Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

Mnóstwo objawów, badania w normie. To nie musi być nerwica, to może być dysautonomia

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Jednym z objawów dysautonomii są zawroty głowy i kołatania serca w pozycji stojącej
Jednym z objawów dysautonomii są zawroty głowy i kołatania serca w pozycji stojącej
Źródło: Shutterstock
Kiedy pacjent leży, czuje się dobrze. Gdy wstanie, jego tętno przyspiesza, trudno mu nabrać powietrze, ma zawroty głowy, czuje, że zaraz zemdleje. W podstawowych badaniach nic nie wychodzi, więc słyszy, że to nerwica. A problem tkwi w zaburzeniach pracy autonomicznego układu nerwowego i nerwu błędnego. Dr n. med. Adam Stańczyk, kardiolog, hipertensjolog i internista, tłumaczy, czym jest dysautonomia i jeden z jej typów - zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS). Co może wywołać tę mało znaną, ale wcale nie rzadką chorobę? Jak się ją diagnozuje i leczy?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • .Dysautonomia to choroba, a właściwie grupa chorób, w których dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego. Dr n. med. Adam Stańczyk wyjaśnia, co może być przyczyną takich zaburzeń. To między innymi przebyte infekcje wirusowe, także COVID-19.
  • Jedną z form dysautonomii jest zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej, w skrócie POTS. Daje on objawy nie tylko w pozycji stojącej, może powodować też nudności, biegunki, zaparcia, wzdęcia, mgłę mózgową i wiele innych dolegliwości. Jak się go rozpoznaje?
  • POTS potwierdza się albo wyklucza w teście pochyleniowym. Wyjaśniamy, na czym polega to badanie i w jaki sposób powinno być wykonywane, a nie zawsze jest.
  • Tej choroby nie można wyleczyć, ale na jej objawy pomagają między innymi metody farmakologiczne. Dr Adam Stańczyk mówi, jakie są możliwości.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.

Zuzanna Kuffel: Będziemy rozmawiać o dysautonomii, czyli zaburzeniach funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego. Za co on odpowiada w naszym organizmie?

Dr n. med. Adam Stańczyk: Upraszczając, układ nerwowy dzieli się na dwie części - ośrodkowy i obwodowy. Na ośrodkowy składają się nasz mózg i rdzeń kręgowy, obwodowy natomiast też możemy podzielić na dwie części - somatyczną, która zależy od naszej woli, i autonomiczną, która koordynuje pracę wszystkich narządów wewnętrznych, w tym także naczyń krwionośnych. Autonomiczny układ nerwowy też dzieli się na dwie części - współczulną, potocznie nazywaną "układem walki i ucieczki", która pobudza nasz organizm do działania, oraz przywspółczulną, inaczej parasympatyczną. Buduje ją nerw błędny. Układ przywspółczulny - w uproszczeniu - odpowiada za nasz odpoczynek i za trawienie.

U pacjentów z dysautonomią problem jest tylko w układzie przywspółczulnym?

Bardzo często zarówno układ współczulny, jak i przywspółczulny nie działają u nich prawidłowo. U zdrowego człowieka one się nawzajem uzupełniają i regulują. W dysautonomii oba te układy mogą działać nadmiernie albo zbyt słabo bądź zupełnie się "nie dogadywać" i działać poniekąd niezależnie.

Zaburzenia pracy układu przywspółczulnego mają podłoże w dysfunkcji nerwu błędnego. Ale nie chodzi tutaj o jego mechaniczne uszkodzenie?

To nie jest anatomiczne uszkodzenie, które sprawia, że impuls gdzieś nie dociera. Problem leży w nieprawidłowym funkcjonowaniu nerwu błędnego - narządy wewnętrzne nie odbierają prawidłowo sygnałów i nie wysyłają adekwatnych do danej sytuacji impulsów. Może to dawać bardzo różne objawy z różnych układów, między innymi sercowo-naczyniowego, nerwowego, pokarmowego czy oddechowego. To dlatego, że nerw błędny biegnie od głowy aż do jamy brzusznej, a jego gałęzie dochodzą do wszystkich narządów.

Za co odpowiada nerw błędny?
Za co odpowiada nerw błędny?

Dlaczego nerw błędny przestaje działać prawidłowo?

Przyczyny są różne. Dysautonomia nie jest właściwie jedną chorobą, a grupą różnych schorzeń autonomicznego układu nerwowego. Żeby dobrze ją diagnozować i leczyć, nie możemy "wrzucać" wszystkich pacjentów do jednego worka. Mamy dysautonomię pierwotną i wtórną, chociaż trochę się już odchodzi od tego podziału. Dysautonomia pierwotna to z założenia taka, w której choroba rozpoczyna się w obrębie autonomicznego układu nerwowego. Najczęstszą dysautonomią pierwotną jest zespół POTS, czyli zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej.

Drugim przykładem dysautonomii pierwotnej są omdlenia wazowagalne nazywane też neurokardiogennymi i sytuacyjnymi. Występują one na przykład po dłuższym okresie stania, czyli po kilkunastu minutach, a nie bezpośrednio po zmianie pozycji ciała. To są te wszystkie omdlenia, które obserwujemy w kościołach, komunikacji miejskiej, podczas akademii w szkołach czy na koncertach. To również omdlenia podczas pobierania krwi lub na skutek nieprzyjemnego widoku czy zapachu. Najczęściej występują u osób młodych. Między 25-30. a 60. rokiem życia omdlenia wazowagalne zdarzają się rzadziej. Potem nawracają i są wynikiem starzenia się układu nerwowego. Czystą pierwotną dysautonomią jest rzadko występująca dysautonomia rodzinna, przekazywana z pokolenie na pokolenie.

Zuzanna Kuffel
Zuzanna Kuffel
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
17 0730 1na1 gosc-0004
Sprawa Collegium Humanum. "Przygotowywany jest akt oskarżenia dotyczący 29 osób"
Polska
GettyImages-106698166
Nie żyje gitarzysta i założyciel Kiss. Ace Frehley miał 74 lata
Martyna Nowosielska-Krassowska
Sędzia Piotr Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Sędzia Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Polska
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko
WARSZAWA
Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny
Biskup przed barem. Kościół przeprasza społeczność LGBT
Świat
Protestujący starli się z funkcjonariuszami policji w trakcie demonstracji w Limie w Peru
Co się dzieje w Peru? Chcą wprowadzić stan wyjątkowy
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
METEO
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Krok w kierunku bezpieczeństwa i godności. Apeluję do prezydenta, by podpisał"
Polska
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
"Bułka w piekarniku". Wspaniałe wieści od polskiej medalistki olimpijskiej
EUROSPORT
imageTitle
Po tych słowach lekarza skończył karierę. Problemy zaczęły się w Polsce
EUROSPORT
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"
Świat
Hamas przejmuje kontrolę nad Strefą Gazy
Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"
Świat
John Bolton
Były człowiek Trumpa oskarżony
Świat
Wołodymyr Zełenski
Zełenski już w Waszyngtonie. "Moskwa się spieszy"
Świat
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Egzekucje w Gazie, spotkanie Trump - Putin, Polak w finale Konkursu Chopinowskiego
WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno
Pochmurny piątek z przejaśnieniami, ale i opadami
METEO
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
imageTitle
Pech trzyma się Sochana
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."
Świat
imageTitle
Alcaraz i Sinner znowu zmierzą się w finale. Stawką najwyższa nagroda w historii tenisa
EUROSPORT
Trump i Putin na Alasce
Tym razem Budapeszt. Orban o "wspaniałej wiadomości", Kreml o "przygotowaniach"
Świat
imageTitle
Włosi szykują się na powrót Nicoli Zalewskiego
EUROSPORT
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
METEO
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Niecodzienny widok w Krakowie. "Dyżurny od razu wysłał patrol"
Kraków
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
BIZNES
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
O "niełapaniu się na takie sztuczki" Kaczyńskiego w "Kropce nad i"
Polska
imageTitle
Opisali próbę odzyskania ciała słynnej zawodniczki. "Przeszukaliśmy wszystkie szczeliny"
EUROSPORT
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica