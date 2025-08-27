Logo strona główna
Zdrowie

Lech Wałęsa miał raka pęcherza. "Mam 82 lata i to ma swoje prawa"

Lech Wałęsa
Lech Wałęsa dla CNN: Putin nie ma argumentów, kłamie i wygrywa
Źródło: 2024 Cable News Network All Right Reserved
Były prezydent Polski Lech Wałęsa poinformował w rozmowie z portalem gdansk.pl, że poddał się operacji wycięcia raka pęcherza. Zabieg przeszedł kilka dni temu w Gdańsku, a już w najbliższą sobotę wybiera się do USA, gdzie czeka go niemal 30 spotkań z amerykańską publicznością.

- Mam 82 lata i to ma swoje prawa. Z męskich spraw zostało tylko golenie… Czy z tego się cieszyć? Trudno powiedzieć - powiedział Lech Wałęsa w wywiadzie opublikowanym na oficjalnym portalu miasta Gdańsk.

Lech Wałęsa przeszedł zabieg onkologiczny

Jak dodaje portal, były prezydent podczas spotkania z reporterem serwisu wyjawił, że wycięto mu raka pęcherza. W sumie Lech Wałęsa jest po dwóch zabiegach - wcześniej w Otwocku przeszedł operację barku. W ubiegłym tygodniu polityk na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie ze szpitala.

"Usunęli co niepotrzebne, co chodziło do tyłu. Dzięki świetnemu lekarzowi! Czuję się dobrze" - czytamy w opisie. Następnie zamieścił post, w którym wyraził wdzięczność personelowi medycznemu. "Chciałbym z całego serca podziękować całemu zespołowi, który opiekował się mną, moim zdrowiem i życiem. Serdecznie wszystkich pozdrawiam - dzięki wam powoli wracam do zdrowia po operacji i zabiegach" - napisał.

Rak pęcherza moczowego - co to za choroba?

O chorobie, jaką jest rak pęcherza moczowego, pisaliśmy kilka dni temu na portalu tvn24.pl. Taką diagnozę słyszy w Polsce każdego dnia 17 osób. 11 osób dziennie umiera z jego powodu. To jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych wśród mężczyzn.

Groźny rak pęcherza - jak go nie przeoczyć?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Groźny rak pęcherza - jak go nie przeoczyć?

Anna Bielecka

- W Polsce obserwujemy największą w Europie śmiertelność związaną z tym nowotworem. Problem stanowi między innymi dostęp do specjalistów - urologów oraz onkologów oraz niska świadomość wśród lekarzy i pacjentów, dotycząca tej choroby i możliwości diagnozowania - mówił w rozmowie z tvn24.pl dr hab. n. med. Jakub Żołnierek, onkolog kliniczny.

Najważniejsze jest wczesne wykrycie - trzeba się regularnie badać

Rak pęcherza moczowego początkowo przebiega bez oznak. - Pierwszym jego objawem jest często krwiomocz. Badania profilaktyczne, w tym przede wszystkim regularne badania moczu i USG dróg moczowych, stanowią kluczowy element wczesnego wykrycia raka pęcherza moczowego, co z kolei zwiększa szanse na pełne wyleczenie - mówił onkolog.

"Usunęli co niepotrzebne". Wałęsa pokazał zdjęcie ze szpitala
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Usunęli co niepotrzebne". Wałęsa pokazał zdjęcie ze szpitala

Polska

Niestety, ze względu na niską świadomość choroby, wciąż zbyt mało osób decyduje się na badania, zmniejszając tym samym swoje szanse na wczesne postawienie diagnozy i wyleczenie. Większość pacjentów z rozpoznanym rakiem pęcherza moczowego wymaga leczenia chirurgicznego. Serwis informacyjny miasta Gdańsk podaje, że u Lecha Wałęsy nowotwór prawdopodobnie został wykryty na wczesnym etapie.

Więcej o raku pęcherza moczowego można przeczytać w tekście Anny Bieleckiej na tvn24.pl.

Autorka/Autor: pwojc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ZdrowieLech WałęsaOnkologia
