Prezes Jarosław Kaczyński z kontuzją. Znamy szczegóły

- Na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego prezes PiS miał na ręku bandaż i usztywnienie dłoni, co przykuwało uwagę.
- O tym, co stało się z dłonią Jarosława Kaczyńskiego, mówiła Arleta Zalewska w "Podcaście politycznym". Obok niej w programie pojawił się też Dawid Rydzek.
W czasie uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego w środę w Sejmie, uwagę przykuła dłoń Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał ją owiniętą bandażem, a na palcu założone usztywnienie.
Kaczyński z bandażem na dłoni
Według naszych informacji, kontuzji doznał przy okazji wspólnej kolacji z Nawrockim jeszcze przed zaprzysiężeniem. Odbyła się ona kilka dni przed uroczystościami, a zorganizowali ją ich współpracownicy. Po co? Jak wynika z naszej wiedzy, celem była między innymi rozmowa o współpracy.
Kontuzji prezes PiS - jak się dowiedzieliśmy - doszło już po wspólnym posiłku, kiedy wsiadał do samochodu.
