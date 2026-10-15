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Papież zaczął rehabilitację po operacji raka płuca. Na czym polega?

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Papież Leon XIV
Papież przeszedł operację. Eksperci o szczegółach zabiegu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: IPA/ABACA/PAP/EPA
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Papież Leon XIV już w pierwszej dobie po operacji wstał z łóżka i zaczął wykonywać ćwiczenia oddechowe. To dopiero początek drogi do odzyskania sprawności. Jak wygląda rehabilitacja po usunięciu części płuca, co czeka papieża w najbliższych dniach i czy będzie mógł wrócić do pełnej aktywności?

Papież Leon XIV powoli wraca do zdrowia po operacji usunięcia dolnego płata prawego płuca. Jak informowaliśmy w tvn24.pl, zabieg przeprowadzono we wtorek 13 października w rzymskiej klinice Gemelli. Śródoperacyjne badanie histopatologiczne potwierdziło gruczolakoraka płuca, czyli złośliwy nowotwór należący do grupy raków niedrobnokomórkowych. Operacja przebiegła bez powikłań.

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W środowym komunikacie Watykan przekazał, że wyniki badań krwi i prześwietlenia klatki piersiowej mieszczą się w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Papież rozpoczął fizjoterapię oddechową, zaczął chodzić po sali i wrócił do regularnego spożywania posiłków. W czwartek rano poinformowano również, że dobrze spędził noc w szpitalu.

Wczesna rehabilitacja nie służy jednak wyłącznie szybszemu odzyskaniu sił. Po operacji płuca jest ważną częścią leczenia, która pomaga ograniczyć ryzyko powikłań.

Na czym polega i jak wygląda powrót do sprawności po usunięciu części płuca?

- Pacjenci zaraz po zabiegu są zmęczeni i obolali, dlatego nie zawsze chętnie wykonują ćwiczenia. Tymczasem rehabilitacja oddechowa jest niezwykle ważna. Po takiej operacji można wrócić do bardzo dobrej formy fizycznej, ale wiele zależy właśnie od ćwiczeń oddechowych i stopniowo wdrażanej, codziennej aktywności - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Sylwia Tabor, onkolog z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Rehabilitacja papieża po operacji raka płuca. Dlaczego zaczyna się tak wcześnie?

Usunięcie płata płuca, czyli lobektomia, oznacza zmniejszenie objętości miąższu płucnego. Po zabiegu pacjent może oddychać płycej, odczuwać ból przy kaszlu i poruszaniu się, a także mieć trudności z odkrztuszaniem wydzieliny.

Jak wyjaśnia na stronie leczymypluca.pl zespół lekarski Oddziału Torakochirurgii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, po takich operacjach jednym z zagrożeń jest niedodma, czyli stan, w którym część płuca nie rozpręża się prawidłowo. Możliwe są również zapalenie płuc oraz powikłania zakrzepowo-zatorowe, których ryzyko zwiększa długotrwałe unieruchomienie.

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Dlatego pacjenci zachęcani są do aktywności już w pierwszych godzinach po zabiegu.

Początkowo oznacza to siadanie na łóżku, następnie wstawanie i krótkie spacery po sali. Ruch pomaga poprawić wentylację płuc, ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych i zmniejsza ryzyko zakrzepów. Nie zastępuje jednak stosowanej po operacji profilaktyki przeciwzakrzepowej, która może obejmować leki w zastrzykach oraz pończochy uciskowe.

W pierwszych dobach po operacji pacjent może mieć założony dren, który odprowadza powietrze i płyn z jamy opłucnej. Dlatego odpowiednie ułożenie ciała i wczesne siadanie mają również znaczenie dla prawidłowego drenażu. Jak czytamy na leczymypluca.pl - po częściowym usunięciu płuca zalecane może być leżenie na zdrowym boku, co sprzyja wentylacji operowanej strony. Po usunięciu całego płuca zasady układania pacjenta są inne.

Rehabilitacja po usunięciu płata płuca. "Efektywny kaszel" i inne ćwiczenia

Wczesna rehabilitacja odbywa się zawsze pod opieką personelu medycznego. Czasem, ze względu na dolegliwości po operacji, towarzyszy jej leczenie przeciwbólowe. W zależności od stanu pacjenta i tolerancji wysiłku ćwiczenia są stopniowo rozszerzane.

W pierwszym i drugim dniu po zabiegu pacjent uczy się samodzielnie siadać z nogami opuszczonymi z łóżka i wykonuje ćwiczenia oddechowe, przede wszystkim z wykorzystaniem przepony. Polegają one na takim kierowaniu oddechu, aby podczas wdechu brzuch się unosił, a przy wydechu opadał. Ważnym elementem jest również nauka efektywnego kaszlu z odpowiednim podtrzymaniem rany pooperacyjnej, co pomaga usuwać wydzielinę z dróg oddechowych.

Do tego dochodzą ćwiczenia przeciwzakrzepowe, oklepywanie klatki piersiowej oraz pierwsze próby samodzielnego chodzenia po pokoju.

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Od drugiej i trzeciej doby, w miarę poprawy kondycji, wprowadza się ćwiczenia rozciągające przestrzenie międzyżebrowe i obręcz barkową, ćwiczenia wydechowe z oporem oraz inhalacje i techniki ułatwiające odkrztuszanie. Pacjent zaczyna także samodzielnie poruszać się po szpitalnym korytarzu.

- Za tę część rehabilitacji odpowiadają fizjoterapeuci pracujący na oddziałach chirurgii płucnej. Wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia wspomagające ćwiczenia oddechowe i pozwalające kontrolować ich wykonywanie. Ważna jest również rehabilitacja ruchowa, między innymi praca nad ruchomością okolicy blizny pooperacyjnej - tłumaczy dr Sylwia Tabor.

W kolejnych dniach stopniowo wydłuża się dystans spacerów, wprowadza chodzenie po schodach, a następnie trening na rowerze stacjonarnym. Jak czytamy na stronie leczymypluca.pl, takie ćwiczenia mogą trwać około 20-30 minut, o ile pozwala na to stan pacjenta.

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Rehabilitacja nie kończy się wraz z wypisem ze szpitala. Pacjent otrzymuje instruktaż ćwiczeń, które powinien kontynuować samodzielnie. Ćwiczenia oddechowe i ruchowe zaleca się wykonywać trzy-cztery razy dziennie, po pięć-siedem powtórzeń. Mogą to być między innymi krążenia barków, unoszenie rąk podczas wdechu, ściąganie łopatek i oddychanie przeponowe.

Na początek wystarczy jeden lub dwa krótkie spacery dziennie, trwające od pięciu do dziesięciu minut. W miarę odzyskiwania sił można wydłużać dystans i stopniowo wprowadzać regularny trening fizyczny, trzy-pięć razy w tygodniu. W zależności od kondycji pacjenta może to być nordic walking, jazda na rowerze, a po całkowitym wygojeniu rany także pływanie.

Wysiłek powinien być dostosowany do możliwości chorego i indywidualnych zaleceń fizjoterapeuty, a w razie potrzeby rehabilitacja kontynuowana jest ambulatoryjnie.

Czy papież wróci do pełnej sprawności po operacji płuca?

Czy Leon XIV będzie mógł ponownie podróżować i wykonywać dotychczasowe obowiązki? Sama utrata jednego czy części płata płuca nie oznacza, że pacjent musi na stałe ograniczyć aktywność fizyczną. Jak wyjaśnia dr Sylwia Tabor, jeszcze przed operacją lekarze przeprowadzają badania czynnościowe układu oddechowego, aby ocenić, jak organizm będzie funkcjonował po usunięciu części płuca.

- Nawet jeśli planowany jest zabieg o mniejszym zakresie niż lobektomia, przeprowadza się odpowiednie testy oddechowe. Oceniamy, jaka jest wydolność płuc i jak prawdopodobnie będzie funkcjonował pacjent po operacji. Dzięki temu ograniczamy ryzyko niewydolności oddechowej - tłumaczy onkolożka.

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Ekspertka przypuszcza, że podobne badania przeprowadzono również u papieża. Nie pozwala to jednak przewidzieć dokładnego terminu jego powrotu do pełnej aktywności.

- Bardzo wiele zależy teraz od rehabilitacji. To zawsze powtarzam swoim pacjentom. Ćwiczenia oddechowe i stopniowo zwiększany wysiłek, przede wszystkim codzienna aktywność fizyczna, mają ogromne znaczenie. Po takim zabiegu naprawdę można wrócić do bardzo dobrej formy - zaznacza dr Tabor.

W przypadku Leona XIV dotychczasowe komunikaty Watykanu wskazują na prawidłowy przebieg rekonwalescencji. Nie wiadomo jednak, kiedy papież wróci do wszystkich obowiązków ani czy będzie wymagał dalszego leczenia onkologicznego. Decydujące będą wyniki badań pooperacyjnych. Jak wyjaśnia dr Tabor, uzyskanie pełnego raportu histopatologicznego wraz z wynikami badań molekularnych zajmuje zwykle około miesiąca.

Źródło: tvn24.pl
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Papież Leon XIVSzpitalNowotworyOnkologiaćwiczeniaZdrowieWatykan
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