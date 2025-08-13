Logo strona główna
Polska

Prezes Jarosław Kaczyński z kontuzją. Znamy szczegóły

Jarosław Kaczyński (zdjęcie z 9 sierpnia)
Jarosław Kaczyński z kontuzją. Wiemy, jak nabawił się jej prezes PiS
Źródło: TVN24
Prezes PiS pojawił się na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego z obandażowaną dłonią i usztywnionym palcem. Urazu nabawił się przy okazji wspólnej kolacji z Nawrockim na kilka dni przed uroczystościami - wynika z naszych informacji.
Kluczowe fakty:
  • Na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego prezes PiS miał na ręku bandaż i usztywnienie dłoni, co przykuwało uwagę.
  • O tym, co stało się z dłonią Jarosława Kaczyńskiego, mówiła Arleta Zalewska w "Podcaście politycznym". Obok niej w programie pojawił się też Dawid Rydzek.
  • Wszystkie odcinki "Podcastu Politycznego" możesz obejrzeć w TVN24+.

W czasie uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego w środę w Sejmie, uwagę przykuła dłoń Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał ją owiniętą bandażem, a na palcu założone usztywnienie.

OGLĄDAJ: Atmosfera wokół Pełczyńskiej-Nałęcz? Na posiedzeniu "pomagali jej wszyscy przyjaciele w rządzie, czyli nikt"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Atmosfera wokół Pełczyńskiej-Nałęcz? Na posiedzeniu "pomagali jej wszyscy przyjaciele w rządzie, czyli nikt"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Kaczyński z bandażem na dłoni

Według naszych informacji, kontuzji doznał przy okazji wspólnej kolacji z Nawrockim jeszcze przed zaprzysiężeniem. Odbyła się ona kilka dni przed uroczystościami, a zorganizowali ją ich współpracownicy. Po co? Jak wynika z naszej wiedzy, celem była między innymi rozmowa o współpracy.

Jarosław Kaczyński z bandażem na obchodach miesięcznicy smoleńskiej w sierpniu
Jarosław Kaczyński z bandażem na obchodach miesięcznicy smoleńskiej w sierpniu
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Kontuzji prezes PiS - jak się dowiedzieliśmy - doszło już po wspólnym posiłku, kiedy wsiadał do samochodu.

Prezes PiS z bandażem na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego
Prezes PiS z bandażem na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego
Źródło: PAP

Autorka/Autor: Arleta Zalewska

Źródło: TVN24+

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Kulczyński/PAP

