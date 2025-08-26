Jest owiany złą sławą, ale bez niego nie ma życia

Kluczowe fakty:
- Możemy żyć bez wielu hormonów, ale bez kortyzolu nie. Za co odpowiada ten hormon?
- Pacjenci często sięgają po pakiety badań hormonalnych, zwykle skomponowane bez medycznego uzasadnienia. Pozbawione sensu są również jednorazowe oznaczenia kortyzolu z krwi. Dlaczego?
- Część pacjentów ma stale zwiększone wydzielanie kortyzolu spowodowane przez guzy nadnerczy albo przysadki. Poza tym hiperkortyzolemia może być też nienowotworowa, czynnościowa. Co może ją powodować?
- Ekspertka wyjaśnia, kiedy organizm może wykształcić oporność na działanie kortyzolu i czym to grozi.
- Więcej artykułów o podobnej tematyce znajdziesz w zakładce "Zdrowie" w serwisie tvn24.pl.
Zuzanna Kuffel: Z perspektywy endokrynologa to dobrze, że tak bardzo zaczęliśmy interesować się swoimi hormonami i że dużo się o nich mówi i pisze na portalach społecznościowych?