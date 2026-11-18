Zdrowie Nowa terapia z refundacją. Na tę decyzję czekali pacjenci i hematolodzy Piotr Dariusz Wójcik |

Katarzyna Kacperczyk: pirtobrutynib będzie refundowany od początku roku Źródło zdj. gł.: PAP

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O to, czy terapia będzie w Polsce refundowana, pytała w Sejmie Ewa Szymanowska z klubu Centrum. Jak podkreślała, lek, będący preparatem z grupy inhibitorów kinazy Brutona (BTK), znalazł się na tegorocznej liście TOP 10 Hemato, opracowywanej przez ekspertów z Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzjologicznego.

Pirtobrutynib będzie refundowany w leczeniu PBL i chłoniaka z komórek płaszcza

- Na tegorocznej liście TOP10 Hemato szczególne miejsce zajmuje pirtobrutynib, wskazany w aż dwóch kategoriach: leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) oraz chłoniaka z komórek płaszcza. To lek, który daje szansę pacjentom, u których wcześniejsze terapie przestały działać, a możliwości refundowanego leczenia zostały wyczerpane. Dla wielu osób dostęp do nowoczesnej terapii oznacza szansę na kolejne miesiące albo lata życia - podkreślała Ewa Szymanowska.

W odpowiedzi na pytanie posłanki wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk przypomniała, że proces negocjacji dla terapii rozpatrywanych pod kątem umieszczenia ich na styczniowej liście leków refundowanych jeszcze trwa. Wiceministra zdradziła jednak, że w przypadku pirtobrutynibu można już mówić o tym, że decyzja zapadła.

- Mogę przekazać dobrą informację. Postępowanie dla pirtobrutynibu w obu tych wskazaniach zakończyło się pozytywnym wynikiem. Będzie to objęte refundacją od stycznia przyszłego roku - powiedziała.

Refundacja terapii hematoonkologicznych w Polsce. Rosną nakłady na leczenie

Wiceministra zdrowia podkreśliła, że Polska jest europejskim liderem w dostępie do leczenia w obszarze hematoonkologii. Przypomniała, że na refundację terapii w chłoniakach nakłady sięgają już 475 mln zł, a w białaczkach 434 mln zł.

- Jeśli chodzi o inhibitory kinazy Brutona (do tej grupy należy pirtobrutynib), warto podkreślić, że mamy w tej samej klasie [refundowane] trzy inne leki. W tych wskazaniach te leki mają taką samą skuteczność, różnią się tylko działaniami niepożądanymi. Co do zasady pacjenci w tym obszarze są zabezpieczeni - zaznaczyła.

Jak dodała, resort zdrowia obserwuje, jakie terapie pojawiają się zarówno na liście TOP10 Hemato, jak i TOP10 Onko, jednak wskazania ekspertów nie są dla decydentów wiążące w procesie refundacyjnym.

- Kierujemy się kilkunastoma innymi kryteriami, które dają przesłanki do objęcia lub nie terapii refundacją - dodała.

TOP10 HEMATO 2026 wskazuje najpilniejsze potrzeby refundacyjne

Jak wyjaśnia prof. Krzysztof Giannopoulos prezes Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzjologicznego, cytowany przez portal Hematoonkologia.pl, Lista TOP10 HEMATO 2026 pokazuje najpilniejsze potrzeby refundacyjne w polskiej hematoonkologii i dobrze odzwierciedla codzienną praktykę kliniczną. Na czołowych miejscach listy znalazły się terapie dotyczące chorób, które są najczęstszymi i najważniejszymi według ekspertów wyzwaniami w hematoonkologii, przede wszystkim szpiczaka plazmocytowego, przewlekłej białaczki limfocytowej oraz chłoniaka z komórek płaszcza.

Z perspektywy klinicznej wyraźnie widać dziś potrzebę zmian zarówno w pierwszej linii leczenia, jak i w kolejnych etapach terapii. Coraz wyraźniej odchodzimy od podejścia opartego głównie na chemioterapii na rzecz strategii, w której od początku stosujemy najskuteczniejsze dostępne leczenie, a pacjent ma zapewniony dostęp do nowoczesnych opcji także przy nawrocie choroby - pisze prof. Giannopoulos.

Chłoniak z komórek płaszcza i przewlekła białaczka limfocytowa: co to za choroby?

Portal Pokonaj Chłoniaka podaje, że chłoniak z komórek płaszcza jest rzadkim nowotworem układu chłonnego, wywodzącym się z dojrzałych limfocytów B (w Polsce ok. 6 proc. wszystkich chłoniaków, rocznie rozpoznaje się 300 nowych przypadków).

"Komórki nowotworowe powstają w wyniku zaburzeń ich prawidłowego dojrzewania i zaczynają namnażać się w sposób niekontrolowany. Nie pełnią już swoich naturalnych funkcji obronnych, a ich nadmiar prowadzi do rozwoju choroby. Dokładne przyczyny jego powstawania nie są w pełni poznane. Podejrzewa się, że pewną rolę mogą odgrywać czynniki środowiskowe oraz przebyte infekcje, jednak nie można obecnie zidentyfikować jasno określonego czynnika wywołującego chorobę" - czytamy na portalu.

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) to, jak podaje Zwrotnik Raka, jeden z najczęściej rozpoznawanych rodzajów białaczki u dorosłych - stanowi 25-30 proc. wszystkich zachorowań tego typu.

Portal wyjaśnia, że jest to rodzaj nowotworu hematologicznego, w którym dochodzi do niekontrolowanego namnażania i gromadzenia dojrzałych limfocytów we krwi i szpiku, a z czasem również w węzłach chłonnych, śledzionie i wątrobie.

"Przewlekła białaczka limfocytowa występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, a chorują na nią głównie osoby starsze. Przyczyny powstawania choroby nie są do końca znane. PBL najczęściej wykrywa się ją przez przypadek przy wykonywaniu badania morfologii krwi. Choć o przewlekłej białaczce limfocytowej medycyna wie już wiele, nadal brakuje świadomości, z czym wiąże się zachorowanie i kiedy najlepiej wdrożyć leczenie" - czytamy na Zwrotniku Raka.