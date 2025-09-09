Logo strona główna
Zdrowie

Leki na otyłość mogą być sfałszowane. GIF ostrzega

Cukrzyca i otyłość
Program KOS-BAR miał być ważnym frontem walki z plagą otyłości, ale został zamknięty
- W ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba sfałszowanych leków na cukrzycę i chorobę otyłościową, sprzedawanych online na terenie Unii Europejskiej - ostrzega Główny Inspektor Farmaceutyczny. I przypomina, że kupowanie farmaceutyków z nielegalnych źródeł to zagrożenie dla zdrowia.

Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ostrzegają w wydanym w poniedziałek komunikacie, że w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba sfałszowanych leków sprzedawanych online na terenie Unii Europejskiej. GIF przypomina, że farmaceutyków na receptę nie można kupić legalnie online.

Cudowny zastrzyk czy zagrożenie? Fakty i mity o lekach na otyłość
Dowiedz się więcej:

Cudowny zastrzyk czy zagrożenie? Fakty i mity o lekach na otyłość

"To grozi poważnymi powikłaniami"

Sfałszowane leki są oferowane na nielegalnych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. Często nie zawierają deklarowanej substancji czynnej, mogą zawierać szkodliwe zanieczyszczenia i nie są dopuszczone do legalnego obrotu. Takie produkty nie gwarantują spełnienia norm jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

Europejska Agencja Leków (EMA) donosi, że problem dotyczy zwłaszcza preparatów stosowanych jako środki na redukcję masy ciała i cukrzycę, takich jak semaglutyd, liraglutyd czy tirzepatyd. Te substancje to analogi GLP-1, legalnie dostępne wyłącznie na receptę. Powinny być stosowane pod kontrolą lekarza.

Obecnie analogi GLP-1 stosuje się jedynie w formie zastrzyków. Jak wyjaśniała w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Anna Ścibisz, specjalistka kardiologii oraz obesitolożka, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, analogi GLP-1 mają naśladować hormon (glukagonopodobny peptyd-1 - stąd skrót "GLP-1"), który jest naturalnie wytwarzany w jelitach. Takie leki działają na trzustkę, stabilizując poziom glukozy i insuliny. Spowalniają opróżnianie przewodu pokarmowego, sprawiając, że pokarm na trochę dłużej zatrzymuje się w żołądku, a stamtąd idzie sygnał - "jestem pełen, nie potrzebuję na razie więcej jedzenia". Pobudzają też ośrodek głodu i sytości w mózgu. Wszystko to jest bardzo pomocne w leczeniu otyłości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tak zapobiegniesz cukrzycy. Chodzi o ważne szczepienie

Tak zapobiegniesz cukrzycy. Chodzi o ważne szczepienie

Suplementy wpływają na krzepliwość krwi. Kto powinien je odstawić?

Suplementy wpływają na krzepliwość krwi. Kto powinien je odstawić?

"Kupowanie ich z niepewnego źródła to poważne zagrożenie dla zdrowia – może skutkować brakiem efektów leczenia i postępem choroby oraz poważnymi powikłaniami" - podkreślają polscy eksperci. Nieuczciwi sprzedawcy często podszywają się pod instytucje publiczne, wykorzystując logo Europejskiej Agencji Leków lub krajowych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lekowe - ostrzega GIF. "EMA, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ani inne agendy lekowe nigdy nie promują konkretnych leków czy firm farmaceutycznych" - podkreślono w komunikacie.

Bezpieczny zakup tylko w aptece

W Polsce działają serwisy internetowe do wyszukiwania leków - także tych na receptę - w legalnie działających aptekach. Również w przypadku portali rezerwacyjnych i aptek internetowych możliwe jest sprawdzenie dostępności leku i jego wstępne zamówienie lub rezerwacja. Jednak odbiór zawsze odbywa się w aptece stacjonarnej, po okazaniu ważnej recepty.

W aptece internetowej można zamówić z dostawą do domu lub punktu odbioru jedynie leki dostępne bez recepty. Każda legalnie działająca apteka internetowa w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, musi posiadać na swojej stronie wspólne unijne logo - podkreślił GIF.

Autorka/Autor: ap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

