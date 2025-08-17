Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Maciej Majewski kiedyś spędzał urlop w siodle, na ranczach w Kolorado, Arizonie lub Nowym Meksyku. Jako wiceprezes Deloitte & Touche mógł pojechać na wakacje wszędzie. Wybierał Amerykę i przez kilka tygodni w roku był kowbojem. Ujeżdżał konie, doglądał bydła, szczepił i kastrował cielaki.

- Odkryłem, że mogę znieść więcej, niż się spodziewałem. Nie tylko spanie na gołej ziemi przy ognisku, ale i 36 godzin ulewnego deszczu, przenikliwe zimno czy spotkanie z niedźwiedziem. Z odznaki "top hand", którą otrzymałem od ranczera, byłem dumny nie mniej niż z doktoratu z fizyki. Dzięki niej jako brygadzista mogłem nadzorować pracę innych kowbojów podczas pędzenia bydła - opowiadał mi, gdy ponad 20 lat temu rozmawialiśmy o urlopie po raz pierwszy.

Maciej Majewski kiedyś spędzał urlop w siodle, na ranczach w Kolorado, Arizonie lub Nowym Meksyku Źródło: Archiwum prywatne

Po latach Maciej Majewski, dziś doradca w obszarze deep techu, uważa, że najbardziej w kowbojskich wyjazdach pociągały go dwie rzeczy: zapierająca dech w piersiach przyroda i pełna koncentracja na zadaniu. Teraz to samo znajduje podczas wędrówek po austriackich Dolomitach i na polach golfowych.

- Totalna koncentracja to najlepszy sposób na redukcję stresu. Gdzie stawiam nogę na skale, jak uderzam piłkę. Kiedy człowiek jest na czymś maksymalnie skupiony, to nie ma możliwości, żeby rozmyślał, co tam się dzieje w firmie. Nie bez znaczenia jest też fizyczny dystans od domu - mówi.

Co po 40 latach pracy w biznesie powiedziałby komuś, komu na urlop szkoda czasu? - Powiedziałbym mu, że życie zawodowe jest jak maraton. Jeśli chcesz jako 50- czy 60-latek nadal mieć zapał do pracy, to musisz nauczyć się odpoczywać. A jak nie wierzysz, to skonsultuj się ze specjalistą, który ci wytłumaczy, jak działa ludzki organizm - śmieje się Maciej Majewski.

Odbudowa z kumulacją

Jeśli pracujesz, urlop jest ci niezbędny do szczęśliwego życia. Da się to wyjaśnić naukowo. Teorię warto znać, bo to od niej zaczyna się szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego wyjazd nie naładował ci baterii. Kiedy wakacje spełniają swoją rolę? Psychologia tłumaczy to modelem wysiłku-regeneracji (effort-recovery model - ERM) oraz teorią zachowania zasobów (conservation of resources theory - COR).