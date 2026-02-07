Rzadki nowotwór, który nie jest rakiem. Ta choroba potrafi ukrywać się latami

Szczyt zapadalności na GIST przypada na około 50. roku życia

Kluczowe fakty: Mięsaki tkanek miękkich, do których należy GIST, stanowią jedynie 1 procent nowotworów u dorosłych. Mogą wystąpić w każdym przedziale wiekowym, częściej u osób w starszym wieku.

Ponieważ mięsaki występują znacznie rzadziej niż raki, w ich leczeniu specjalizuje się stosunkowo niewielu lekarzy.

Jakie symptomy może dawać ta choroba? - Czasem jest tak, że pacjent nie ma żadnych objawów do momentu aż dojdzie u niego do niedrożności jelita, a nawet jego perforacji - mówi ekspert.

W styczniu w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie uruchomiono badanie nowego leku w drugiej linii leczenia.

- Całe życie narzekałem na żołądek, głównie na ból. Myślałem, że to może wrzody. W wieku 54 lat uznałem, że czas przestać to odwlekać i na poważnie zająć się swoim zdrowiem. Poszedłem do lekarki pierwszego kontaktu, a ona od razu wysłała mnie na USG brzucha dwa piętra niżej - mówi Piotr Fonrobert, prezes zarządu w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na GIST.

- Radiolog jeździł i jeździł po tym moim brzuchu. Powiedziałem mu w końcu: niech pan śmiało mówi, co pan tam widzi, ja już swoje przeżyłem - opowiada Fonrobert.

Lekarz nie chciał mu jednak jeszcze wtedy powiedzieć nic konkretnego. Poprosił pacjenta, żeby wypił kontrast i trochę posiedział na korytarzu. Za jakiś czas znowu zaprosił go do gabinetu. Wtedy Piotr usłyszał, że to prawdopodobnie GIST żołądka, czyli guz stromalny przewodu pokarmowego. Lekarz dodał, że jeżeli ta diagnoza się potwierdzi, to będzie pierwszy GIST, jaki widział w swojej karierze.

GIST to nie rak

GIST (nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego) jest rzadkim nowotworem złośliwym, a jednocześnie najczęściej występującym nowotworem tkanek miękkich, czyli mięsakiem. Szacunkowo na ten nowotwór choruje jedna na 100 tys. osób. To nie rak, bo nie wywodzi się z komórek nabłonka. Właśnie na skutek kontaktu tych komórek z czynnikami zewnętrznymi takimi jak dym papierosowy, promieniowanie słoneczne oraz żywność wysokoprzetworzona może powstawać rak płuca, jelita grubego czy skóry. W przypadku GIST jest inaczej.

- GIST wywodzi się z komórek Cajala, odpowiedzialnych za perystaltykę, czyli za ruchy jelit. Najczęściej - u 70 procent pacjentów - do powstania tego nowotworu prowadzą mutacje w genie KIT, a zaraz po nich mutacje w genie PDGFRA. Bardzo, bardzo rzadkie są nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego u dzieci oraz tak zwane GIST-y rodzinne, związane z dziedzicznymi mutacjami genetycznymi = - wyjaśnia dr n. med. Paweł Sobczuk, specjalista onkologii klinicznej oraz członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, który pracuje naukowo nad leczeniem GIST w Instytucie Onkologicznym Vall d’Hebron w Barcelonie.