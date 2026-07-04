Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie
|

To wołanie musimy usłyszeć, żeby uratować życie. O czym jest audioserial "Niepokochani"

Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Serial audio "Niepokochani" w TVN24+
Serial audio "Niepokochani" w TVN24+
Źródło zdj. gł.: TVN24
To takie "męskie": kiedy mam problem, to nie gadam o nim, tylko biorę się za jego rozwiązanie. Ale jeśli rozwiązaniem problemu jest właśnie to "gadanie"? Wielu mężczyzn nie chce, nie potrafi przyjąć do wiadomości, że przyznanie się do słabości i podzielenie się tym z innymi to właśnie droga do rozwiązania problemu.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Niestety, to "męskie" milczenie zbiera śmiertelne żniwo: według policyjnych statystyk z lat 2020 - 2024 każdego dnia w Polsce średnio 13 osób odbiera sobie życie, z czego 11 to mężczyźni. Mężczyźni prawie pięć razy częściej popełniają samobójstwa niż kobiety.

Przyczyn tej dysproporcji jest zapewne wiele. Ale jedna wysuwa się na pierwszy plan: mężczyźni w kryzysie zwykle milczą i cierpią w samotności. W zasadzie nie tylko oni. Bo na temat samobójstwa jako społeczeństwo milczymy często. To tabu, które wolimy obejść szerokim łukiem. Poruszanie tego tematu to wyjście poza naszą strefę komfortu.

Pięciu bohaterów audioserialu TVN24+ "Niepokochani" to pacjenci jednego ze szpitali psychiatrycznych. Znaleźli się na oddziale zamkniętym ze względu na duże ryzyko, że targną się na swoje życie. Maciej, Gabriel, Remek, Konrad i Kacper różnią się od siebie dosłownie wszystkim: wiekiem, wykształceniem, doświadczeniem życiowym. Ale jedno ich łączy. Kiedy ocierali się o śmierć, czuli samotność i tkwili w milczeniu. Ich milczenie było wręcz zabójcze dla nich samych. Nie mieli z kim i jak rozmawiać o tym, co ich dręczy. Albo nie potrafili tego robić.

Usłyszeć wołanie

Kryzys suicydalny to niemal zawsze wieloletni proces. To nie tak, że ktoś próbuje popełnić samobójstwo z jednej, konkretnej przyczyny, na skutek jednego wydarzenia, jak często zwykliśmy sądzić.

- Zaczyna się niewinnie, a jest coraz gorzej. To jest pewien proces, który jest albo nie jest dostrzegany przez otoczenie - mówi terapeuta Paweł Siłakowski w jednym z odcinków audioserialu "Niepokochani".

Osoby w kryzysie suicydalnym zwykle najpierw doświadczają myśli rezygnacyjnych. To jeszcze nie są plany samobójcze. Gdzieś na początku tej drogi, w zakątkach świadomości, rodzi się myśl o tym, żeby rozstać się z życiem. Jeszcze nie jest bardzo natarczywa, pozwala normalnie funkcjonować, czasem stanowi coś w rodzaju teoretycznego rozważania. Potem jednak staje się coraz częstszym gościem w głowie osoby, która pogrąża się w kryzysie. Następuje ten moment, w którym już trzeba zacząć o tym rozmawiać, bo robi się niebezpiecznie, bo na końcu tej drogi jest planowanie i realizacja tragicznego aktu.

- Szacuje się, że osiemdziesiąt procent osób, które dokonują prób samobójczych albo popełniają samobójstwa, wysyła przed tym aktem sygnały, które są swego rodzaju wołaniem o pomoc. My jednak nie potrafimy tych sygnałów właściwe odczytać - mówi prof. Adam Czabański, socjolog, prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Z jednej strony więc często nie mamy umiejętności odczytywania sygnałów ostrzegawczych, z drugiej zaś - osoba w kryzysie suicydalnym może mieć wiele zahamowań, by te sygnały wysyłać. Zwykle jest przekonana, że nikt nie będzie chciał jej wysłuchać.

Bo... jak ma o tym powiedzieć?

Kto mnie zrozumie? Nikt!
Stracę znajomych, przyjaciół.
Przecież O TYM SIĘ NIE MÓWI.

Zwykłe bzdury

- Widzę, jak dużo jest tych fałszywych przekonań o samobójstwach - mówi w jednym z odcinków audioserialu "Niepokochani" dr Halszka Witkowska, suicydolożka, twórczyni serwisu "Życie warte jest rozmowy". - Przez te fałszywe przekonania tak trudno jest pomóc osobom w kryzysie.

Fałszywe przekonania karmią się milczeniem, w tym właśnie milczeniu rodzą się i krzepną.

- Przez to osoba, która cierpi, i ta, która chciałaby pomóc, nie mogą nawiązać ze sobą kontaktu. Przez to zapobieganie samobójstwom staje się trudniejsze, bo nie mamy wiedzy, bo się boimy, bo się wstydzimy, bo ciągle wokół jest wiele stereotypów na ten temat i fałszywe przekonania - stwierdza dr Witkowska.

"Samobójstwo to akt odwagi".

"Samobójstwo to akt tchórzostwa".

"Zabił się z miłości".

I tak dalej... Z tymi i innymi - co tu dużo mówić - bzdurnymi przekonaniami o tym, czym w istocie są samobójstwa, rozprawiamy się w audioserialu "Niepokochani".

Werter i Papageno

Oczywiście wiemy, czym jest tak zwany efekt Wertera.

W 1774 roku, bezpośrednio po publikacji dzieła Johanna Wolfganga von Goethego "Cierpienia młodego Wertera" życie odebrało sobie 40 osób. W 1962 roku, kiedy media zaczęły podawać informację o samobójczej śmierci gwiazdy kina Marylin Monroe, życie odebrało sobie ponad trzysta osób. Kiedy zaczyna być głośno o samobójstwie, niestety znajdują się naśladowcy.

Ale przywołajmy także inną postać - niejakiego Papagena. To postać z opery "Czarodziejski flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta, bohater, który rezygnuje z samobójstwa na skutek wsparcia, jakie otrzymuje od przyjaciół. Jego imieniem nazwano działanie przeciwne do efektu Wertera - bo jest również udowodnione, że publiczne mówienie o samobójstwie powstrzymuje ludzi od tego dramatycznego kroku, czyli - ratuje życie.

Jak osiągnąć efekt Papagena? Z tym pytaniem - jak i ze wszystkimi innymi - zwróciliśmy się do specjalistów. W audioserialu "Niepokochani" po opowieści bohatera - mężczyzny w kryzysie - następuje rozmowa z terapeutą, suicydologiem.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy też opiekuna i konsultanta merytorycznego - suicydolożkę dr Halszkę Witkowską.

Bo trzeba mówić o samobójstwie, ale w sposób umiejętny. Szczerze. Niczego nie gloryfikować. Obalać mity. Ukazywać prawdę. Przerwać ciszę. Co ważne - nigdy nie wskazywać konkretnych sposobów na odebranie sobie życia. Czyli mówić, ale w sposób wyjątkowo ostrożny i odpowiedzialny.

Audioserial "Niepokochani" w TVN24+
Audioserial "Niepokochani" w TVN24+
Źródło zdjęcia: TVN24

Milczenie niesie śmierć

W ostatnich latach nauczyliśmy się już trochę rozmawiać o depresji. Ale o tym, czym ona się czasem kończy, czyli o samobójstwie, wciąż boimy się zająknąć.

Milczał Maciej i Gabriel. Remek też nie zwierzał się z myśli samobójczych. W milczeniu cierpiał Kacper. Konrad tak bardzo przestraszył się własnych natarczywych myśli, że sam zadzwonił pod 112. Żaden z nich nie potrafił znaleźć pomocy, by powstrzymać proces, który codziennie powoduje śmierć kilkunastu osób w Polsce.

Ale nasi bohaterowie mieli dużo szczęścia. Przeżyli. I zdecydowali się przerwać milczenie. Opowiedzieli swoje historie. Po to, żeby dać świadectwo i pomóc innym, którzy takiej rozmowy potrzebują - właśnie teraz, natychmiast, nim będzie za późno.

I właśnie dlatego powstał audioserial "Niepokochani". Żeby uzmysłowić nam wszystkim, że wartościowa rozmowa o samobójstwach jest tym, co może uratować życie. Milczenie jest śmiertelnie niebezpieczne. Chcemy ukazać to zarówno tym, którzy przeżywają kryzys i zbliżają się do momentu, który może się skończyć tragicznie, jak i tym, którzy są wokół nich, coś przeczuwają, są gotowi pomóc, ale paraliżuje ich strach i niewiedza.

"Niepokochani" to pierwszy serial audio TVN24+. Dwa pierwsze odcinki już od dziś w TVN24+. Kolejne - w następne soboty.

Redagowała Aleksandra Przybylska

Źródło: TVN24+
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
37 min
Donald Trump
"Nigdy wcześniej nie zarobił takiej kasy". Ile zgarnął Donald Trump i dlaczego demokraci chcą śledztwa?
Rozmowy na szczycie
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieZdrowie mężczyznZdrowie psychiczne
Tomasz Słomczyński
Tomasz Słomczyński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Lodz
Łódź wywróciła się podczas nawałnicy. Trzy osoby nie żyją
METEO
Karol Nawrocki
"Moment grozy" "skompromitowanie" czy "otrucie"? Mnożą się pytania o incydent Nawrockiego
Polska
Pomnik Tadeusza Kościuszki w West Point wraca na swoje miejsce po renowacji w 2024 roku
Rosyjskie futro dla prezydenta USA. Wręczył je Polak
Aleksander Przybylski
imageTitle
Mistrzowie namęczyli się z debiutantem. Co jeszcze działo się w nocy?
EUROSPORT
1 godz 9 min
pc
"Byłem i jestem niekochany. Czy nie jest już za późno?"
Niepokochani
imageTitle
Niechlubne zero na mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Mylono się okrutnie. Republika Zielonego Przylądka jest dumna
EUROSPORT
Napis "JusT&T married!" przy Madison Square Garden
Wielki ślub i wielka tajemnica. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli "tak"
Kultura i styl
Przemówienie Donalda Trumpa podczas otwarcia Great American State Fair na National Mall w Waszyngtonie
Ciężarówki Wolności, walki w klatkach i zmyślony cytat Waszyngtona
Monika Winiarska
imageTitle
Dzień jak co dzień. Kolejne rekordy na konto Messiego
EUROSPORT
Piorun, dzień, niebo
Tutaj aura może być groźna. Są ostrzeżenia
METEO
Postolin
Dachowali, niemal wszyscy zginęli
Trójmiasto
Donald Trump
"To jest bezcenne". Trump przemówił z okazji święta niepodległości
Tragedia w Skawinie
Tragedia w Skawinie, dymisje w Warszawie, spotkanie szefów MSZ
To warto wiedzieć
hiszpaniaGettyImages-2283790329
Kolejne drużyny w 1/8 finału. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
27 min
0307_cnb_niedzwiedzie_nadajnik
Premiera"Żebyśmy nie musieli się bać, że nas zje niedźwiedź". Co można zrobić?
Czarno na białym
diazGettyImages-2283956142
Kolumbia świętuje. Ostatni zespół z awansem
EUROSPORT
imageTitle
Odpada jako bohater. Wciąż jest bezrobotny
EUROSPORT
imageTitle
Ekspresowe zmiany. Pierwsza taka sytuacja w historii mundialu
EUROSPORT
Cristian Romero
Debiutant nie pękł. Argentyna wymęczyła awans w dogrywce
EUROSPORT
imageTitle
Kto prowadzi w klasyfikacji strzelców mundialu?
EUROSPORT
imageTitle
Uczyli się od Mbappe. Sztab Egiptu zaskoczył przed karnymi
EUROSPORT
imageTitle
FIFA rozważa zmianę godziny meczu Meksyk - Anglia
EUROSPORT
Egipt - Australia
Bezbłędne rzuty karne. Egipt z historycznym awansem
EUROSPORT
Obława policji w Borkowie
Nie żyje kobieta, policja szuka jej męża
pap_20131204_0KO
"Ojciec internetu" idzie na emeryturę
BIZNES
Silny wiatr, sztorm, wzburzone morze, fale
Ostrzeżenia IMGW. Tu nocą mocno powieje
METEO
imageTitle
Demolka. Pokaz siły polskich koszykarzy w meczu eliminacji MŚ
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Smutny dzień Polaków w grze podwójnej na Wimbledonie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica