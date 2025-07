Otyłość może powodować nieodwracalne zmiany w mózgu Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Naukowcy porównali populacje z sześciu kontynentów pod kątem m.in. spożycia kalorii i przemiany materii.

Choć mieszkańcy krajów o wyższym PKB znacznie częściej chorują na otyłość, to nie brak ruchu jest główną przyczyną problemu.

- Jeśli więcej się ruszamy, często przeceniamy swój wydatek energetyczny i jemy za dużo - tłumaczy ekspertka.

Nieprawidłowa dieta czy brak ruchu - co jest głównym winowajcą obecnej epidemii otyłości? Odpowiedzi na to pytanie szukał międzynarodowy zespół, zrzeszający naukowców m.in. z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niderlandów, Stanów Zjednoczonych i Ghany. Wyniki ich dużego badania opublikowano w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PANS).