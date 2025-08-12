Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Nowy wariant COVID-19 rozprzestrzenia się także w Polsce

|
Maseczka, Covid-19
Lekarze nadal obserwują zachorowania na koronawirusa
Wiele osób zapomniało już o pandemii, ale koronawirus ciągle mutuje. Także w Polsce szerzą się dwa jego nowe podwarianty o dużej zakaźności - Nimbus i Stratus. Jak się objawiają? Czy mogą prowadzić do ciężkich powikłań? Specjalista chorób zakaźnych wyjaśnia.
Kluczowe fakty:
  • Nimbus i Stratus są bardziej zaraźliwe niż wcześniejsze mutacje.
  • Jak się objawiają dwa nowe podwarianty koronawirusa? Czy infekcja może mieć ciężki przebieg?
  • Specjalista chorób zakaźnych mówi o tym, czy grozi nam kolejna pandemia i na czym należy się teraz skupić.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Choć wakacje nie są uważane za sezon infekcyjny, w ostatnich tygodniach przybywa zachorowań na koronawirusa. Odpowiadają za to jego dwa nowe podwarianty, o których poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) - Nimbus i Stratus, oficjalnie nazywane XFG. Są bardziej zakaźne, ale nie wiążą się z cięższym przebiegiem infekcji niż wcześniejsze warianty koronawirusa.

Stratus i Nimbus atakują. Jak się objawiają?

Dr n. med. Paweł Rajewski, prof. Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego i kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w rozmowie z tvn24.pl uspokaja, że sytuacja epidemiologiczna jest stabilna. Wykrywane zakażenia są nieliczne, a hospitalizacje i zgony pojedyncze, zazwyczaj niezwiązane z zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową, a z zaostrzeniem chorób przewlekłych, głównie u osób starszych.

Nimbus i Stratus to wciąż podwarianty mutacji koronawirusa Omicron, która wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem ciężkiego zapalenia płuc i innych poważnych powikłań niż pierwotny wariant czy warianty alfa, beta oraz delta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Kochanie, dlaczego nie lecimy do Egiptu?"

"Kochanie, dlaczego nie lecimy do Egiptu?"

Justyna Suchecka
Tysiące przypadków nowego wirusa w Chinach

Tysiące przypadków nowego wirusa w Chinach

Specjalista chorób zakaźnych wskazuje, że objawami charakterystycznymi dla podwariantu Nimbus są silny ból gardła - opisywany czasami jako "gardło jak żyletki" - oraz nudności, którym mogą towarzyszyć wymioty. Stratus z kolei charakteryzuje się chrypką i uczuciem dyskomfortu w gardle. Pozostałe objawy są typowe dla infekcji wirusowej. To przeważnie kaszel, gorączka i uczucie zmęczenia.

- Wciąż jest grupa osób, u których przebieg zakażania SARS-CoV-2, mimo dominujących łagodnych wariantów, może wiązać się z powikłaniami. Są to osoby starsze, z przewlekłymi chorobami serca czy dróg oddechowych, z chorobami nowotworowymi czy z niedoborami odporności. Stąd w tej grupie chorych nadal ważne są maseczki ochronne w skupiskach ludzkich oraz szczepienia przeciw COVID-19, a także szybkie rozpoznanie i w razie konieczności leczenie przeciwwirusowe stosowane w terapii SARS-CoV-2 - podkreśla prof. Paweł Rajewski w rozmowie z tvn24.pl. Jak dodaje, obecnie młode osoby, których układ odpornościowy działa prawidłowo, zazwyczaj przy zakażeniu koronawirusem nie wymagają leczenia albo stosuje się u nich leczenie objawowe.

Na powtórkę pandemii się nie zapowiada

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitoruje rozprzestrzenianie się Stratusa. Informuje jednak, że obecnie ryzyko dla zdrowia publicznego związane z tym podwariantem koronawirusa jest niskie. Jak wynika z danych Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB, w lipcu 2025 roku na koronawirusa zachorowały w Polsce 4592 osoby.

Dane na temat liczby zakażeń koronawirusem w Polsce są jednak niedoszacowane, ponieważ wielu pacjentów nie zgłasza się do lekarza z infekcją i nie ma wykonanego testu. - Z pewnością jest znaczna liczba osób, które są nieświadome zakażenia z uwagi na bezobjawowy lub skąpoobjawowy przebieg, przypominający anginę lub ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy w zależności od wariantu SARS-CoV-2, którym ulegli zakażeniu - mówi prof. Rajewski.

- Na powtórkę pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 się nie zapowiada, więc nie można siać paniki i straszyć społeczeństwa. Należy zadbać o osoby z grup ryzyka ciężkiego przebiegu i skupić się na edukacji prozdrowotnej - uspokaja specjalista.

Autorka/Autor: Zuzanna Kuffel

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieChoroby zakaźneKoronawirus w PolsceCovid-19
Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Czytaj także:
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Rada Gabinetowa "narzędziem nacisku na rząd"? Oczekiwania Nawrockiego a rzeczywistość
KONKRET24
12 1620 pelczynska-0003
Pełczyńska-Nałęcz wskazuje na PiS: za poprzedniego rządu dokonano w tym programie zmiany
BIZNES
Polska-Unia Europejska
Tak zagraniczne media piszą o polskiej burzy z KPO
Maciej Wacławik
imageTitle
Najlepsi wkroczyli do gry. Poważna wpadka obrońcy tytułu
EUROSPORT
Akcja ratownicza w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów
Wypadek w kopalni. Ratownicy coraz bliżej górnika, nie ma z nim kontaktu
Katowice
imageTitle
Zakłócony mecz tenisistek. "To dziecko. Mam je wyrzucić?"
EUROSPORT
Członkowie kancelarii prezydenta Karol Nawrockiego
Marszałek Sejmu wygasił mandaty czterech posłów
Polska
bol glowy glowa shutterstock_2485558383
Męska migrena. Powód do wstydu? Eksperci wyjaśniają
Zdrowie
Donald Trump
Trump: straty, które wyrządził, są nie do oszacowania
BIZNES
Pijana 36-latka potrąciła śmiertelnie rowerzystkę
Potrąciła rowerzystkę i uciekła. 12 lat więzienia
Katowice
Jak zadbać o odpowiednie nawodnienie w trakcie upału?
Sama woda to za mało. Jak dbać o nawodnienie podczas upału?
METEO
jachty posel
Polityk PiS tłumaczy się w sprawie "jachtów z KPO". "Ktoś uwierzy?"
Polska
Piąta Aleja w Nowym Jorku
"Amerykańska inflacja w lipcu nie spłatała figla"
BIZNES
Warszawa Zachodnia, Warszawska Kolej Dojazdowa WKD
Remont torów i peronu na podmiejskiej linii. W planach jest też nowy przystanek
WARSZAWA
Marcin Chabowski trafił do szpitala ze wstrząsem anafilaktycznym
Ze spotkania przy grillu na oddział ratunkowy. "Kwadrans i nie byłbym w stanie sam oddychać"
Tomasz Gosz
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Wjechał w grupę pielgrzymów, był pijany i miał zakaz prowadzenia. Kierowca aresztowany
Łódź
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
"Puste plaże, ceny wzrosły". Szefowa rządu komentuje
BIZNES
Pożyczka z KPO na wybudowaną już kładkę? Zasady na to pozwalają
"Kasa z KPO na kładkę, która była wybudowana"? Zasady pozwalają
Zuzanna Karczewska
Ryzyko lockdownu nie sprzyja polskiej walucie
Kontrole dotacji z KPO. Tak będą wyglądały
BIZNES
Konkurs "Napisz piosenkę z Agnieszką Osiecką"
Znamy zwycięzcę konkursu "Napisz piosenkę z Agnieszką Osiecką"
Kultura i styl
Potrącenie na Marymonckiej
Wjechał w grupę pieszych na przejściu, jedna osoba zmarła. Kierowca zatrzymany
WARSZAWA
Kopuła na Skale jerozolima shutterstock_544860325
Epidemia odry w Jerozolimie. "Całe budynki" chorych
Świat
Gorąco, upał, słońce
Nadciąga skwar. Tak gorąco w tym roku jeszcze nie było
METEO
imageTitle
Lewandowski i zadra Złotej Piłki. "Do tej pory nie wiem dlaczego"
EUROSPORT
Zderzenie na Ursynowie
Czołowe zderzenie na Ursynowie, "88-letni kierowca jechał pod prąd"
WARSZAWA
Magdalena W. była konwojowana w kajdankach na pogrzeb dziecka (zdj. ilustracyjne)
Dzieci miały wyglądać na chore, by dostała pieniądze na opiekę. Wyrok w sprawie matki
Świat
Uszkodzony gazociąg podczas prac kanalizacyjnych
Uszkodzony gazociąg i ewakuacja 60 osób
Opole
Aleksandra K. usłyszała zarzut zabójstwa. Jej martwe dziecko znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (Lubelskie)
Ciało noworodka w reklamówce. Prokuratura o sekcji zwłok
Lublin
Samochód wjechał na przeciwległy pas na oławskim moście
Monitoring zarejestrował niebezpieczny manewr pijanego kierowcy
Wrocław
Policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
"Pił w lesie, żeby żona nie widziała", potem wsiadł za kółko
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica