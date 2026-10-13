Zdrowie Idealny dawca szpiku: młody, zdrowy i najlepiej mężczyzna. Kiedy reguły można złamać? Anna Bielecka |

Jak pobiera się szpik? Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Rejestr dawców szpiku to baza danych osób, które zgłosiły gotowość oddania krwiotwórczych komórek macierzystych lub szpiku kostnego chorym potrzebującym przeszczepu.

90 procent przeszczepień bazuje na komórkach pobranych z krwi obwodowej, dziesięć procent - wymaga pobrania szpiku. Od czego zależy wybór metody?

Czy dawca z rodziny to bezpieczniejszy wybór?

13 października przypada Dzień Dawcy Szpiku, obchodzony w Polsce od 2002 roku.

Osoby zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej to dziś w większości dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych, odseparowanych z krwi obwodowej. Potocznie wciąż używa się określenia "dawca szpiku", ponieważ dawniej to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej było główną metodą pozyskania materiału do przeszczepu.

Im młodszy dawca, tym lepiej?

Dwa i pół miliona zarejestrowanych to imponująca liczba, ale polski rejestr dawców szpiku, choć jest jednym z większych w Europie, ma pewien ukryty problem: dawcy wpisani dekadę lub dwie dekady temu z biegiem lat stają się mniej optymalnym wyborem.

Preferowanym dawcą jest dość często ten młodszy. Dlaczego? Tłumaczy to w rozmowie z tvn24.pl dr Sławomir Milczarek, hematolog, transplantolog kliniczny z Kliniki Hematologii z Oddziałem Transplantacji Szpiku z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie PUM.

- Układ odpornościowy młodego człowieka nie miał czasu się zimmunizować, czyli nie nabył pewnych właściwości obronnych przeciwko różnym antygenom - mówi.

Ile osób usłyszy diagnozę nowotwór krwi? Źródło zdjęcia: DKMS

Dr Milczarek zaznacza jednak, że starszy dawca wciąż może być jedyną szansą dla pacjenta i wtedy wiek schodzi na dalszy plan.

- Mieliśmy sytuację, gdzie jedyny dostępny dawca miał 48 lat. I całe szczęście, że on był. Zgodził się, oddał komórki, a przeszczep się udał. Cieszymy się wtedy, że ci dawcy są. I mimo że rejestrowali się 20 lat temu, zgadzają się na tę donację - opowiada ekspert.

Skąd pobiera się szpik? Zabieg jest bezbolesny, choć wymaga sali operacyjnej

Transplantacja komórek krwiotwórczych to jedna z najbardziej zaawansowanych metod leczenia chorób krwi i nowotworów hematologicznych.

Tak jak już wspomnieliśmy, większość przeszczepień, około 90 procent, bazuje na komórkach pobranych z krwi obwodowej. Dziesięć procent procedur wymaga pobrania szpiku z talerzy kości biodrowych. Jak wygląda w rzeczywistości?

- Pacjent jest wtedy na bloku operacyjnym, w znieczuleniu ogólnym, zaintubowany. Wielokrotnymi nakłuciami talerzy kości biodrowych penetrujemy do jam szpikowych, pobieramy szpik - tyle, ile potrzebujemy - potem wybudzamy dawcę, który wraca na salę, jest obserwowany i na drugi dzień wypisywany do domu. Jest to bardzo bezpieczne, ale wiąże się z pobytem w szpitalu - mówi ekspert.

Aby przeszczepić komórki szpiku w ramach transplantacji allogenicznej (z gr. allos - inny; gdy komórki krwiotwórcze pochodzą od innego człowieka) wymagana jest odpowiednia zgodność tkankowa. - Allotransplantacja polega na wymianie nie tyle całego krążenia, co układu odpornościowego w całości. Jest to bardzo inwazyjny zabieg, ale dzięki temu mamy możliwość radykalnego wyleczenia chorób nowotworowych - podkreśla dr Sławomir Milczarek.

Grupa krwi nie ma znaczenia. Źródło zdjęcia: DKMS

Co decyduje o wyborze metody?

Decyzja zależy od rodzaju choroby, wieku pacjenta oraz celu samego przeszczepu. - Komórki krwi obwodowej są preferowane, dlatego że uzysk tych komórek, łatwość całego procesu i brak konieczności hospitalizacji czynią tę metodę atrakcyjniejszą. Natomiast szpik w pewnych sytuacjach jest preferowanym źródłem komórek krwiotwórczych, ponieważ te oba preparaty nie są do końca równoważne - mówi dr Milczarek.

Tatuaż nie jest przeszkodą aby zostać dawcą szpiku. Źródło zdjęcia: DKMS

Kluczową różnicą jest ryzyko poważnego powikłania zwanego chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. graft-versus-host disease, GvHD). Szpik niesie ze sobą niższe prawdopodobieństwo jej wystąpienia, co sprawia, że jest wybierany u dzieci oraz w przypadku chorób nienowotworowych, na przykład aplazji szpiku, czyli stanu, w którym szpik kostny przestaje wytwarzać wystarczającą liczbę krwinek: czerwonych, białych i płytek krwi.

Spokrewniony czy niespokrewniony? Czas i wiek przeważają szalę

Intuicja podpowiada, że dawca z rodziny to zawsze bezpieczniejszy wybór. Medycyna bywa jednak bardziej pragmatyczna, a czas do transplantacji potrafi być równie ważny jak stopień zgodności tkankowej.

- Jeżeli mamy na przykład pilną procedurę transplantacji, gdzie musimy zorganizować wszystko szybko, a dawca haploidentyczny, czyli ten w połowie niezgodny, jest np. młodym dawcą, to będzie to bardziej optymalny dawca niż np. starszy dawca zgodny, ale niespokrewniony. Wiek ma zasadnicze znaczenie dla procedury transplantacyjnej - podkreśla lekarz.

Jaka jest szansa na dawcę z rodziny? Źródło zdjęcia: DKMS

Specjalista dodaje, że transplantację haploidentyczną można zorganizować bardzo szybko, a niespokrewnioną już nie. - Nawet gdybym miał dwóch dawców praktycznie ekwiwalentnych, czas też ma znaczenie. Weźmiemy tego, którego mamy pod ręką - wskazuje lekarz.

Granica wieku dawcy też nie jest nigdzie sztywno wyznaczona. - Mieliśmy sytuację, gdzie biorca był po sześćdziesiątce, rodzeństwo też po sześćdziesiątce i nie udało się znaleźć optymalnego, zgodnego dawcy niespokrewnionego. I tu był wyjątkowo zdrowy dawca, który był sportowcem, a miał 63 lata. To była jedyna możliwość do transplantacji. I okazuje się, że wiek jest czynnikiem ryzyka, ale to nie jest bariera definitywna - mówi dr Milczarek.

Młody, zdrowy i mężczyzna?

Gdyby zbudować profil modelowego dawcy, byłby spokrewniony, młody i niezimmunizowany. Ale jest jeszcze jedna, mniej oczywista preferencja - płeć. Chodzi o chromosomy i ryzyko reakcji immunologicznej.

Czy problemy z tarczycą są przeciwwskazaniem? Źródło zdjęcia: DKMS

- Kobieta ma chromosomy XX, a mężczyzna XY. Kobiecy układ odpornościowy może rozpoznać chromosom Y jako coś obcego i wyprodukować reakcję immunologiczną przeciwko tym antygenom. Mężczyzna z garniturem 46XY nie wyprodukuje żadnej reakcji przeciwko kobiecie, ponieważ ona ma 46XX - te chromosomy mężczyzna rozpoznaje. Ale w drugą stronę, chromosom Y, który jest u mężczyzny, może być dla układu odpornościowego kobiety nowością - wyjaśnia dr Milczarek.

Brzmi to jak argument absolutny, ale w praktyce nim nie jest. Jeśli dawczyni jest młoda i nie przechodziła ciąży, lekarze decydują się na taką parę donator-biorca. - To nie jest tak, że jak mamy młodą kobietę i starszego mężczyznę, to weźmiemy mężczyznę. Raczej młodszą kobietę, w szczególności, gdy nie była w ciąży. Licząc na to, że tam nie dojdzie do tych powikłań i zabezpieczając pacjenta odpowiednio w profilaktyce choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi - tłumaczy transplantolog.

Kto nie może zostać dawcą szpiku? Źródło zdjęcia: DKMS

W zdecydowanej większości przypadków dawcami są osoby dorosłe. Jednak medycyna zna sytuacje, gdy komórki pobiera się od osób niepełnoletnich. - Najczęściej są to przeszczepy pediatryczne i najczęściej dawcą jest wtedy rodzeństwo. Czasem też są to przeszczepy młodych dorosłych od młodszych braci i sióstr. I wtedy konieczna jest zgoda sądu, rodziców oraz samego nieletniego. To się dzieje i jest rutynową procedurą - mówi dr Milczarek.

Rozwiń Szpikula: Sprawdzaj fakty, ratuj życie.

Na stronie Fundacji DKMS można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku oraz znaleźć szczegółowe informacje dotyczące procedury: https://www.dkms.pl/dzialaj/zostan-dawca.