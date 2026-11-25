Zdrowie Pilotaż centrów zdrowia psychicznego znów przedłużony. Dlaczego? Oprac. Agnieszka Pióro |

Rośnie liczba chorujących na zaburzenia psychiczne. Wzrost o blisko 40 procent Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Centra zdrowia psychicznego (CZP) to ośrodki, które funkcjonują w Polsce od 2018 r. w ramach pilotażu reformy psychiatrii dorosłych. Działają terytorialnie. Oznacza to, że każda dorosła osoba mieszkająca na terenie, który obejmują opieką, po zgłoszeniu się może otrzymać dostosowaną do jej potrzeb pomoc.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że teraz taką możliwość ma 49 proc. populacji dorosłych Polaków.

Najdłuższy pilotaż w ochronie zdrowia

Pilotaż ma zostać przedłużony o pół roku, do końca czerwca 2027 r. – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

To nie pierwsza taka sytuacja. W ciągu ośmiu lat trwania pilotaż był kilkukrotnie przedłużany. Ostatni termin jego zakończenia, po którym CZP miały stać się rozwiązaniem systemowym, został wyznaczony na 31 grudnia 2026 r. Resort zdrowia podjął kroki zmierzające do włączenia centrów do systemu świadczeń gwarantowanych, m.in. opublikował w październiku tzw. rozporządzenie koszykowe. Z kolei NFZ przygotował projekt zarządzenia dotyczącego finansowania centrów, ale nie ogłoszono dotąd konkursów.

Spór o centra zdrowia psychicznego

O projekcie NFZ pisaliśmy dwa tygodnie temu w tvn24.pl. Zakładał on, że centra będą otrzymywać pieniądze w formie ryczałtu, składającego się z trzech części: stałej, będącej stawką za każdego dorosłego mieszkańca w danym rejonie, kwoty zależnej od liczby i stanu pacjentów (co oznacza, że im więcej pacjentów i im trudniejsze przypadki, tym więcej pieniędzy), dodatkowej premii dla placówek, które osiągają najlepsze wyniki w leczeniu.

Dowiedz się więcej: Duże zmiany w psychiatrii. Tak NFZ chce finansować centra

Zaproponowany model rozliczeń poróżnił ekspertów i przedstawicieli resortu. W maju br. dziewięcioro członków Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia po zapoznaniu się ze zmianami zrezygnowało z uczestnictwa w tym gremium.

- Mimo pozytywnych doświadczeń z pilotażu ministerstwo nie zdecydowało się na odejście od tego, co się zwyczajnie nie sprawdza. Najistotniejsza jest kwestia odpowiedzialności centrum za populację i zapewnienie jej jak najlepiej adresowanej opieki. Jeśli płacimy za procedury, to możemy mieć mnóstwo niepotrzebnych świadczeń, a ci, którzy będą potrzebować pomocy, nie doczekają się jej - komentował we wrześniu w rozmowie z nami Marek Balicki, psychiatra i były minister zdrowia, który opuścił wspomnianą Radę.

Kto wnioskował o przesunięcie pilotażu CZP?

O przedłużenie pilotażu wnioskował m.in. Rzecznik Praw Pacjenta i same centra. "W odpowiedzi na zgłoszone uwagi oraz postulaty kierowane do Ministerstwa Zdrowia podjęto decyzję, że w ramach dalszych prac legislacyjnych przewiduje się wydłużenie okresu realizacji programu pilotażowego do dnia 30 czerwca 2027 r." - poinformował resort. Takie stanowisko prezentowała także wiceminister Katarzyna Kęcka w dokumentach opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) do projektu rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego. Projekt dotyczy podniesienia stawki ryczałtu w CZP, ale w konsultacjach zgłaszano także kwestię terminu zakończenia programu. "Uprzejmie informuję, że decyzją kierownictwa Ministerstwa Zdrowia program pilotażowy zostanie przedłużony o dodatkowych sześć miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2027 r." - napisała wiceminister.

O przesunięcie terminu wdrożenia CZP do systemu wnioskował także NFZ. Biuro komunikacji resortu przekazało, że celem przedłużenia pilotażu jest „zapewnienie odpowiedniego czasu na przeprowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia niezbędnych działań organizacyjnych i proceduralnych”. Chodzi m.in. o ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów na prowadzenie centrów wg nowej formuły przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości ich pracy.

Jak mają działać CZP w systemie?

Zgodnie z projektem rozporządzenia określającego standard organizacyjny CZP w docelowym modelu ośrodki te mają udzielać pomocy w pilnych przypadkach w ciągu 72 godzin, w stabilnych - w ciągu siedmiu dni. Miejscem pierwszego kontaktu jest punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny (PZK), gdzie ma być przeprowadzona wstępna ocena potrzeb zdrowotnych osoby zgłaszającej się do centrum i ustalony wstępny plan dalszego postępowania. W skład CZP ma wchodzić oddział psychiatryczny, oddział psychiatryczny dzienny, poradnia zdrowia psychicznego oraz zespół leczenia środowiskowego (domowego). Formy świadczeń, które mają być udzielane w centrach, to m.in. porady, wizyty, sesje, konsylia, sesje koordynacji, interwencje i hospitalizacje. Projekt przewiduje także funkcjonowanie przy CZP grup samopomocowych pacjentów lub ich bliskich. Docelowo centra mają działać w całym kraju, co według założeń resortu ma zostać osiągnięte w ciągu trzech lat od zakończenia pilotażu.

Zdrowie psychiczne Polaków

Dlaczego CZP są potrzebne? Z najnowszych danych NFZ wynika, że od stycznia do lipca 2026 roku z porad psychiatrów w ramach publicznej ochrony zdrowia skorzystało 1,78 mln osób. To o prawie 4 procent więcej niż rok wcześniej.

Informowaliśmy o tym niedawno.

Z roku na rok rośnie liczba diagnozowanych zaburzeń nerwicowych i nastroju, takich jak zaburzenia lękowe i reakcja na stres. W 2026 r. z takiego powodu leczyło się 600 tys. osób - o prawie 5 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy pacjentów z takimi zaburzeniami było 572,3 tys. Są to najczęstsze rozpoznania stawiane przez psychiatrów przyjmujących w ramach NFZ.

- Wzrost do 600 tys. pacjentów pokazuje skalę potrzeb w tym obszarze - podkreślił, komentując te dane, prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii.

Na kolejnym miejscu znalazły się zaburzenia nastroju - 306,4 tys. w 2026 r. Tych pacjentów także było więcej niż rok wcześniej, o 2,5 proc. (298,8 tys.). Z roku na rok o prawie 18 proc. wzrosła także liczba pacjentów z zaburzeniami zachowania i emocji (97,2 tys. w stosunku do 82,4 tys.), a o ponad 16 proc. z zaburzeniami rozwoju psychologicznego (93,5 tys. w stosunku do 80,1 tys.).