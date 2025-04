"Rak to nie wyrok", a onkolog "leczy, nie walczy"

"Wywiad medyczny", podcast Joanny Kryńskiej Źródło: TVN24

Rak to choroba, którą w większości sytuacji można leczyć - mówi dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska, onkolog kliniczna i gościni "Wywiadu medycznego", nowego podcastu Joanny Kryńskiej. Specjalistka obala mity związane z chorobą nowotworową i tłumaczy, jak może wyglądać terapia. Na przykładzie swoich pacjentek podkreśla, że "po raku też jest życie".

- Często wydaje nam się, że (rak) to sytuacja bez wyjścia. Ale w większości przypadków choroby nowotworowe można leczyć. Rak to nie wyrok - mówi dr Joanna Kufel-Grabowska. Lekarka tłumaczy, że wyzdrowienie jest możliwe. To, czy pacjent wyzdrowieje, zależne jest przede wszystkim od "tego z jaką chorobą nowotworową mamy do czynienia i na jakim etapie trafia do nas pacjent" - dodaje. Sama zajmuje się pacjentkami z rakiem piersi, który jest najczęściej diagnozowanym u polskich kobiet typem raka.

Kufel-Grabowska wspomina początki swojej pracy i przyznaje, że w porównaniu z sytuacją sprzed 15 lat, obecnie możliwości leczenia są "zdecydowanie lepsze". - Dysponujemy nowoczesnymi lekami, takimi jakimi dysponują (lekarze w) Stanach Zjednoczonych czy innych częściach Europy - podkreśla.

Mówiąc o początkach kariery przywołuje jednak przypadki pacjentek, które sama "leczyła 10-15 lat temu", a teraz spotka przy okazji różnych konferencji czy wystąpień. - One naprawdę są zdrowe. Przysyłają mi zdjęcia z dziećmi, które rosną i są już prawie tak duże, jak rodzice. To jest wspaniałe, piękne i wzruszające - mówi.

Onkolożka gościnią "Wywiadu medycznego"

Zdaniem ekspertki, ze względu na odsetek chorych, jakim udaje się wyzdrowieć, o raku piersi należałoby obecnie mówić bardziej jak o chorobie przewlekłej niż wyroku. - Mimo, że czasami praca (onkologa) bywa trudna i smutna, mogę powiedzieć, że więcej jest (w niej) tych pozytywnych elementów - stwierdza, nawiązując do pacjentek, które "kończą leczenie, uderzają w dzwon na koniec chemioterapii", a następnie odwiedzają ją podczas kontroli.

Kontynuując rozmowę dr Kufel-Grabowska zwraca uwagę na to, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie leczenia i przyszłości pacjentki. Tłumaczy, że jako onkolożka myśli o chorych nie tylko w kontekście najbliższych miesięcy, ale kolejnych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Przyznaje, że stara się im zapewnić "dobrą jakość życia, mimo leczenia onkologicznego". W tym kontekście wspomina też o zabezpieczaniu płodności. Podkreśla, że nawet po chemioterapii "zostanie mamą czy tatą jest możliwe".

Więcej o tym, jak wygląda planowanie rodzicielstwa pod diagnozie raka można usłyszeć w najnowszym odcinku "Wywiadu medycznego". Premieraw poniedziałek 28 kwietnia. Dr Kufel-Grabowska opowiada też o tym, jak komunikować chorobę bliskim, przedstawia codzienność związaną z terapią i mówi o badaniach profilaktycznych. Odpowiada też na pytania związane z alternatywnymi metodami leczenia i rozprawia się z popularnymi mitami na temat nowotworów.

"Wywiad medyczny" to podcast poświęcony zdrowiu prowadzony przez Joannę Kryńską. W kolejnych odcinkach gośćmi dziennikarki będą lekarze różnych specjalności. Nie zabraknie też pacjentów. Tematyka ma być szeroka, a wiele zależy tu też od słuchaczy. Prowadząca zachęca ich do dzielenia się sugestiami i uwagami poprzez media społecznościowe oraz Kontakt24. Podcast dostępny jest w TVN24+.

