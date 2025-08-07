Kobieta zmarła po irygacji zatok. Jak bezpiecznie ją wykonać?

Kluczowe fakty:
- 71-letnia kobieta w Teksasie zmarła po irygacji zatok. Jak do tego doszło?
- Płukanie zatok warto wykonywać w czasie infekcji, przy alergicznym nieżycie nosa, a także profilaktycznie. Jakie korzyści przynosi?
- Do irygacji zatok są pewne przeciwwskazania. Nie powinno się jej wykonywać między innymi w krótkim okresie po zabiegach operacyjnych w obrębie uszu albo zatok przynosowych.
- Jak poprawnie i bezpiecznie płukać zatoki? Radzi specjalista medycyny rodzinnej.
"Natychmiastową ulgę" obiecują telewizyjne reklamy preparatów do irygacji zatok. Jednocześnie zachodnie media donoszą o śmierci 71-letniej kobiety, która po płukaniu zatok zmarła na negleriozę, czyli pierwotniakowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Czy płukanie zatok jest zatem bezpieczne? Jak je wykonywać, żeby pomagało, a nie szkodziło?