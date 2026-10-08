Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

"To były moje urodziny". Marta Nieradkiewicz o tym, jak dowiedziała się o chorobie

|
Marta Nieradkiewicz
Marta Nieradkiewicz o tym, jak dowiedziała się, że ma raka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Aktorka Marta Nieradkiewicz i dziennikarka Monika Olejnik opowiedziały w czwartek w TVN24 o dochodzeniu do siebie po chorobie nowotworowej. Przy okazji Miesiąca Świadomości Raka Piersi zachęcały do badania się.

- Wydaje się, że żyjemy, biegamy, uprawiamy sport, wszystko jest dobrze, jesteśmy szczęśliwi i nagle taka wiadomość na nas spada - powiedziała w programie "Wstajesz i wiesz" Monika Olejnik, przypominając o szoku, jakim było dla niej zdiagnozowanie raka. O tym, że ma nowotwór piersi, dowiedziała się w 2024 roku.

- Dla mnie to był ogromny szok - powiedziała Marta Nieradkiewicz. - Myślę, że to co jest najważniejsze i to znowu powtórzymy, to są badania - dodała. Aktorka podkreślała w porannym programie, że "lepiej jest wiedzieć, niż nie wiedzieć". - Naprawdę w dzisiejszym świecie bardzo dużo wiemy już o nowotworach i to leczenie dobierane jest bardzo indywidualnie - podkreślała.

Monika Olejnik również zachęcała do badań, nie tylko do mammografii. - Mammografia nie zawsze wykazuje, że jest coś złego, dlatego trzeba robić USG. Wszystkie badania trzeba robić i trzeba się też samemu badać - podkreśliła gospodyni programów "Monika Olejnik. Otwarcie" i "Kropka nad i".

Marta Nieradkiewicz o diagnozie

Marta Nieradkiewicz odkryła, że coś jest nie tak, właśnie dzięki samobadaniu. - Wyszłam pewnego dnia spod prysznica, to były moje urodziny. Szłam do opery z moją przyjaciółką i poczułam coś pod palcem. Na początku myślałam, że to jest jakiś mały guzek, albo że coś na kości mi się zrobiło. Kiedy poszłam na USG i usłyszałam, że natychmiast muszę zgłosić się do lekarza, to też był taki moment, w którym pomyślałam: "Ale do jakiego lekarza?" - mówiła w TVN24 w czwartek. Powagę sytuacji poczuła, gdy usłyszała, że powinna skierować się do onkologa.

Monika Olejnik dowiedziała się, że ma nowotwór, po rezonansie. - Nie wierzyłam, że to są moje badania. Myślałam, że to pomyłka, jak się czasami zdarza w filmie, ale też w rzeczywistości - mówiła dziennikarka.

Gościnie "Wstajesz i wiesz" przypomniały, że poznały się przed rozmową w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w marcu i od tego czasu zdążyły się zaprzyjaźnić. Marta Nieradkiewicz pierwszy raz powiedziała w nim, że ma raka. - Jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Mam za sobą długą drogę, ale to jeszcze nie koniec - mówiła wtedy. Monika Olejnik w czwartek powiedziała, że była to rozmowa "niełatwa, trudna, emocjonalna".

Najczęstszy kobiecy nowotwór

Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. "Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie (25 proc.) i najczęstszą przyczyną zgonu (14 proc.). Szacuje się, że co roku raka piersi rozpoznaje się u blisko 1,7 miliona kobiet, a ponad 500 tysięcy umiera z tego powodu. To choroba niejednorodna, w której wyróżniamy różne podtypy" - podaje portal Zwrotnik Raka.

OGLĄDAJ: Marta Nieradkiewicz o chorobie. Poruszające słowa, łzy przed kamerą
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagował AM

Źródło: tvn24.pl, Zwrotnik Raka
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieNowotworyMonika Olejnik
Czytaj także:
Silny wiatr w nocy
Ostrzeżenia IMGW dla siedmiu województw
METEO
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Ostrzeżenie dla wschodniej Polski odwołane
Polska
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
O tyle spadły ceny paliw w Polsce w ostatnich dniach. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Winda spadła z trzeciego piętra. W środku byli koszykarze
EUROSPORT
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów. Kiedy warto spojrzeć w niebo
METEO
Doprowadzenie do prokuratury nożownika z Ostrołęki
Zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 19-latek doprowadzony do prokuratury
WARSZAWA
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i wniosek o aresztowanie 17-latka
Sierpc
Dom runął, w gruzach strażacy znaleźli ciało mężczyzny
Dom runął, w gruzach ciało mężczyzny
Lublin
Policjant postrzelony w bramie
Zastrzelił nieumundurowanego kolegę. Jest akt oskarżenia dla policjanta
WARSZAWA
imageTitle
Jechał na mecz, miał poznać zespół. Tragiczna śmierć 20-latka
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek pod Stargardem. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia
Jechali "270 kilometrów na godzinę". Wypadek, nagranie w telefonie i zarzuty dla kierowcy oraz pasażera
Szczecin
ChatGPT smartfon
Rola w filmie zmieniła jego podejście do AI. "Trochę się przestraszyłem"
BIZNES
Nóż (zdjęcie ilustracyjne)
Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkami ataku?
Polska
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn
METEO
Łukasz Mejza
Mejza wywołał awanturę. Przerwano obrady
Polska
Dron kamikadze FPV
Atak na rosyjskie centrum danych. Yandex informuje o skutkach
BIZNES
Donald Tusk
Premier opublikował nagranie. "Chodzi o życie młodych Polaków"
Polska
Wybuch na lotnisku w Rijadzie
Eksplozje i dym nad lotniskiem. Ceny ropy w górę
BIZNES
Christa Pike
"Wstała i chodzi". Nowe informacje o stanie Christy Pike
Świat
imageTitle
Gwiazdy wycofują się na potęgę. Świątek i Chwalińska będą mieć łatwiej
EUROSPORT
Andrzej Domański, Henryk Kiepura, Jakub Rutnicki
Burzliwa debata w Sejmie. "To nie jest budżet naszych marzeń"
BIZNES
Miał ponad 1,6 promila alkoholu i jechał z synem
Uderzył w bankomat i odjechał. Był pijany, wiózł syna
Trójmiasto
Leszczydół-Nowiny - ATAK W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Zaatakował 37-letnią woźną. "Dwoje małych dzieci zostało bez matki"
Polska
C-130 Hercules na lotnisku Cambridge City Airport
Kolejny incydent przy bazie RAF. Zatrzymano dwóch mężczyzn
Świat
Protest ukraińskich kobiet w związku z wycinką drzew
FAŁSZCiągną po ziemi, podrywają, rozdzielają. Czy to przymusowy pobór kobiet na Ukrainie
Szymon Rębowski
Andrzej Mountbatten-Windsor
Policja wydała oświadczenie w sprawie przeszukań u byłego księcia Andrzeja
Świat
Ormuz – cieśnina
Niebezpieczna przeprawa przez Ormuz. Rekordowe wynagrodzenia
BIZNES
Zagraniczne media piszą o atakach w polskich szkołach
Zagraniczne media o atakach w polskich szkołach
Polska
Silny wiatr, noc
RCB ostrzega przed silnym wiatrem
METEO
Pacjent lekarz
Ważny krok dla chorób rzadkich. Komisja przyjęła przepisy o ośrodkach eksperckich
Piotr Wójcik

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica