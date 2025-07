Podwyżki w ochronie zdrowia nie dla wszystkich? Dyrektorzy domagają się zmian

Walka o podwyżki w ochronie zdrowia. Dyrektorzy szpitali stawiają ultimatum

Kluczowe fakty: Szczegóły rozwiązania, które ma zapewnić szpitalom pieniądze na finansowanie podwyżek, nie spodobały się dyrektorom szpitali powiatowych.

W rekomendacji wzięto pod uwagę tylko pracowników etatowych, podczas gdy 70 procent personelu w placówkach powiatowych pracuje na umowach cywilno-prawnych.

W poprzednich latach w finansowaniu podwyżek brani byli pod uwagę pracownicy na kontraktach i umowach-zlecenie. Dyrektorzy domagają się powrotu do tej zasady.

Przypomnijmy, pod koniec czerwca ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przekazanie szpitalom dodatkowych pieniędzy, które pozwolą pokryć koszty podwyżek płac medyków.

Taki wariant finansowania wybrała ministra zdrowia

- W skali najbliższych 12 miesięcy, w skali najbliższego roku, do podmiotów leczniczych trafi blisko 18 miliardów złotych. Na tych 18 miliardów złotych składa się rekomendacja prezesa AOTMiT-u, ale to są także nadwykonania w programach lekowych i w chemioterapii oraz to, co nazwaliśmy premią za przekroczenie ryczałtu - wymieniała wówczas Izabela Leszczyna.

Wcześniej prezes AOTMiT przygotował w tej kwestii trzy warianty rekomendacji. Pierwszy uwzględniał skutki finansowe wynikające wprost z ustawy podwyżkowej i było to 9,1 miliarda złotych. Wariant drugi uwzględniał też między innymi wzrost z tytułu inflacji. Trzeci opiewał na kwotę 16,94 miliarda złotych i to właśnie ten został wybrany przez ministrę zdrowia do wdrożenia.

Opcja bez umów cywilno-prawnych

Na początku lipca, podczas spotkania z dziennikarzami, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawił szczegóły tej rekomendacji. Jak wyjaśnił, uwzględnione w niej zostały przede wszystkim umowy o pracę, zgodne z realizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Oznacza to, że AOTMiT nie rekomenduje finansowania podwyżek wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak kontrakty czy umowy-zlecenie. Właśnie to nie spodobało się dyrektorom szpitali powiatowych.

"Jest to odstępstwo od dotychczasowej praktyki i rekomendacji z lat ubiegłych, w których wzrosty wynagrodzeń obejmowały zarówno pracowników etatowych, jak i personel kontraktowy", czytamy w stanowisku przekazanym przez OZPSP ministrze zdrowia Izabeli Leszczynie.

Dyrektorzy: nie zapewnimy obsady dyżurów

U dyrektorów szpitali powiatowych wzbudziło to obawę. Mają wątpliwości, czy będą mogli zapewnić stabilność zatrudnienia w prowadzonych przez siebie lecznicach. Jak wskazują, 70 procent personelu medycznego wykonuje tam świadczenia w oparciu właśnie o umowy cywilnoprawne (na takich umowach zarobki są też najwyższe - red.).

"Może to prowadzić do zwiększenia dysproporcji płacowych w ramach tego samego zespołu medycznego, co negatywnie wpłynie na atmosferę pracy oraz relacje pracodawca–personel" - pisze OZPSP.

Jak podnoszą dyrektorzy, w wielu szpitalach powiatowych bez personelu kontraktowego nie byłoby możliwe zapewnienie ciągłości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w systemie dyżurów.

"Wyłączenie tej grupy pracowników spod mechanizmu rekompensaty finansowej stawia pracodawców w bardzo trudnej sytuacji, zmuszając ich do pokrywania kosztów podwyżek z własnych środków lub do podejmowania trudnych decyzji kadrowych, co może bezpośrednio wpłynąć na dostępność świadczeń dla pacjentów" - wskazują w piśmie.

Zarząd OZPSP chce przywrócenia zasady, zgodnie z którą wzrost wynagrodzeń obejmuje wszystkie formy zatrudnienia w ochronie zdrowia.