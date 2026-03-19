Zdrowie

Ognisko zapalenia opon mózgowych w Kent. Pilne szczepienia studentów

Pierwsze przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wykryto w Canterbury w niedzielę.
W hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii rozpoczął się pilny program szczepień dla studentów po wykryciu ogniska zapalenia opon mózgowych. Zmarły dwie osoby, a liczba zakażonych wzrosła do 20. Władze zdrowotne podejmują działania, by ograniczyć rozprzestrzenianie się groźnej bakterii.
Kluczowe fakty:
  • W hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii wykryto ognisko zapalenia opon mózgowych, w wyniku którego zmarły dwie osoby, a liczba zakażonych wzrosła do 20.
  • Władze zdrowotne wdrożyły pilny program szczepień dla studentów oraz podają antybiotyki osobom, które przebywały w klubie Club Chemistry w Canterbury w dniach 5-7 marca.
  • Szczepionka przeciw meningokokom typu B wcześniej nie była dostępna dla młodych dorosłych, a decyzja o jej nieoferowaniu wynikała z analizy kosztów i korzyści.
  • W związku z epidemią minister zdrowia zlecił ponowną ocenę opłacalności szczepień tej grupy wiekowej.
  • Wzrost zapotrzebowania na szczepionkę spowodował lokalne braki i wzmożone zainteresowanie prywatnymi receptami.

W środę rano brytyjski minister zdrowia Wes Streeting ostrzegał, że liczba zachorowań może znacząco wzrosnąć, ale podtrzymał wyrażaną wcześniej opinię, że ryzyko dla całej populacji jest niewielkie. - W normalnym roku spodziewalibyśmy się co najmniej 350 przypadków, to mniej więcej jeden dziennie. Nie zdziwiłbym się na przykład, gdyby w różnych częściach kraju pojawiły się przypadki niezwiązane z tą konkretną epidemią w Canterbury - mówił minister w stacji BBC.

Nowe przypadki i podjęte działania

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) poinformowała w środę o wykryciu kolejnych pięciu przypadków zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wskutek czego ich liczba wzrosła do 20.

Powodują inwazyjną chorobę. Mogą szybko zabić młodą, zdrową osobę
Dowiedz się więcej:

Pierwsze przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wykryto w Canterbury w niedzielę. Jak podała w środę UKHSA, sześć spośród potwierdzonych przypadków to choroba wywołana przez meningokoki grupy B, który jest typem rzadkim, ale poważnym i potencjalnie śmiertelnym. Do tej pory zmarły dwie osoby - 18-letnia licealistka oraz 21-letni student.

Większość zachorowań łączona jest z uczęszczanym przez studentów Uniwersytetu Kent nocnym lokalem Club Chemistry w Canterbury, w związku z czym antybiotyki podawane są wszystkim osobom, które przebywały w tym miejscu w dniach 5, 6 i 7 marca. Według właścicieli lokalu, w ciągu tych trzech dni lokal odwiedziło około dwóch tysięcy osób. To kolejna strategia ograniczenia rozprzestrzeniania się bakterii wywołujących ognisko i zmniejszenia ryzyka nowych przypadków zapalenia opon mózgowych.

Pilne szczepienia dla studentów

W odpowiedzi na jedną z największych epidemii zapalenia opon mózgowych od dekad, studenci mieszkający na kampusie Uniwersytetu Kent mogą zaszczepić się przeciwko meningokokom typu B, by ograniczyć ryzyko nowych zakażeń. To szczepionka, która wcześniej nie była dostępna dla tej grupy wiekowej.

Przypomina zwykłą infekcję, a może zabić w kilkanaście godzin
Dowiedz się więcej:

Kaylee Goodwin uważa, że jej córka Keely była jednym z kilku przypadków powiązanych z klubem Chemistry w Canterbury. - Majaczyła. Nie wiedziała, gdzie jest i jak tam trafiła. Była bardzo, bardzo chora. Teraz wraca do zdrowia. Jest trzymana w izolacji, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku - mówiła w materiale Sky News, Khali Goodwin, matka Keely.

- Uważam, że nie powinno do tego dojść. Gdy tylko ta szczepionka się pojawiła, powinna być od razu dostępna dla tych, którzy nie mieli do niej dostępu, bez żadnych wątpliwości. Jestem przekonana, że uratowałaby co najmniej dwa życia, ale dziś mam wrażenie, że pieniądze znaczą więcej niż ludzkie życie - dodała Goodwin.

Koszt i dostępność szczepionki

Decyzja o nieoferowaniu szczepionki przeciw meningokokom typu B nastolatkom i młodym dorosłym wynika z rachunku kosztów i korzyści. Preparat jest drogi, a mimo ognisk zakażeń wśród młodych, jak tu na Uniwersytecie Kent, choroba wciąż pozostaje rzadka. Priorytetowo traktowane są niemowlęta, bo są znacznie bardziej narażone na ciężki przebieg.

44-letnia nauczycielka położyła się do łóżka z grypą. Zapadła w śpiączkę, straciła obie nogi
Dowiedz się więcej:

Jednak w obliczu jednego z największych ognisk od dekad minister zdrowia zwrócił się do komisji nadzorującej szczepienia w Wielkiej Brytanii o ponowną ocenę opłacalności szczepień przeciw meningokokom typu B - mówił Tom Clarke, dziennikarz Sky News.

Rosnące zapotrzebowanie i braki szczepionki

Pilnym problemem jest dostępność szczepionki. Jej zapasy szybko się kurczą, zwłaszcza lokalnie, po gwałtownym wzroście zainteresowania prywatnymi receptami. - Rodzice panikują, chcą zabezpieczyć dzieci. Telefony dzwonią bez przerwy przez cały dzień. Mieliśmy też zgłoszenie z NHS 111. Od wczoraj odebrałam około 30-40 telefonów - mówiła w materiale Sky News Mital Hedav, farmaceutka.

Opracowała Anna Bielecka/pwojc

Źródło: TVN24, Sky News, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Czytaj także:
opos
Żywy zwierzak na sklepowej półce między maskotkami
METEO
Tir wywrócił się na krajowej "50"
Tir w rowie. Kierowca i pasażer wypadli przez szybę
WARSZAWA
Viktor Orban
Sprzeciw Orbana w Brukseli. Ukraina wciąż czeka na miliardy
Świat
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
BIZNES
Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Koniec procesu syna księżnej
Świat
Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów
Trzy osoby zostały ranne, jedna jest w śpiączce. Areszt dla kierowcy
WARSZAWA
imageTitle
Niecodzienna kontuzja gwiazdy NBA. "Konieczne są dalsze badania"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197 tylko około 160 miliardów"
BIZNES
imageTitle
Bramkarz Barcelony po badaniach. Ważne wieści dla Szczęsnego
EUROSPORT
HDyLgDYWwAAW7Xt
Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych
Świat
Dane na dzikim wysypisku śmieci
Wrażliwe dane osobowe na wysypisku
WARSZAWA
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
METEO
13 marca zmarła Aleksandra Kąkol, lekarka i pacjentka onkologiczna
Lekarka zmarła po ciężkiej chorobie. Dwa tygodnie wcześniej wzięła ślub
Zdrowie
shutterstock_2600185337
Strach rozdaje karty. "Cena nie jest już jedynym kryterium"
Maja Piotrowska
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
"Wzrost cen biletów jest nieunikniony"
BIZNES
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
METEO
shutterstock_2420167847_1
Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół
BIZNES
imageTitle
"Bojkotujemy Stany Zjednoczone, ale nie mundial"
EUROSPORT
imageTitle
Ważna decyzja w sprawie trenerów norweskich skoczków
EUROSPORT
Pożar na osiedlu Stawki w Toruniu
Pożar domu jednorodzinnego. Mieszkańcy ewakuowali się
Kujawsko-Pomorskie
Mozaiki w Siedlcach w rejestrze zabytków
Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków
WARSZAWA
Poszukiwania martwego łosia na polu pod Pasłękiem
Myśliwi pukają się w czoło. Łoś nie mógł "zgubić" poroża
Tomasz Słomczyński, Marek Osiecimski
Donald Tusk
Orlen wyprzedził Gazprom. Tusk komentuje, Morawiecki ripostuje
BIZNES
John Coale i Alaksandr Łukaszenko
Wysłannik Trumpa w Mińsku. Rozmowy o wizycie Łukaszenki i więźniach politycznych
Świat
Policja szuka sprawcy (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwania 12-latki. Dziewczynka została odnaleziona
Kraków
Dzik zatrzymał tramwaje w Krakowie
Dzik zatrzymał tramwaje
Kraków
Skusiły go ogórki (zdjęcie ilustracyjne)
Włamał się, bo skusiły go kiszone ogórki. Zjadł je na miejscu
Białystok
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Relacja Sebastiana Napieraja
Cios w "gazowe serce Iranu". Co się teraz dzieje na Bliskim Wschodzie
Świat
shutterstock_2641583929
Pensje medyków pożerają budżet NFZ? Zmiana "jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym"
Piotr Wójcik
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
METEO
Zwiń opisWięcej
