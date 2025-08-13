Prezes Jarosław Kaczyński z kontuzją. Znamy szczegóły

Jarosław Kaczyński z kontuzją. Wiemy, jak nabawił się jej prezes PiS Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego prezes PiS miał na ręku bandaż i usztywnienie dłoni, co przykuwało uwagę.

O tym, co stało się z dłonią Jarosława Kaczyńskiego, mówiła Arleta Zalewska w "Podcaście politycznym". Obok niej w programie pojawił się też Dawid Rydzek.

W czasie uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego w środę w Sejmie, uwagę przykuła dłoń Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał ją owiniętą bandażem, a na palcu założone usztywnienie.

Kaczyński z bandażem na dłoni

Według naszych informacji, kontuzji doznał przy okazji wspólnej kolacji z Nawrockim jeszcze przed zaprzysiężeniem. Odbyła się ona kilka dni przed uroczystościami, a zorganizowali ją ich współpracownicy. Po co? Jak wynika z naszej wiedzy, celem była między innymi rozmowa o współpracy.

Jarosław Kaczyński z bandażem na obchodach miesięcznicy smoleńskiej w sierpniu Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Kontuzji prezes PiS - jak się dowiedzieliśmy - doszło już po wspólnym posiłku, kiedy wsiadał do samochodu.

Prezes PiS z bandażem na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego Źródło: PAP