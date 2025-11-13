Polio w Niemczech - pierwszy przypadek od 30 lat 

Lawinowy wzrost zachorowań na nowotwory wywoływane przez HPV Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W próbce ścieków w Niemczech wykryto dzikiego wirusa polio typu 1 (WPV1). To pierwszy taki przypadek w kraju od 30 lat, a zarazem pierwsze potwierdzenie obecności dzikiego wirusa w badaniach środowiskowych od rozpoczęcia w Niemczech tego rutynowego monitoringu w 2021 roku.

Małe ryzyko zakażenia

O wykryciu poinformował w środę Instytut Roberta Kocha (RKI). Ta federalna instytucja zajmująca się zdrowiem publicznym uspakaja zarazem, że ryzyko dla Niemców związane z jakąkolwiek z form wirusa polio jest "bardzo niskie".

Badanie ścieków w celu wykrywania wirusa jest powszechnie stosowaną metodą monitorowania rozprzestrzeniania się polio na świecie. W Niemczech prowadzi się je od 2021 roku. Ostatni przypadek zakażenia WPV1 datuje się w Niemczech na 1990 rok.

Groźny wirus

Polio, znane także jako choroba Heinego-Medina, jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, na którą zapadają najczęściej dzieci poniżej 5. roku życia. Rozprzestrzeniające się głównie drogą pokarmową polio łatwo przenosi się między ludźmi i atakuje układ nerwowy, zwłaszcza nerwy w rdzeniu kręgowym oraz w mózgu. W najcięższych przypadkach choroba może w krótkim czasie spowodować paraliż mięśni, niewydolność oddechową, a nawet śmierć.

Od rozpoczęcia programu eliminacji choroby przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku liczba zachorowań na poliomyelitis spadła o ponad 99 proc., z około 350 tys. przypadków rocznie do kilkuset w ostatnich latach.

W ubiegłym roku na świecie odnotowano 407 przypadków poliomyelitis. Jeśli chodzi o dziki wirus polio typu 1 (WPV1), to ostatnie lata wykrywany był on jedynie w Pakistanie i Afganistanie.