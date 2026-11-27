Zdrowie Szczepień przeciw HPV nie ma na liście obowiązkowych. Ministra zdrowia zabrała głos Anna Bielecka |

Rekordowe zainteresowanie szczepieniami HPV Źródło zdj. gł.: Leigh Prather/AdobeStock

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Rozwiń Kluczowe fakty: Obowiązkowe szczepienia przeciw HPV wciąż pod znakiem zapytania w 2027 roku.

Jaka jest odpowiedz resortu?

Eksperci alarmują, że poziom wyszczepialności przeciwko HPV jest zbyt niski.

W tle problem dezinformacji i apel o systemowe rozwiązania.

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Obowiązkowe szczepienia przeciw HPV były zapowiadane, ale nie znalazły się w Programie Szczepień Ochronnych na 2027 rok. Sprawa nie jest jednak przesądzona. W internetowej części programu Radia ZET Jolanta Sobierańska-Grenda została zapytana, czy nadal możliwe jest wprowadzenie takiego obowiązku. - Oczywiście. Jesteśmy w trakcie wypracowywania decyzji. Cały czas obserwujemy, jak reaguje społeczeństwo, przekonujemy też rodziców - odpowiedziała szefowa resortu zdrowia.

Szefowa resortu zdrowia o szczepieniach przeciw HPV

Sobierańska-Grenda zwróciła tez uwagę na świadomość dzieci dotyczącą szczepień przeciw HPV. Przywołała swoje doświadczenia ze spotkania w jednej ze szkół. - Dla mnie dziś szczepienie to też decyzja świadoma. Będąc na spotkaniu w jednej ze szkół rozmawiałam z dziećmi na temat szczepień i byłam zaskoczona ich wiedzą i świadomością na temat szczepień HPV. Już nawet 9-10-latkowie, i to chłopcy, wiedzieli o tym, że szczepienie to nie tylko dziewczynki - mówiła.

Szefowa resortu przypomniała również, że dotychczasowe rozwiązania miały charakter czasowy. - Patrzyliśmy, jakie będzie zainteresowanie. Jak widać - trochę starsza młodzież skorzystała. Bardzo szybko wszystkie szczepionki były wykorzystane - powiedziała.

Nie wskazała jednak konkretnego terminu podjęcia decyzji o ewentualnym wprowadzeniu obowiązkowych szczepień.

HPV poza kalendarzem na 2027 rok

Jak wskazuje Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych (OPZCI) w informacji prasowej, o obowiązkowości szczepień może zdecydować odrębne rozporządzenie ministra zdrowia. Według autorów komunikatu projekt dokumentu czeka na podpis szefowej resortu i nie wymaga podpisu prezydenta.

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Na rozstrzygnięcie czekają również placówki podstawowej opieki zdrowotnej, które potrzebują jasnych wytycznych oraz czasu na przygotowanie się do realizacji szczepień.

Eksperci OPZCI przekonują, że obowiązkowe szczepienia powinny być częścią długofalowej strategii zapobiegania nowotworom. - Istotne jest budowanie systemowych rozwiązań, które nie uzależniają decyzji o szczepieniu wyłącznie od świadomości rodziców, ich dostępu do informacji czy możliwości organizacyjnych. Powszechny program szczepień powinien być elementem długofalowej strategii ograniczania zachorowań na nowotwory, a nie jedynie dodatkową możliwością profilaktyczną. Dlatego potrzebujemy jasnego rozstrzygnięcia w sprawie obowiązkowości szczepień przeciw HPV - podkreśliła dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w informacji prasowej przeslanej przez Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych.

Tylko 18 procent zaszczepionych. Eksperci wskazują na problem

Jednym z głównych argumentów za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień jest niski poziom wyszczepialności.

Jak wynika z danych przywołanych przez OPZCI, według stanu na 22 maja 2026 roku zaszczepionych było 18 procent populacji objętej powszechnym programem szczepień przeciw HPV. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zakłada, że do 2030 roku 90 procent dziewcząt powinno zostać zaszczepionych przeciw HPV przed ukończeniem 15. roku życia.

Eksperci zwracają uwagę, że zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego jest powszechne. Szacuje się, że w ciągu życia kontakt z nim będzie miało osiem na dziesięć osób. U części zakażonych może ono prowadzić do rozwoju nowotworów, nawet po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach. Największe korzyści przynosi szczepienie przed rozpoczęciem aktywności seksualnej, zanim dojdzie do kontaktu z wirusem.

- W przypadku HPV efekty działań profilaktycznych nie są widoczne z dnia na dzień. Mówimy o inwestycji w zdrowie, której rezultaty będziemy oceniać również za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, kiedy dzisiejsi nastolatkowie osiągną wiek, w którym najczęściej diagnozowane są niektóre nowotwory związane z tym wirusem. Dlatego nie powinniśmy traktować poziomu wyszczepienia wyłącznie jako kolejnego wskaźnika realizacji programu zdrowotnego. Za każdą zaszczepioną osobą stoi realna szansa na uniknięcie choroby, trudnego leczenia, a niekiedy także przedwczesnej śmierci. W profilaktyce onkologicznej sukces mierzy się bowiem nie tylko liczbą wykonanych szczepień, ale przede wszystkim liczbą zachorowań, którym udało się zapobiec - podkreślił we wspomnianej informacji prasowej prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej OPZCI.

Dezinformacja wokół HPV

Zdaniem ekspertów dodatkowym wyzwaniem jest dezinformacja dotycząca szczepień. Z danych przywołanych przez OPZCI wynika, że między wrześniem a październikiem 2026 roku odnotowano ponad cztery tysiące wzmianek dotyczących HPV, których szacowany zasięg wyniósł około 17 milionów odbiorców.

W tym okresie liczba treści o negatywnym wydźwięku wzrosła o 160 procent. Zasięg przekazów przeciwników obowiązkowych szczepień miał być jedenastokrotnie większy niż przekazów eksperckich. Autorzy informacji prasowej zwracają uwagę, że brak jednoznacznej decyzji dotyczącej obowiązkowości szczepień może sprzyjać rozpowszechnianiu wprowadzających w błąd informacji.

Większość dyskusji o HPV ma charakter neutralny, a obywatele poszukują rzetelnych informacji o bezpieczeństwie, skuteczności i dostępności szczepień. Warto rozważyć wprowadzenie obowiązkowości szczepień przeciw HPV, która mogłaby przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem oraz ograniczenia nierówności w dostępie do profilaktyki - wskazała dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Obowiązkowe szczepienia miałyby być wprowadzane stopniowo

Z informacji przekazanych przez OPZCI wynika, że zgodnie z założeniami projektu obowiązek szczepień przeciw HPV miałby być wprowadzany stopniowo, począwszy od jednego rocznika.

Takie rozwiązanie pozwoliłoby rozłożyć wydatki na realizację programu w czasie oraz przygotować placówki medyczne do nowych obowiązków. Eksperci przekonują, że wprowadzenie szczepień do kalendarza obowiązkowego mogłoby również ułatwić rodzicom korzystanie z profilaktyki. Podczas wizyty lekarz informowałby o konieczności wykonania szczepienia i wskazywał termin jego realizacji.

Doświadczenia związane z obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi pokazują, że takie rozwiązania mogą sprzyjać osiąganiu wyższej wyszczepialności. Mają również wymiar edukacyjny, zwiększają zainteresowanie szczepieniami, skłaniają do rozmów z lekarzami i budują świadomość, że zapobieganie zakażeniom HPV oznacza także zapobieganie części chorób nowotworowych.

- Stopniowe wprowadzanie obowiązkowości pozwala przy tym odpowiednio zaplanować organizację i finansowanie programu. Jeżeli chcemy realnie ograniczyć w przyszłości liczbę nowotworów związanych z tym wirusem, musimy zadbać o to, aby szczepienia stały się powszechnym standardem, a nie rozwiązaniem, z którego korzysta jedynie część uprawnionych osób - zaznaczył prof. Adam Antczak.