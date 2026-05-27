Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Wstydliwa przypadłość? Problem może dotyczyć dwóch i pół miliona Polaków

|
starsza osoba emeryt emerytka sypialnia lozko shutterstock_2280880799
Urolog Stefan W. Czarniecki wyjaśnia, na czym polega biopsja prostaty
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nietrzymanie moczu może dotyczyć w Polsce około dwóch i pół miliona osób - nie tylko kobiet po porodach czy w menopauzie, ale także mężczyzn, m.in. po operacjach prostaty. Eksperci podkreślają: to nie jest problem, z którym trzeba nauczyć się żyć. Kiedy szukać pomocy i jak wygląda leczenie?
Kluczowe fakty:
  • Nietrzymanie moczu i dysfunkcje dna miednicy to nie tylko kwestia komfortu, a skutki nie kończą się na samej dolegliwości. Czym grozi zwlekanie z leczeniem?
  • Bez dobrej diagnostyki łatwo dobrać złą terapię. Jak wygląda pierwsza wizyta?
  • W ramach NFZ nie funkcjonuje obecnie powszechnie dostępna, odrębna ścieżka świadczeń określanych wprost jako rehabilitacja uroginekologiczna. Gdzie szukać pomocy?
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz tutaj. Zachęcamy też do posłuchania "Wywiadu medycznego" w TVN24+.

Nietrzymanie moczu, naglące parcia, częste wizyty w toalecie, ból miednicy, dyskomfort po porodzie albo po operacjach urologicznych i ginekologicznych - to objawy, które dla wielu osób pozostają wstydliwym tematem. Część z nich przez lata radzi sobie sama: ogranicza wyjścia z domu, rezygnuje z aktywności fizycznej, nosi wkładki zabezpieczające, planuje dzień pod kątem dostępności toalety.

Specjaliści podkreślają jednak, że nietrzymanie moczu i dysfunkcje dna miednicy to nie tylko kwestia komfortu, a skutki nie kończą się na samej dolegliwości. To problem medyczny i społeczny, który może znacząco obniżać jakość życia, a także prowadzić do społecznej izolacji czy nawet depresji - pisaliśmy o tym w tvn24.pl.

Nie tylko nietrzymanie moczu. Pacjentki "wycofują się z życia, są stygmatyzowane"
Dowiedz się więcej:

Nie tylko nietrzymanie moczu. Pacjentki "wycofują się z życia, są stygmatyzowane"

Kluczem jest diagnostyka i indywidualnie dobrana terapia, także z wykorzystaniem nowoczesnej fizjoterapii. Między innymi dlatego eksperci z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu opracowali poradnik "Rehabilitacja urologiczna dla kobiet i mężczyzn". Publikacja powstała z myślą o pacjentach, którzy nie wiedzą, że ich objawy można diagnozować i leczyć, albo wstydzą się zapytać o pomoc.

To nie jest problem wyłącznie kobiet

Szacuje się, że nietrzymanie moczu może dotyczyć w Polsce około 2,5 miliona osób. Problem często kojarzony jest z kobietami po porodach albo w okresie menopauzy, ale nie dotyczy wyłącznie kobiet (ok. 30 proc.). Z rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej korzystają także mężczyźni - między innymi po leczeniu urologicznym, po operacjach prostaty, z parciami naglącymi, bólem miednicy czy zaburzeniami pracy mięśni dna miednicy.

Dyskretna pomoc dla potrzebujących. "Srebrne Pudełka" mają przełamać tabu
Dowiedz się więcej:

Dyskretna pomoc dla potrzebujących. "Srebrne Pudełka" mają przełamać tabu

Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozwijają podejście łączące fizjoterapię, medycynę kliniczną, diagnostykę funkcjonalną i nowoczesne metody oceny pracy mięśni zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Chodzi o to, by leczenie było bardziej precyzyjne i oparte nie tylko na opisie objawów, ale także na obiektywnych danych. Badacze analizują między innymi aktywność mięśni dna miednicy, ustawienie miednicy, napięcie mięśniowe, koordynację oddechu i postawy oraz skuteczność metod takich jak wysokoindukcyjna stymulacja elektromagnetyczna. W diagnostyce wykorzystują między innymi elektromiografię powierzchniową i elastografię.

"Proszę ćwiczyć mięśnie Kegla" to za mało

Jak podkreśla dr hab. Kuba Ptaszkowski, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z Zakładu Fizjoterapii Klinicznej i Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Fizjoterapii i Rehabilitacji, nowoczesna rehabilitacja urologiczna i uroginekologiczna nie polega na tym, by każdemu pacjentowi zalecić ten sam zestaw ćwiczeń i powiedzieć np. "proszę ćwiczyć mięśnie Kegla".

- Najpierw musimy sprawdzić, czy pacjentka w ogóle prawidłowo aktywuje mięśnie dna miednicy, czy potrafi je rozluźnić, czy problemem jest osłabienie, nadmierne napięcie, brak koordynacji, ból, blizna, zaburzenie oddechu, postawy albo kontroli ciśnienia w jamie brzusznej - wyjaśnia ekspert.

Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
Dowiedz się więcej:

Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw

To ważne, bo podobne objawy mogą mieć różne przyczyny. U jednej osoby problemem będzie osłabienie mięśni, u innej ich nadmierne napięcie. U części pacjentek i pacjentów znaczenie będą miały przebyte porody, blizny, operacje, sposób oddychania, postawa ciała albo nieprawidłowa kontrola ciśnienia w jamie brzusznej. Dlatego terapia powinna być dobrana indywidualnie, a nie sprowadzona do jednego, uniwersalnego zalecenia.

Sukcesem może być przespana noc

W rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej celem nie zawsze jest wyłącznie poprawa wyniku badania. Dla osób z nietrzymaniem moczu czasem ważniejsze jest odzyskanie swobody w codziennym życiu. - Dla pacjenta sukcesem bywa to, że może wrócić do biegania, przespać noc, pójść na spotkanie albo przestać nosić wkładki zabezpieczające. W badaniach oceniamy parametry pracy mięśni, ale równie ważny jest praktyczny efekt terapii, czyli to, czy pacjent lepiej funkcjonuje. Poprawa jakości życia jest jednym z najważniejszych celów terapii - podkreśla prof. Ptaszkowski.

Męskie zdrowie pod lupą. Jedno badanie może uratować życie
Dowiedz się więcej:

Męskie zdrowie pod lupą. Jedno badanie może uratować życie

Do specjalisty warto zgłosić się między innymi wtedy, gdy pojawia się nietrzymanie moczu przy kaszlu, kichaniu, śmiechu, wysiłku lub bieganiu. Niepokojącym objawem może być też nagła, trudna do powstrzymania potrzeba oddania moczu, częste wizyty w toalecie, wstawanie w nocy, uczucie ciężkości lub obniżenia narządów miednicy, ból w obrębie miednicy, krocza lub podbrzusza. Pomocy warto szukać także przy dolegliwościach po porodzie, po operacjach urologicznych lub ginekologicznych, a także wtedy, gdy pojawiają się trudności w życiu intymnym związane z bólem, napięciem lub dyskomfortem.

Jak wygląda pierwsza wizyta

Eksperci zaznaczają, że pierwsza wizyta nie powinna kojarzyć się z bólem, skrępowaniem ani przymusem. Zwykle zaczyna się od rozmowy: analizy objawów, stylu życia, aktywności fizycznej, przebytych porodów lub operacji. Dopiero później dobierany jest zakres badania funkcjonalnego. Jeżeli diagnostyka dotyczy intymnych obszarów ciała, szczególne znaczenie mają zgoda pacjenta, wyjaśnienie każdego etapu i możliwość przerwania procedury w dowolnym momencie.

Diagnoza, po której seks przestaje być już taki sam. O tym pacjenci wstydzą się mówić lekarzom
Dowiedz się więcej:

Diagnoza, po której seks przestaje być już taki sam. O tym pacjenci wstydzą się mówić lekarzom

Terapia zwykle trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Część osób pierwsze efekty obserwuje już po kilku wizytach i wdrożeniu zaleceń domowych. W przypadkach przewlekłych, bólowych lub pooperacyjnych potrzebny może być jednak dłuższy proces. Z rehabilitacji urologicznej i uroginekologicznej można korzystać przede wszystkim w wyspecjalizowanych gabinetach fizjoterapii, poradniach rehabilitacyjnych oraz wybranych ośrodkach medycznych współpracujących z lekarzami.

System nie ma jasnej ścieżki

Niestety, w ramach NFZ nie funkcjonuje obecnie powszechnie dostępna, odrębna ścieżka świadczeń określanych wprost jako rehabilitacja uroginekologiczna. Mimo skali problemu uroginekologia nie funkcjonuje także w Polsce jako osobna specjalizacja. Brakuje też sieci ośrodków referencyjnych, do których mogłyby trafiać pacjentki z bardziej skomplikowanymi dolegliwościami. Zdaniem ekspertów wiedza o patologiach dna miednicy jest stosunkowo nowa, wciąż zbyt słabo obecna w kształceniu podyplomowym lekarzy i w żadnej z podstawowych specjalizacji nie ma wystarczająco dużo miejsca, by przygotować lekarzy do pełnego, kompleksowego leczenia chorób dna miednicy.

Odmawiają operacji pacjentkom. Lekarze wyjaśniają powody
Dowiedz się więcej:

Odmawiają operacji pacjentkom. Lekarze wyjaśniają powody

- W żadnej z naszych specjalizacji pierwotnych nie ma na tyle czasu, żeby wykształcić ginekologa czy urologa w pełni kompetentnego do tego, żeby zająć się kompleksowo chorobami dna miednicy (…) Efekt jest tego taki, że leczymy mało efektywnie i generujemy dużo powikłań – mówi cytowana przez tvn24.pl prof. Ewa Barcz, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Medycznego Collegium Medicum, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dlatego lekarze podkreślają, że potrzebne są wyspecjalizowane ośrodki i zespoły, w których pacjentką zajmowaliby się wspólnie lekarze, położne i fizjoterapeuci. To ważne także dlatego, że - przy spadającej liczbie porodów - położne mogłyby odgrywać większą rolę w opiece nad kobietami z problemami dna miednicy.

Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
Wywiad medyczny
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
Sekcja Archeo
32 min
pc
"Przełom w leczeniu". Skorzystała z niego Serena Williams
Joanna Kryńska
Udostępnij:
Tagi:
Zdrowie kobietZdrowieOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz ZdrowiaPacjentZdrowie mężczyznLekarze
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
Kaczyński skomentował decyzję prezydenta
Polska
pap_20150609_0US
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Maciej Duda, Kuba Koprzywa
Wjechała pod pociąg mimo STOP
Wjechała w jadący pociąg, w aucie były dzieci. Nagranie
Opole
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
"Kontaktowali się przez internet, mieli swoją hierarchię". Kto za tym stał?
Polska
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
Polska
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
Polska
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Sekretarz zdrowia USA, Robert F. Kennedy Jr
"Typowy dzień na Florydzie". Sekretarz zdrowia opublikował nagranie
Świat
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Coraz silniej pada, ryzyko dużego gradu
METEO
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
opera narodowa warszawa - BOKEH STOCK shutterstock_1589246212
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
WARSZAWA
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
kobieta kasjerka sklep shutterstock_2764373869
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Tyle będzie kosztowało paliwo w czwartek
BIZNES
Potrącił 72-letnią kobietę na chodniku i uciekł
Cofał, potrącił kobietę i uciekł. Nagranie
Katowice
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zlecił kontrolę w biurach Ziobry i Romanowskiego
Pijany kierowca doprowadził do trzech kolizji
Pijany skasował trzy auta w kilka minut. Straci samochód i prawo jazdy
WARSZAWA
Ośmiornica
"Nigdy czegoś takiego nie widziałam"
METEO
PLAC
Skandal w Paryżu i fala zatrzymań. "Jedna z matek zaalarmowała władze"
Świat
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA: to są młode osoby
Koszary Kantonistów na wizualizacjach
"Odwrócą" zabytkowy budynek w Łazienkach
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza piłka meczowa wykorzystana. Świątek gra dalej
EUROSPORT
Keir Starmer
"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
Protesty w Meksyku
"11 czerwca zatrzymamy mundial"
Świat
Sejm
Prawica nie rządzi bez Brauna. Najnowszy sondaż
Polska
Deszcz i burze w Bieszczadach
Wrócą burze i ryzyko gradu. IMGW ostrzega
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica