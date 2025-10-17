Mnóstwo objawów, badania w normie. To nie musi być nerwica, to może być dysautonomia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: .Dysautonomia to choroba, a właściwie grupa chorób, w których dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu autonomicznego układu nerwowego. Dr n. med. Adam Stańczyk wyjaśnia, co może być przyczyną takich zaburzeń. To między innymi przebyte infekcje wirusowe, także COVID-19.

Jedną z form dysautonomii jest zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej, w skrócie POTS. Daje on objawy nie tylko w pozycji stojącej, może powodować też nudności, biegunki, zaparcia, wzdęcia, mgłę mózgową i wiele innych dolegliwości. Jak się go rozpoznaje?

POTS potwierdza się albo wyklucza w teście pochyleniowym. Wyjaśniamy, na czym polega to badanie i w jaki sposób powinno być wykonywane, a nie zawsze jest.

Tej choroby nie można wyleczyć, ale na jej objawy pomagają między innymi metody farmakologiczne. Dr Adam Stańczyk mówi, jakie są możliwości.

Zuzanna Kuffel: Będziemy rozmawiać o dysautonomii, czyli zaburzeniach funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego. Za co on odpowiada w naszym organizmie?

Dr n. med. Adam Stańczyk: Upraszczając, układ nerwowy dzieli się na dwie części - ośrodkowy i obwodowy. Na ośrodkowy składają się nasz mózg i rdzeń kręgowy, obwodowy natomiast też możemy podzielić na dwie części - somatyczną, która zależy od naszej woli, i autonomiczną, która koordynuje pracę wszystkich narządów wewnętrznych, w tym także naczyń krwionośnych. Autonomiczny układ nerwowy też dzieli się na dwie części - współczulną, potocznie nazywaną "układem walki i ucieczki", która pobudza nasz organizm do działania, oraz przywspółczulną, inaczej parasympatyczną. Buduje ją nerw błędny. Układ przywspółczulny - w uproszczeniu - odpowiada za nasz odpoczynek i za trawienie.

U pacjentów z dysautonomią problem jest tylko w układzie przywspółczulnym?

Bardzo często zarówno układ współczulny, jak i przywspółczulny nie działają u nich prawidłowo. U zdrowego człowieka one się nawzajem uzupełniają i regulują. W dysautonomii oba te układy mogą działać nadmiernie albo zbyt słabo bądź zupełnie się "nie dogadywać" i działać poniekąd niezależnie.

Zaburzenia pracy układu przywspółczulnego mają podłoże w dysfunkcji nerwu błędnego. Ale nie chodzi tutaj o jego mechaniczne uszkodzenie?

To nie jest anatomiczne uszkodzenie, które sprawia, że impuls gdzieś nie dociera. Problem leży w nieprawidłowym funkcjonowaniu nerwu błędnego - narządy wewnętrzne nie odbierają prawidłowo sygnałów i nie wysyłają adekwatnych do danej sytuacji impulsów. Może to dawać bardzo różne objawy z różnych układów, między innymi sercowo-naczyniowego, nerwowego, pokarmowego czy oddechowego. To dlatego, że nerw błędny biegnie od głowy aż do jamy brzusznej, a jego gałęzie dochodzą do wszystkich narządów.

Za co odpowiada nerw błędny?

Dlaczego nerw błędny przestaje działać prawidłowo?

Przyczyny są różne. Dysautonomia nie jest właściwie jedną chorobą, a grupą różnych schorzeń autonomicznego układu nerwowego. Żeby dobrze ją diagnozować i leczyć, nie możemy "wrzucać" wszystkich pacjentów do jednego worka. Mamy dysautonomię pierwotną i wtórną, chociaż trochę się już odchodzi od tego podziału. Dysautonomia pierwotna to z założenia taka, w której choroba rozpoczyna się w obrębie autonomicznego układu nerwowego. Najczęstszą dysautonomią pierwotną jest zespół POTS, czyli zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej.

Drugim przykładem dysautonomii pierwotnej są omdlenia wazowagalne nazywane też neurokardiogennymi i sytuacyjnymi. Występują one na przykład po dłuższym okresie stania, czyli po kilkunastu minutach, a nie bezpośrednio po zmianie pozycji ciała. To są te wszystkie omdlenia, które obserwujemy w kościołach, komunikacji miejskiej, podczas akademii w szkołach czy na koncertach. To również omdlenia podczas pobierania krwi lub na skutek nieprzyjemnego widoku czy zapachu. Najczęściej występują u osób młodych. Między 25-30. a 60. rokiem życia omdlenia wazowagalne zdarzają się rzadziej. Potem nawracają i są wynikiem starzenia się układu nerwowego. Czystą pierwotną dysautonomią jest rzadko występująca dysautonomia rodzinna, przekazywana z pokolenie na pokolenie.