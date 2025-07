Pieniądze na ochronę zdrowia. Ile z kieszeni pacjenta, a ile z publicznej kasy?

Wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny o planie finansowym NFZ na 2026 rok

Jak informuje GUS, według wstępnych szacunków w 2024 roku bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły 293,6 miliarda złotych, czyli o 47 miliardów więcej niż w poprzednim roku. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (zarówno publiczne, jak i pry­watne) stanowiły w 2024 roku 8,1 procent wstępnie oszacowanego PKB, co oznacza wzrost o 0,9 punktu procentowego.

Skąd pieniądze w ochronie zdrowia?

Autorzy informacji sygnalnej GUS zwrócili uwagę nie tylko na wysokość ale również na źródła finansowania nakładów bieżących na ochronę zdrowia. Nie powinno być zaskoczeniem, że największy udział w finansowaniu opieki zdrowotnej miały środki pochodzące z obowiązkowych składek zdrowotnych. Stanowiły one ponad 65 procent wszystkich przychodów sektora.

Prawie jedną piątą (17,6 procent) wydatków na ochronę zdrowia stanowiły pieniądze pochodzące bezpośrednio z gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. Instytucje rządowe i samorządowe przekazały do ochrony zdrowia 12,2 procent całkowitej kwoty nakładów. Wydatki takie jak dobrowolne składki, abonamenty czy pakiety medyczne stanowiły natomiast 4,7 procent nakładów.

Na co w ochronie zdrowia wydaje się najwięcej?

GUS przyjrzał się również strukturze wydatków bieżących na ochronę zdrowia. Analiza dotyczyła danych z 2023 roku.

Okazuje się, że w ramach klasyfikacji funkcji ochrony zdrowia (HC), strumień wydatków bieżących na ochronę zdrowia w 2023 r. obejmował w największym stopniu usługi lecznicze. Poszło na to niemal 59 procent całkowitych nakładów. Na drugim miejscu były produkty medyczne, w tym leki - 17,3 procent, a dalej: opieka długoterminowa - 7,8 procent oraz opieka rehabilitacyjna - 4,6 procent.

Z kolei w ramach w ramach klasyfikacji świadczeniodawców (HP), największy strumień środków z tytułu poniesionych wydatków trafił do szpitali. To do nich powędrowało 43 procent całkowitych wydatków bieżących na ochronę zdrowia. Do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej trafiło 24,7 procent nakładów, a do sprzedawców detalicznych i innych dostawców dóbr medycznych - 16,7 procent.

Jak wzrosły wydatki publiczne, a jak prywatne?

W 2024 roku publiczne wydatki bieżące wyniosły 229,1 miliarda złotych, czyli o 37,1 miliarda więcej w porównaniu z 2023 rokiem. Udział tych wydatków w PKB wyniósł w 2024 r. 6,3 procent, podczas gdy w 2023 roku było to 5,6 procent.

Z kolei prywatne wydatki bieżące, obejmujące między innymi wydatki gospodarstw domowych, zwiększyły się w 2024 roku o 9,9 miliarda złotych i osiągnęły wartość 64,5 miliarda złotych. Bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych to 47,6 miliarda złotych.