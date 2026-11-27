Zdrowie Limity miały uporządkować system. Szpitale widzą poważne zagrożenia Oprac. Piotr Dariusz Wójcik |

Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski: wielokrotnie podnosiliśmy problem kominów płacowych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ustawa wprowadzająca limit zarobków i czasu pracy lekarzy czeka na podpis prezydenta. To regulacja stanowiąca część pakietu zmian zapowiadanych przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę w lipcu po ujawnieniu nieprawidłowości w ochronie zdrowia.

Medycy nie będą mogli pracować więcej niż równoważnik dwóch etatów łącznie u wszystkich pracodawców. Jednocześnie u jednego pracodawcy czas pracy nie może być krótszy niż jedna czwarta etatu. Maksymalna stawka za godzinę pracy to jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto (ok. 240 zł), a miesięczne wynagrodzenie - przy dwóch etatach - nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł).

Szpitale powiatowe ostrzegają przed zamykaniem poradni i oddziałów

- Mamy poradnię czynną trzy razy w tygodniu przez dziewięć godzin. Pracuje w niej trzech lekarzy, przyjeżdżają z innych ośrodków. Żaden z nich nie wyrabia jednej czwartej etatu. Poradnia jest do zamknięcia - w ten sposób Tomasz Paczkowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) i prezes szpitala powiatowego w Rawiczu, komentuje zapis ustawy dotyczący czasu pracy.

Jego zdaniem wymóg jednej czwartej etatu zaowocuje zakończeniem działalności niektórych poradni przyszpitalnych i oddziałów szpitalnych.

- Lekarzy pracujących w naszym szpitalu jest za mało, by zapewnić pełną obsadę dyżurów, więc przyjeżdżają do nas lekarze z innych miejsc. Ale oni też nie wyrabiają jednej czwartej etatu, bo pracują jeden, dwa dyżury w miesiącu. Więc jak zabezpieczyć grafiki? - pyta Paczkowski.

Warto dodać, że w pierwotnie projektowanym kształcie ustawy limit był jeszcze wyższy i wynosił pół etatu. Obniżenie go do jednej czwartej to postulat wysuwany m.in. przez Lewicę.

Limit czasu pracy lekarzy może pogłębić problemy kadrowe w szpitalach

Problemem jest jednak nie tylko dolny, ale też górny limit czasu pracy, który ma być równoważny dwóm etatom (320 godzin). Lekarze w powiatach często pracują na oddziałach, zabezpieczają dyżury, ponadto pracują jeszcze w poradniach przyoddziałowych.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wnika, że pod względem liczby lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców Polska odstaje od średniej europejskiej. Wartość tego wskaźnika dla Polski wyniosła 38,6, natomiast wartość średnia dla UE - 45,2. Na tle 26 porównywanych krajów wskaźnik potencjalnej dostępności lekarzy sytuuje Polskę na 19. miejscu.

Wskaźnik ten różni się także między województwami (mazowieckie - 46,9, lubuskie - 27,1). Z kolei w ramach województwa dostępność lekarzy w powiatach odbiega od tej w dużych miastach. Dlatego dyrektorzy szpitali powiatowych mają trudności z zapełnieniem grafików.

- Wliczanie dyżurów medycznych do czasu pracy spowoduje, że nie zapewnimy całodobowej obsady lekarskiej przy takich niedoborach kadrowych - mówi Paczkowski.

Z ustawy wynika też, że aby podjąć pracę w innym podmiocie będzie potrzebna zgoda dyrektora placówki, w której lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny są zatrudnieni. - Który dyrektor wyda taką zgodę, kiedy sam zmaga się z niedoborem kadrowym? - pyta retorycznie.

W TVN24+ pisaliśmy jednak o problemie przepracowania lekarzy, które może się przekładać na bezpieczeństwo pacjentów. W tekście odwoływaliśmy się do najbardziej przekrojowego podsumowania badań dotyczących wpływu długości pracy lekarza na pacjentów, jakie powstało do tej pory. Opublikowano je w 2025 roku na łamach "Israel Journal of Health Policy Research".

Autorzy analizy porównali skrócone zmiany (do 24, 16 lub 13 godzin) ze standardowymi dyżurami, trwającymi 24 godziny lub dłużej. Okazało się, że dyżury skrócone do 16 godzin wiązały się z niższą śmiertelnością pacjentów. Ryzyko zgonu w ciągu 30 dni było o około 16 procent niższe niż przy dyżurach dłuższych. Efekt był jednak istotny wyłącznie w specjalnościach niezabiegowych, w chirurgii różnicy nie wykazano.

Lekarze odejdą do sektora prywatnego? Szpitale obawiają się większego zadłużenia

Prezes zarządu szpitala w Rawiczu spodziewa się, że efektem tej ustawy może być odpływ lekarzy do sektora prywatnego. Takie zjawisko, w ocenie wiceministra zdrowia Tomasza Maciejewskiego, może mieć miejsce, ale nie spodziewa się on, by jego skala przybrała rozmiar mogący wpłynąć na wydolność publicznej ochrony zdrowia.

- Wydaje mi się, że temu systemowi niepublicznemu może być dość trudno wchłonąć jeszcze jakąś część personelu medycznego. Bo pamiętajmy o tym, że w Polsce te systemy istnieją równolegle. Nie byłaby to większa grupa niż mniej więcej tysiąc lekarzy w pierwszym roku obowiązywania ustawy. Raczej nie spodziewamy się istotnego exodusu - powiedział na początku listopada w Senacie.

Ustawa nakłada na pracodawców obowiązek rozwiązania w ciągu pół roku dotychczasowym umów i zawarcia ich na nowych zasadach. Oznacza to, że dyrektorzy będą musieli ogłosić konkursy. - Chciałbym się mylić, ale przewidujemy, że lekarze do tych konkursów nie staną - mówi Paczkowski.

Zakłada, że w związku z tym szpitale będą się jeszcze bardziej zadłużać. - Brak lekarzy na oddziale to konieczność jego zamknięcia. Mniej oddziałów w szpitalu to mniej wykonanych procedur, mniejsza płatność z NFZ i jeszcze większy dług lecznicy - wylicza wiceprezes OZPSP.

Naczelna Izba Lekarska: ustawa ograniczy dostęp do świadczeń i wydłuży kolejki

Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula przewiduje, że regulacja pogorszy sytuację pacjentów, ograniczając dostępność do świadczeń. Podobnie, jak Paczkowski, wskazuje na mniejsze ośrodki.

- Do szpitala czy poradni specjalista w wąskiej dziedzinie przyjeżdża na kilka godzin w tygodniu. To mniej niż jedna czwarta etatu, więc już nie będzie mógł tam pracować. Wtedy to pacjent będzie musiał jechać do dużego miasta, gdzie poradnie też mają swoje limity. Kolejki się wydłużą - wylicza Pisula.

Co do limitu zarobków rzecznik zaznacza, że większość lekarzy teraz nie otrzymuje 240 zł za godzinę pracy. Zakłada, że przy zmianach umów wynikających z ustawy będzie presja na pracodawców, by stawki były zbliżone do tej kwoty.

Pisula przewiduje, że przyjęcie ustawy może zaowocować odejściem lekarzy do sektora prywatnego, gdzie lekarz w godzinie przyjmuje więcej niż jednego pacjenta, więc wynagrodzenie też jest odpowiednio wyższe.

Rzecznik twierdzi, że ta regulacja nie naprawi systemu, za to wygeneruje szereg nowych problemów.

- Nie będziemy wydawać mniej pieniędzy, bo procedury będą wycenione tak samo. Spadnie dostępność do świadczeń, szczególnie w mniejszych miastach. W większych będzie jeszcze większe obłożenie. Będzie trzeba odwoływać zabiegi zaplanowane z dużym wyprzedzeniem. To wszystko razem może spowodować chaos - podsumowuje Pisula.

Pielęgniarki obawiają się zamykania oddziałów i utraty miejsc pracy

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek powiedziała, że zapisy ustawy bezpośrednio nie dotkną pielęgniarek, ale pośrednio mogą na to środowisko wpłynąć.

Zauważyła, że pielęgniarek i położnych nie dotyczy limit wynagrodzeń. - Która pielęgniarka zarabia 240 zł za godzinę? To są marzenia ściętej głowy - kwituje Ronek.

Komentuje też limit czasu pracy. - Praca ponad dwa etaty jest niebezpieczna dla zdrowia i życia pracownika. I tak jesteśmy przepracowaną grupą zawodową, za co płacimy m.in. skróconym życiem. Pielęgniarki w Polsce żyją średnio tylko 62 lata - mówi.

Obawia się nieco, jak w praktyce będą wyglądały zgody pracodawców na zatrudnienie w innym podmiocie. Zadowolona jest natomiast z poprawki, która przyjęto na końcowym etapie prac parlamentu, która nie pozwala na obniżenie stanowiska pracownika przy zmianie umów przy dostosowaniu ich do wymogów ustawy.

- Jednak, bazując na doświadczeniu, mamy obawy o nadużywanie prawa przez pracodawców, dlatego będziemy uważnie monitorować i podejmować aktywne działania, gdy będą takie sytuacje - zaznacza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kosiniak-Kamysz: podwyżki medyków powinny zależeć od inflacji

Nowelizacja może w jej ocenie pielęgniarki dotknąć pośrednio, ale bardzo boleśnie. - Jest zagrożenie, że będą zamykane oddziały szpitalne, bo dyrektorzy nie znajdą obsady, tak by nie przekraczać nowych wymogów. Wtedy będziemy tracić pracę - wskazuje.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez parlament 19 listopada. Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia jej przedstawienia przez marszałka Sejmu.