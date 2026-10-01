Duże zmiany dla pacjentów. Oto lista nowości

Prof. Krzysztof Nowosielski obala mity o szczepionkach przeciwko HPV Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rozwiń Kluczowe fakty: Zmiany w polskiej ochronie zdrowia obejmują m.in. szczepienia, diagnostykę i organizację leczenia.

Uruchomiono nowy program przesiewowy w kierunku raka płuca. Kto skorzysta z bezpłatnej niskodawkowej tomografii komputerowej bez skierowania?

Narodowy Fundusz Zdrowia objął centralnym monitoringiem kolejne kolejki do 15 zabiegów szpitalnych, co ma usprawnić zarządzanie terminami i komunikację z pacjentami.

Artykuły na temat ochrony zdrowia przeczytasz tutaj . Zachęcamy też do słuchania "Wywiadu medyczengo" w TVN24+

Część z wprowadzanych zmian oznacza dla pacjentów nowe możliwości, część ma usprawnić organizację leczenia i diagnostyki. Nie zabrakło również kontrowersji. Sprawdzamy, co dokładnie zmienia się w ochronie zdrowia od października.

Bezpłatne szczepienia przeciw HPV dla młodych dorosłych

Ta zmiana pojawiła się nieoczekiwanie. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie, z którego wynika, że finansowanie szczepień przeciw HPV ma być rozszerzone na młodych dorosłych w wieku od 18 do 26 lat, pod warunkiem, że pierwszą dawkę przyjmą przed 25. urodzinami.

Jeśli cykl zostanie rozpoczęty w wymaganym terminie, kolejne dawki będzie można przyjąć po ukończeniu 25 lat, z zachowaniem odpowiednich odstępów. Szczepienie będzie wykonywane w schemacie trzydawkowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ten rak coraz częstszy przed czterdziestką. Tych objawów nie przeczekuj dłużej niż trzy tygodnie

Programem trzeba się jednak zainteresować jak najszybciej, bo zmiana nie wchodzi na stałe. Rozszerzenie finansowania potrwa tylko do 31 maja 2027 r. Najprawdopodobniej chodzi o to, że resort chce wykorzystać szczepionki, które zostały kupione na potrzeby szczepień dzieci od 9. do 14. roku życia, które nie zostały wykorzystane.

Jak pisaliśmy w tvn24.pl, ludzki wirus brodawczaka (HPV) przenosi się głównie drogą kontaktów seksualnych, atakując skórę i błony śluzowe. Naukowcy opisali już ponad 200 jego typów, spośród których szczególnie groźne są warianty wysokoonkogenne, przede wszystkim HPV 16 i 18. To właśnie one odpowiadają za blisko 70 proc. przypadków raka szyjki macicy na świecie. Powszechnie ludzki wirus brodawczaka utożsamiany wyłącznie z tym rodzajem raka i problemem zdrowia kobiet. W rzeczywistości zakażenie HPV dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a jego skutki mogą obejmować wiele różnych narządów.

Nowy program przesiewowy. Chodzi o raka płuca

Od dziś rusza program przesiewowy, dzięki któremu osoby z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na raka płuca będą mogły bez skierowania wykonać bezpłatną niskodawkową tomografię komputerową (NDTK). Rzeczywisty start jest przewidywany na połowę miesiąca. Jak wyjaśnia w rozmowie z nami Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Narodowego Funduszu Zdrowia, obecnie trwa podpisywanie kontraktów z placówkami, mającymi realizować ten program.

Z badań będą mogły skorzystać osoby w wieku 55-74 lat, które palą lub paliły i mają za sobą co najmniej 20 paczkolat (oznacza to np. palenie jednej paczki papierosów dziennie w ciągu 20 lat lub dwóch paczek w ciągu 10 lat), a od zaprzestania palenia nie minęło więcej niż 15 lat. Przy dodatkowych czynnikach ryzyka, m.in. POChP, włóknieniu płuc, ekspozycji na niektóre substancje czy zachorowaniu na raka płuca u krewnego pierwszego stopnia, badanie będzie dostępne od 50. roku życia. Program obejmuje osoby bez objawów sugerujących chorobę.

- Rak płuca pozostaje jednym z głównych problemów polskiej onkologii. Rokrocznie jest rozpoznawany u 22-23 tys. osób w Polsce, przy czym liczba zgonów z powodu tego nowotworu jest podobna - powiedział pod koniec września, podczas konferencji prasowej w Katowicach prof. dr hab. n. med. Mariusz Adamek, pulmonolog z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Niskodawkowa tomografia komputerowa (NDTK) pozwala wykrywać niewielkie zmiany w płucach, zanim pojawią się objawy. Samo skanowanie trwa około siedmiu sekund, a cała wizyta zwykle 10-15 minut.

Polska jest trzynastym krajem, który wprowadza systemowy program badań przesiewowych raka płuca z wykorzystaniem NDTK.

Więcej kolejek monitorowanych centralnie

Od 1 października harmonogram przyjęć na 15 zabiegów szpitalnych ma być centralnie monitorowany przez NFZ. Chodzi o świadczenia takie jak:

koronarografia,

wszczepienie oraz wymiana rozrusznika jednojamowego,

wszczepienie oraz wymiana rozrusznika dwujamowego,

implantacja wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu,

wszczepienie oraz wymiana stymulatora nerwu błędnego,

artroskopia lecznicza stawu kolanowego,

artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych,

plastyka więzadeł pobocznych kolana,

usunięcie migdałków,

zabiegi na przegrodzie nosowej,

termolezja,

operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka,

operacja przepukliny pachwinowej,

operacja usunięcia żylaków kończyny dolnej,

operacja palucha koślawego.

Właśnie o te świadczenia będzie rozszerzona aplikacja Kolejki Centralne (AP KOLCE). To narzędzie Narodowego Funduszu Zdrowia do elektronicznego rejestrowania i prowadzenia list oczekujących w skali kraju. Obejmuje już kilkadziesiąt rodzajów świadczeń.

- Dla pacjentów ta zmiana oznacza przede wszystkim to, że na trzy dni przed zabiegiem będą otrzymywali SMS-y przypominające o terminie. Dla nas oznacza to natomiast dużo lepiej raportowane dane - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl Paweł Florek z NFZ.

Karta eDiLO w POZ i wszystkich ośrodkach onkologicznych

Karta DiLO to dokument, który ułatwia szybkie i skoordynowane diagnozowanie oraz leczenie nowotworów. Jej pierwotna, papierowa wersja, choć uznawana była za istotny przełom w podejściu do prowadzenia pacjentów z podejrzeniem nowotworu, nie była pozbawiona wad. Była wystawiana nie tak często, jak powinna, a często też na etapie późniejszym, niż ten, w którym pacjent osiągałby największą korzyść z tego dokumentu.

Od 11 sierpnia wdrażana jest elektroniczna wersja tej karty. Pozwala ona zbierać wszystkie dane o przebiegu diagnostyki i leczenia pacjenta w formie zdigitalizowanej tak, by każdy lekarz, który się z nią zetknie, zyskał pełną wiedzę o chorym.

- W tej chwili większość osób, które do nas trafiają, przychodzi z nieskończoną ilością dokumentów, a i tak nie do końca wiadomo, co się z nimi działo przedtem. My nie mamy choćby dostępu do karty DiLO, która była założona przez kogoś innego - mówił wczoraj w rozmowie z tvn24.pl prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2022-2026.

Początkowo eDiLO pojawiła się tylko w ośrodkach onkologicznych najwyższej referencyjności (Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego - SOLO III). Od 1 października jest również w ośrodkach SOLO I, realizujących podstawowe świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne i SOLO II, zajmujących się leczeniem bardziej złożonych przypadków, czy u lekarzy POZ.

Od 1 stycznia 2027 roku eDiLO stanie się już powszechnie obowiązującym standardem.

Nowa lista leków refundowanych

Październik jest miesiącem, w którym zaczyna obowiązywać zaktualizowana lista leków refundowanych (lista jest zmieniana co kwartał). Dostęp do nowych opcji leczenia zyskali między innymi pacjenci z nowotworami układu pokarmowego, mukowiscydozą czy dystrofią mięśniową Duchenne’a (givinostat). Chorzy z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) będą mogli natomiast dostawać wyższe dawki leków.

Przed ogłoszeniem listy resort zdrowia negocjował z producentami w sprawie obniżenia cen 11 leków z wykazu bezpłatnych leków dla seniorów. Rozmowy dotyczyły m.in. szczepionek przeciwko RSV i semaglutydu.

- Negocjacje pozwoliły nam tak obniżyć ceny oferowane przez firmy, że dało to oszczędności pacjentom na kwotę 400 mln zł - powiedziała Kacperczyk.

W przypadku czterech leków negocjacje nie przyniosły porozumienia i leki te znikają z wykazu. Chodzi o jeden lek przeciwzakrzepowy, dwa na cukrzycę typu 2 i jeden stosowany w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Wszystkie mają równoważne odpowiedniki, które wciąż można otrzymać za darmo.

W tvn24.pl piszemy natomiast o kontrowersjach związanych z wykreśleniem jednej terapii z programu lekowego w raku piersi. Chodzi o palbocyklib - lek celowany stosowany w terapii HR-dodatniego (hormonozależnego) i HER2-ujemnego (bez nadmiaru białka HER2 pobudzającego wzrost komórek nowotworowych) raka piersi.

Według szacunków Federacji Stowarzyszeń "Amazonki" od 1 października około półtora tysiąca Polek będzie musiało zmienić dotychczasowe leczenie. Skąd taka decyzja? Ministerstwo Zdrowia nie odpowiada na nasze pytania, a konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej odmawia komentarza.

Centralna e-Rejestracja ze wsparciem AI

Ministerstwo Zdrowia od października rozpoczyna wykorzystywać w centralnej e-rejestracji voicebota. Jak informuje Centrum e-Zdrowia, asystent głosowy potwierdzi termin wizyty na badania lub do kardiologa, a potem o nim przypomni.

- Dzięki temu osoby, które nie korzystają z Internetu, aplikacji mobilnych czy wiadomości SMS, będą mogły w prosty sposób potwierdzić, odwołać lub zmienić termin wizyty. To kolejny krok w kierunku bardziej dostępnej, przyjaznej i efektywnej ochrony zdrowia - mówił wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Centrum e-Zdrowia informuje, że z Internetowego Konta Pacjenta korzysta 19,8 mln osób, a ponad 3 mln z aplikacji mojeIKP. Oznacza to, że ponad 14-17 mln nie korzysta z żadnego z tych rozwiązań.