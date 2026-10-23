Zdrowie NFZ dostał dodatkowe 3,36 miliarda złotych. Pieniądze pójdą na nadwykonania Oprac. Anna Bielecka |

Śląski NFZ o rozliczeniach ze szpitalami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dodatkowe pieniądze mają zostać przeznaczone na rozliczenie świadczeń medycznych i leków, które w drugim kwartale 2026 roku zostały zrealizowane ponad wartość umów zawartych między placówkami medycznymi a NFZ.

Chodzi o tzw. nadwykonania w świadczeniach nielimitowanych, które Fundusz ma obowiązek sfinansować, a także o leki w programach lekowych i chemioterapii.

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc 23 października zmienił w tym zakresie plan finansowy Funduszu na 2026 rok. Pieniądze mają teraz trafić do wojewódzkich oddziałów NFZ, a następnie do placówek medycznych w całym kraju. Fundusz przypomniał, że nadwykonania za pierwszy kwartał 2026 roku w świadczeniach nielimitowanych, programach lekowych i lekach stosowanych w chemioterapii zostały już rozliczone.

Po zwiększeniu finansowania dotacja z budżetu państwa dla NFZ wynosi obecnie niemal 37 mld zł. - Dzięki temu NFZ rozliczy świadczenia wykonane w drugim kwartale 2026 r. ponad wartość umów z Funduszem - wyjaśnił portalowi Rynek zdrowia Paweł Florek, dyrektor biura komunikacji NFZ.

Ile NFZ jest winien szpitalom?

Jednocześnie, o czym pisaliśmy w TVN24+, część należności za świadczenia wykonane przez szpitale pozostaje nierozliczona. O skali tych zobowiązań mówił w środę w Sejmie Marian Mackiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ.

- Jeśli chodzi o szpitale powiatowe, to wartość niesfinansowanych świadczeń nielimitowanych za 2025 rok to 373 tysiące złotych, a w zakresach limitowanych według cen z umowy to 462 miliony złotych. Przy zastosowaniu degresji wynosi ona 218 milionów i 46 tysięcy złotych - wymieniał Mackiewicz.

Do rozliczenia pozostają również świadczenia wykonane przez szpitale wojewódzkie. Placówki te czekają na ponad 2,8 miliona złotych za świadczenia nielimitowane z 2025 roku oraz ponad 924 miliony złotych za świadczenia limitowane. Przy zastosowaniu degresji ta druga kwota wynosi 577 milionów złotych.

W 2026 roku NFZ nie zapłacił jeszcze za pierwszy kwartał prawie 32 milionów złotych za świadczenia nielimitowane szpitalom samorządowym i ponad 52 milionów złotych szpitalom wojewódzkim. W przypadku świadczeń limitowanych jest to odpowiednio 149,6 miliona złotych i 303,5 miliona złotych.

Jeśli chodzi o drugi kwartał tu do rozliczenia pozostają nadwykonania nielimitowanych o wartości prawie 343 milionów złotych szpitalom powiatowym i niemal 495 milionów złotych wojewódzkim oraz odpowiednio ponad 211 i 558,5 miliona złotych za limitowane. Łącznie wartość nierozliczonych świadczeń sięga właśnie około trzech i pół miliarda złotych.

Ponad 227 mld zł na leczenie pacjentów

Po zwiększeniu finansowania budżet na leczenie pacjentów w ramach NFZ wynosi 227,37 mld zł. To o 13,33 mld zł więcej, niż zakładał pierwotny plan finansowy.

NFZ podkreśla, że za leczenie pacjentów realizowane w ramach zawartych umów rozlicza się z placówkami na bieżąco. Płatności są realizowane w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Inaczej wygląda finansowanie świadczeń wykonanych ponad wartość umów. Fundusz płaci za nie, gdy pozwalają na to jego możliwości finansowe. Wyjątkiem są świadczenia nielimitowane, które NFZ ma obowiązek sfinansować.

333 mln zł z funduszu zapasowego

NFZ uruchomił także kolejne dodatkowe środki w październiku. Na początku miesiąca przeznaczył 333 mln zł z funduszu zapasowego na zapewnienie finansowania umów do końca 2026 roku.

Pieniądze trafiły do trzech województw: mazowieckiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego.