Lech Wałęsa miał raka pęcherza. "Mam 82 lata i to ma swoje prawa"

- Mam 82 lata i to ma swoje prawa. Z męskich spraw zostało tylko golenie… Czy z tego się cieszyć? Trudno powiedzieć - powiedział Lech Wałęsa w wywiadzie opublikowanym na oficjalnym portalu miasta Gdańsk.

Lech Wałęsa przeszedł zabieg onkologiczny

Jak dodaje portal, były prezydent podczas spotkania z reporterem serwisu wyjawił, że wycięto mu raka pęcherza. W sumie Lech Wałęsa jest po dwóch zabiegach - wcześniej w Otwocku przeszedł operację barku. W ubiegłym tygodniu polityk na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie ze szpitala.

"Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - czytamy w opisie. Następnie zamieścił post, w którym wyraził wdzięczność personelowi medycznemu. "Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam - dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach" - napisał.

Rak pęcherza moczowego - co to za choroba?

O chorobie, jaką jest rak pęcherza moczowego, pisaliśmy kilka dni temu na portalu tvn24.pl. Taką diagnozę słyszy w Polsce każdego dnia 17 osób. 11 osób dziennie umiera z jego powodu. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych wśród mężczyzn.

- W Polsce obserwujemy największą w Europie śmiertelność związaną z tym nowotworem. Problem stanowi między innymi dostęp do specjalistów - urologów oraz onkologów oraz niska świadomość wśród lekarzy i pacjentów, dotycząca tej choroby i możliwości diagnozowania - mówił w rozmowie z tvn24.pl dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny.

Najważniejsze jest wczesne wykrycie - trzeba się regularnie badać

Rak pęcherza moczowego początkowo przebiega bez oznak. - Pierwszym jego objawem jest często krwiomocz. Badania profilaktyczne, w tym przede wszystkim regularne badania moczu i USG dróg moczowych, stanowią kluczowy element wczesnego wykrycia raka pęcherza moczowego, co z kolei zwiększa szanse na pełne wyleczenie - mówił onkolog.

Niestety, ze względu na niską świadomość choroby, wciąż zbyt mało osób decyduje się na badania, zmniejszając tym samym swoje szanse na wczesne postawienie diagnozy i wyleczenie. Większość pacjentów z rozpoznanym rakiem pęcherza moczowego wymaga leczenia chirurgicznego. Serwis informacyjny miasta Gdańsk podaje, że u Lecha Wałęsy nowotwór prawdopodobnie został wykryty na wczesnym etapie.

Więcej o raku pęcherza moczowego można przeczytać w tekście Anny Bieleckiej na tvn24.pl.