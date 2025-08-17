Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Miał być wielki reset i wakacje życia. Jest panika przed powrotem. Dlaczego urlop potrafi rozczarować?

Joanna Kostyła
Joanna Kostyła
Aktywny urlop to lepszy pomysł niż tylko drinki z palemką
Aktywny urlop to lepszy pomysł niż tylko drinki z palemką
Źródło: G-Stock Studio/Shutterstock
Ile masz zaległego urlopu? Pięć dni? Dziesięć? A może kilka tygodni? Niektórym szkoda czasu na odpoczynek, bo po powrocie do pracy czują się jeszcze bardziej zmęczeni. Jeśli należysz do klubu niezastąpionych, a na koniec wakacji zamiast entuzjazmu czujesz nerwowy ścisk żołądka, to pora na rachunek sumienia. Czy ten pourlopowy stres to wina nieudanego wyjazdu, czy problemem jest raczej to, od czego próbujesz odpocząć?Artykuł dostępny w subskrypcji

Maciej Majewski kiedyś spędzał urlop w siodle, na ranczach w Kolorado, Arizonie lub Nowym Meksyku. Jako wiceprezes Deloitte & Touche mógł pojechać na wakacje wszędzie. Wybierał Amerykę i przez kilka tygodni w roku był kowbojem. Ujeżdżał konie, doglądał bydła, szczepił i kastrował cielaki.

- Odkryłem, że mogę znieść więcej, niż się spodziewałem. Nie tylko spanie na gołej ziemi przy ognisku, ale i 36 godzin ulewnego deszczu, przenikliwe zimno czy spotkanie z niedźwiedziem. Z odznaki "top hand", którą otrzymałem od ranczera, byłem dumny nie mniej niż z doktoratu z fizyki. Dzięki niej jako brygadzista mogłem nadzorować pracę innych kowbojów podczas pędzenia bydła - opowiadał mi, gdy ponad 20 lat temu rozmawialiśmy o urlopie po raz pierwszy.

Maciej Majewski kiedyś spędzał urlop w siodle, na ranczach w Kolorado, Arizonie lub Nowym Meksyku
Maciej Majewski kiedyś spędzał urlop w siodle, na ranczach w Kolorado, Arizonie lub Nowym Meksyku
Źródło: Archiwum prywatne

Po latach Maciej Majewski, dziś doradca w obszarze deep techu, uważa, że najbardziej w kowbojskich wyjazdach pociągały go dwie rzeczy: zapierająca dech w piersiach przyroda i pełna koncentracja na zadaniu. Teraz to samo znajduje podczas wędrówek po austriackich Dolomitach i na polach golfowych.

- Totalna koncentracja to najlepszy sposób na redukcję stresu. Gdzie stawiam nogę na skale, jak uderzam piłkę. Kiedy człowiek jest na czymś maksymalnie skupiony, to nie ma możliwości, żeby rozmyślał, co tam się dzieje w firmie. Nie bez znaczenia jest też fizyczny dystans od domu - mówi.

Co po 40 latach pracy w biznesie powiedziałby komuś, komu na urlop szkoda czasu? - Powiedziałbym mu, że życie zawodowe jest jak maraton. Jeśli chcesz jako 50- czy 60-latek nadal mieć zapał do pracy, to musisz nauczyć się odpoczywać. A jak nie wierzysz, to skonsultuj się ze specjalistą, który ci wytłumaczy, jak działa ludzki organizm - śmieje się Maciej Majewski.

Aktualnie czytasz: Miał być wielki reset i wakacje życia. Jest panika przed powrotem. Dlaczego urlop potrafi rozczarować?

Odbudowa z kumulacją

Jeśli pracujesz, urlop jest ci niezbędny do szczęśliwego życia. Da się to wyjaśnić naukowo. Teorię warto znać, bo to od niej zaczyna się szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego wyjazd nie naładował ci baterii. Kiedy wakacje spełniają swoją rolę? Psychologia tłumaczy to modelem wysiłku-regeneracji (effort-recovery model - ERM) oraz teorią zachowania zasobów (conservation of resources theory - COR).

Joanna Kostyła
Joanna Kostyła
Psycholożka i konsultantka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy "Niebieska Linia"
Czytaj także:
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
WARSZAWA
Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem
Rozłożył dywan, zaprosił do Bestii, a w zamian "nie dostał nic". Trump wpadł w "pułapkę"
Świat
Zdjęcia z trzeciego lotu testowego Starship w marcu 2024
Do dziesięciu razy sztuka. Starship ma znów polecieć
METEO
imageTitle
Testy płci przed mistrzostwami świata. Problemy dwóch reprezentacji
EUROSPORT
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
WARSZAWA
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
WARSZAWA
imageTitle
Brutalny atak w meczu Barcelony. Skutki są mocno widoczne
EUROSPORT
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto nadal rośnie
BIZNES
Mieszkańcy walczą z ogniem w dystrykcie Guarda w Portugalii
Ogień otoczył miejscowości. "Nikt nie przyszedł nam pomóc"
METEO
imageTitle
Niedziela ze skokami. Polacy znów błysną w Wiśle?
EUROSPORT
imageTitle
Będzie wielki hit w finale w Cincinnati
EUROSPORT
Huragan Erin na północ od Portoryko
Erin pędzi nad Atlantykiem. Może nabrać siły w mgnieniu oka
METEO
Ewa Galica
Dziennikarka "Superwizjera" nagrodzona. Dziękowała tym, którzy "nie odwrócili wzroku"
Polska
Strefa Gazy
USA wstrzymały wydawanie wiz dla osób ze Strefy Gazy
Świat
Melania Trump i Donald Trump
Pierwsza dama napisała list do Putina. Media ujawniły pełną treść
Świat
imageTitle
Świątek i Rybakina o finał. O której dzisiaj mecz?
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: to komplikuje sytuację
Świat
imageTitle
Bayern Monachium z pierwszym trofeum
EUROSPORT
Dwoje dzieci potrącone w Gorzowie Wielkopolskim. Jechały na jednej hulajnodze
Dwoje dzieci na jednej hulajnodze. Potrąciła je 73-latka
Polska
Władimir Putin
"Putin rozumie tylko siłę". Mer Lwowa: ja nie oczekiwałem cudu
Świat
Księżna Kate i książę William
"Nowy początek". William i Kate planują przeprowadzkę
Świat
Władimir Putin i Donald Trump
Echa szczytu na Alasce, zaproszenie do Waszyngtonu, "katastrofalny" huragan
TO WARTO WIEDZIEĆ
Chmury Bałtyk plaża chmury
W końcu odpoczniemy od upału
METEO
imageTitle
Pogoń O'Sullivana na nic. Decydująca partia i sowity czek dla Robertsona
EUROSPORT
Donald Trump
O gwarancjach bezpieczeństwa, ale nie tylko. Co Trump powiedział Europejczykom?
Świat
imageTitle
"Wszystko dzisiaj zagrało". Kot zaskoczony zwycięstwem
EUROSPORT
imageTitle
Stoch na podium w Wiśle. "To nagroda za pracę i wyrzeczenia"
EUROSPORT
imageTitle
Arka zatopiona w Katowicach. Cztery gole GKS-u
Najnowsze
imageTitle
Zawód w Poznaniu. Lech musiał ratować się w końcówce
Najnowsze
Szczyt Putin-Trump na Alasce
Ustalenia o szczycie, numery, nazwiska. Dokumenty znalezione w hotelowej drukarce
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica