istotnym wskaźnikiem jest liczba odmów. Jak potwierdza MZ, w około 2,5 tysiąca przypadków, pomimo przeprowadzenia rozmowy, farmaceuta nie wystawił recepty. Według Ministerstwa Zdrowia świadczy to o prewencyjnym oraz edukacyjnym charakterze programu, a nie o automatyzmie w wydawaniu silnych leków dla każdej zainteresowanej kobiety.

Dotychczas w pilotażu wzięło udział około 13 procent wszystkich aptek w Polsce, co kosztowało budżet państwa około 2 miliony złotych. Mateusz Oczkowski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, ocenił na początku marca podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, że przy tak niewielkich nakładach finansowych "potrzeba została zaspokojona".

Kto korzysta z tabletki "dzień po"?

Dane Centrum e-Zdrowia za rok 2025 obalają część mitów dotyczących profilu pacjentek sięgających po antykoncepcję awaryjną. Okazuje się, że aż 69 procent wystawionych recept dotyczyło kobiet w wieku od 19 do 40 lat. Najliczniejszą grupą były kobiety w wieku:

  • 19-25 lat: 15 163 recepty
  • 31-40 lat: 14 323 recepty

Wbrew obawom wyrażanym podczas debaty o prezydenckim wecie, a co wynika z dotychczasowych raportów, osoby bardzo młode rzadko korzystały z tej możliwości. W grupie poniżej 15. roku życia wystawiono jedynie 261 recept, a dla kobiet w wieku 16-19 lat - 4623 recepty.

Eksperci: "Zdrowie nie ma barw partyjnych"

Komentarze ekspertów wskazują na to, że choć program powstał w atmosferze politycznego sporu, w praktyce aptecznej odgrywa ważną rolę edukacyjną. Agnieszka Anczykowska, członkini Naczelnej Rady Aptekarskiej, podkreślała podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, że pilotaż otworzył wielu osobom oczy na realną rolę farmaceuty w systemie ochrony zdrowia.

- Jestem dumna z tego pilotażu. Wielu osobom otworzyło to myślenie, że recepta farmaceutyczna faktycznie jest stosowana w ratowaniu zdrowia. Są apteki, które wykonują ten pilotaż zgodnie z zasadami, są takie, które wystawiają te recepty komercyjnie. Spotykam młode kobiety, które dzięki temu programowi dowiedziały się, jaką rolę w ochronie zdrowia pełni farmaceuta. To osoby relatywnie młode, które jeszcze nie chorują i przy tym świadczeniu spotkały się z możliwościami farmaceuty i bardzo to doceniły - mówiła w Katowicach, dodając, że pacjenci są dla farmaceutów apolityczni, a zdrowie nie powinno mieć barw partyjnych.

Nieco bardziej krytyczne spojrzenie na program ma Martyna Wyrzykowska z Fundacji SEXEDPL. W rozmowie z magazynem "Polska i Świat" zwracała uwagę na ograniczenia programu, nazywając go momentami "rozwiązaniem fikcyjnym", ponieważ dostępność tabletki zależy od tego, czy dana apteka ma podpisaną umowę z NFZ oraz czy posiada lek na stanie.

Wyrzykowska przypomniała również o szerszym kontekście: - Polska wciąż znajduje się w ogonie Europy pod względem dostępu do metod zapobiegania ciąży. Z wynikiem 38,9 proc. zajmujemy piąte miejsce od końca, wyprzedzając jedynie Słowację, Rosję, Węgry i Turcję.

Dla porównania, kraje takie jak Francja czy Belgia oferują całkowicie bezpłatną antykoncepcję dla kobiet do 26. roku życia - pisaliśmy o tym szczegółowo w tvn24.pl.

Przedłużenie pilotażu o dwa lata daje resortowi czas na obserwację dalszych efektów programu, choć dla wielu środowisk kobiecych to wciąż jedynie półśrodek w drodze do pełnej, systemowej dostępności antykoncepcji awaryjnej. Dla kobiet, które znalazły się w sytuacji nagłej, pilotaż pozostanie jednak realną szansą na uzyskanie w miarę szybkiego wsparcia i skorzystanie z antykoncepcji awaryjnej bez konieczności oczekiwania na wizytę u lekarza.

Aktualny wykaz aptek biorących udział w pilotażu można znaleźć na stronie internetowej NFZ.

Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica