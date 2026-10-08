Zdrowie "To były moje urodziny". Marta Nieradkiewicz o tym, jak dowiedziała się o chorobie Maciej Wacławik |

Marta Nieradkiewicz o tym, jak dowiedziała się, że ma raka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Wydaje się, że żyjemy, biegamy, uprawiamy sport, wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi i nagle taka wiadomość na nas spada - powiedziała w programie "Wstajesz i wiesz" Monika Olejnik, przypominając o szoku, jakim było dla niej zdiagnozowanie raka. O tym, że ma nowotwór piersi, dowiedziała się w 2024 roku.

- Dla mnie to był ogromny szok - powiedziała Marta Nieradkiewicz. - Myślę, że to co jest najważniejsze i to znowu powtórzymy, to są badania - dodała. Aktorka podkreślała w porannym programie, że "lepiej jest wiedzieć, niż nie wiedzieć". - Naprawdę w dzisiejszym świecie bardzo dużo wiemy już o nowotworach i to leczenie dobierane jest bardzo indywidualnie - podkreślała.

Monika Olejnik również zachęcała do badań, nie tylko do mammografii. - Mammografia nie zawsze wykazuje, że jest coś złego, dlatego trzeba robić USG. Wszystkie badania trzeba robić i trzeba się też samemu badać - podkreśliła gospodyni programów "Monika Olejnik. Otwarcie" i "Kropka nad i".

Marta Nieradkiewicz o diagnozie

Marta Nieradkiewicz odkryła, że coś jest nie tak, właśnie dzięki samobadaniu. - Wyszłam pewnego dnia spod prysznica, to były moje urodziny. Szłam do opery z moją przyjaciółką i poczułam coś pod palcem. Na początku myślałam, że to jest jakiś mały guzek, albo że coś na kości mi się zrobiło. Kiedy poszłam na USG i usłyszałam, że natychmiast muszę zgłosić się do lekarza, to też był taki moment, w którym pomyślałam: "Ale do jakiego lekarza?" - mówiła w TVN24 w czwartek. Powagę sytuacji poczuła, gdy usłyszała, że powinna skierować się do onkologa.

Monika Olejnik dowiedziała się, że ma nowotwór, po rezonansie. - Nie wierzyłam, że to są moje badania. Myślałam, że to pomyłka, jak się czasami zdarza w filmie, ale też w rzeczywistości - mówiła dziennikarka.

Gościnie "Wstajesz i wiesz" przypomniały, że poznały się przed rozmową w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w marcu i od tego czasu zdążyły się zaprzyjaźnić. Marta Nieradkiewicz pierwszy raz powiedziała w nim, że ma raka. - Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Mam za sobą długą drogę, ale to jeszcze nie koniec - mówiła wtedy. Monika Olejnik w czwartek powiedziała, że była to rozmowa "niełatwa, trudna, emocjonalna".

Najczęstszy kobiecy nowotwór

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. "Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25 proc.) i najczęstszą przyczyną zgonu (14 proc.). Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. To choroba niejednorodna, w której wyróżniamy różne podtypy" - podaje portal Zwrotnik Raka.

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Redagował AM