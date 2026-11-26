Męskie zdrowie Leki na otyłość poprawiają parametry nasienia? Lekarze przez rok obserwowali mężczyzn Oprac. Agata Daniluk |

Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk: leki na otyłość to przełom Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rozwiń Kluczowe fakty: W rocznej obserwacji wzięło udział 108 mężczyzn z otyłością lub cukrzycą typu drugiego przyjmujących leki z grupy GLP-1. Jak po tym czasie zmieniła się jakość ich nasienia?

Ponad jedna trzecia uczestników badania poinformowała, że ich partnerki zaszły w ciążę. Czy stoi za tym wyłącznie utrata zbędnych kilogramów?

U badanych mężczyzn wzrósł również poziom testosteronu. Czy to znaczy, że leki z grupy GLP-1 działają również bezpośrednio na jądra?

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Leki z grupy analogów GLP-1, opracowane głównie z myślą o osobach z cukrzycą typu drugiego, w ostatnich latach zrewolucjonizowały leczenie otyłości. Kolejne badania, o których pisaliśmy w tvn24.pl, wskazują na potencjalnie szersze możliwości ich zastosowania, między innymi w leczeniu chorób dermatologicznych, astmy czy choroby afektywnej dwubiegunowej. Pojawiają się też doniesienia o możliwych działaniach niepożądanych, w tym dotyczących narządu wzroku.

Tym razem przedmiotem badań stała się męska płodność. Urolodzy i ginekolodzy z dwóch uczelni medycznych w Bukareszcie sprawdzili, jak podczas długotrwałego przyjmowania tych preparatów zmieniają się parametry nasienia oraz poziom hormonów płciowych. Wyniki pracy ukazały się w listopadzie tego roku w czasopiśmie naukowym "Biomedicines".

Leki na otyłość a jakość nasienia. Co zmieniło się po roku leczenia?

Do badania zakwalifikowano początkowo 161 mężczyzn z otyłością lub cukrzycą typu drugiego, a pełną, roczną obserwację ukończyło 108 pacjentów w wieku od 25 do 61 lat. Połowa z nich przyjmowała semaglutyd, a druga połowa liraglutyd - to dwie substancje czynne wykorzystywane w nowoczesnych preparatach na otyłość oraz cukrzycę. Zarówno przed startem terapii, jak i po 12 miesiącach naukowcy szczegółowo ocenili parametry nasienia, poziom hormonów płciowych oraz wskaźniki metaboliczne uczestników.

Najbardziej oczywistym efektem kuracji był wyraźny spadek wagi - uczestnicy schudli średnio o 20 kilogramów. Uwagę lekarzy przykuła jednak również zauważalna poprawa jakości samego nasienia. Średni odsetek plemników poruszających się ruchem postępowym wzrósł z niespełna 23 do ponad 38 procent. W ocenie męskiej płodności to jeden z najważniejszych wskaźników - aby doszło do zapłodnienia, plemniki muszą bowiem sprawnie pokonać drogę przez drogi rodne kobiety i dotrzeć do komórki jajowej.

W dodatkowej analizie badacze wyliczyli, ile takich plemników znajduje się w całym ejakulacie. Ich liczba niemal się podwoiła - wzrosła średnio z 42,4 do 80,9 miliona, ale wynik ten sam w sobie nie pozwala jeszcze określić, czy i w jakim stopniu zwiększyły się szanse na zapłodnienie.

Analogi GLP-1 a poziom testosteronu. Czy to tylko zasługa utraty kilogramów?

Nadmiar tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej - czyli tej otaczającej narządy wewnętrzne w jamie brzusznej - potrafi mocno zaburzyć męską gospodarkę hormonalną. To właśnie w niej zachodzi między innymi proces przekształcania testosteronu w estradiol, czyli jeden z estrogenów. Prawidłowej pracy jąder nie sprzyjają również insulinooporność oraz przewlekły stan zapalny towarzyszący otyłości.

Po roku leczenia u badanych mężczyzn odnotowano wyraźny wzrost stężenia testosteronu całkowitego - średnio o około 30 procent - przy jednoczesnym spadku poziomu estradiolu.

Dowiedz się więcej: Medycyna właśnie znalazła sposób na jedną z najtrudniejszych form niepłodności?

Pojawia się więc pytanie: czy podobny efekt można osiągnąć, po prostu zrzucając zbędne kilogramy bez wsparcia farmakoterapii? A może leki z grupy GLP-1 oddziałują na męski układ rozrodczy także bezpośrednio?

Wiadomo, że na ludzkich plemnikach znajdują się receptory GLP-1. Z kolei wcześniejsze eksperymenty na zwierzętach sugerowały, że leki z tej grupy mogą chronić jądra przed uszkodzeniami wywołanymi przez otyłość. - Na podstawie naszych danych nie możemy stwierdzić, czy agoniści receptora GLP-1 działają również bezpośrednio na jądra - zaznaczają jednak ostrożnie autorzy publikacji.

Czy leki na otyłość zwiększają szanse na ojcostwo? W trakcie badania 38 partnerek zaszło w ciążę

W pracy rumuńskich naukowców znalazła się jeszcze jedna ciekawa obserwacja. W ciągu roku 38 spośród 108 mężczyzn zgłosiło badaczom, że ich partnerki zaszły w ciążę. To ponad jedna trzecia wszystkich uczestników, którzy dotrwali do końca obserwacji, ale nie wiadomo, ilu z nich bezskutecznie starało się wcześniej o dziecko ani ilu w ogóle planowało w tym czasie ojcostwo.

Autorzy nie dysponowali też danymi na temat płodności partnerek. W obserwacji zabrakło ponadto grupy kontrolnej, która pozwoliłaby ocenić, czy do poczęć dochodziło częściej niż u mężczyzn nieprzyjmujących tych leków.

Poprawa parametrów nasienia to niewątpliwie obiecujący wynik. W leczeniu niepłodności kluczowe pozostaje jednak pytanie, czy przekłada się ona na większą liczbę ciąż i narodzin zdrowych dzieci, a tego dotychczasowe analizy jeszcze nie rozstrzygają.

Leczenie niedoboru testosteronu a płodność. Dlaczego więcej nie zawsze znaczy lepiej?

Autorzy publikacji zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt dotyczący leczenia niedoboru testosteronu u mężczyzn planujących potomstwo (dodajmy, że otyłość obniża poziom tego hormonu). Podawanie tego hormonu z zewnątrz przynosi w ich przypadku skutek odwrotny do zamierzonego. Dlaczego?

- Testosteronowa terapia zastępcza jest zarezerwowana głównie dla mężczyzn z hipogonadyzmem, którzy nie odpowiadają na inne metody leczenia. Zawsze trzeba też brać pod uwagę aspekt płodności. Przyjmowanie testosteronu może prowadzić do trwałego zahamowania funkcji jąder, w tym do nieodwracalnej niepłodności, dlatego decyzja o rozpoczęciu terapii musi być bardzo świadoma, a pacjent musi zdawać sobie sprawę z tego, że terapia testosteronem może oznaczać trwałą utratę płodności - tłumaczył we wrześniu ubiegłego roku w wywiadzie dla TVN24+ lekarz Michał Łuniewski, endokrynolog i obesitolog.

Z tego powodu naturalna odbudowa gospodarki hormonalnej poprzez leczenie zaburzeń metabolicznych wydaje się wyjątkowo obiecującym kierunkiem.

Warto przypomnieć, że już w 2025 roku w czasopiśmie "Diabetes, Obesity and Metabolism" ukazały się wyniki niewielkiego badania słoweńskich naukowców z udziałem mężczyzn z otyłością, cukrzycą typu drugiego i niedoborem testosteronu. Po 24 tygodniach terapii semaglutydem mediana odsetka plemników o prawidłowej budowie wzrosła dwukrotnie - z dwóch do czterech procent.

Choć wyniki kolejnych obserwacji brzmią zachęcająco, na razie nie ma podstaw, by przepisywać leki z grupy GLP-1 wyłącznie w celu poprawy męskiej płodności. Potrzebne są dalsze, szerzej zakrojone badania - takie, które porównają efekty farmakoterapii ze skutkami podobnej utraty wagi osiągniętej innymi metodami.

Otyłość może niekorzystnie wpływać na płodność zarówno mężczyzn jak i kobiet. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymienia ją obok palenia tytoniu i nadmiernego spożycia alkoholu wśród modyfikowalnych czynników ryzyka niepłodności.