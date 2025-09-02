Czy w Polsce zabraknie leków? Dane są niepokojące, resort zdrowia uspokaja

Gen. Kukuła: na razie nie obawiajmy się, nie wróci zasadnicza służba wojska Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Rodzima produkcja pokrywa w Polsce zaledwie 30-40 procent zapotrzebowania.

Ponad 80 procent substancji czynnych jest do Polski importowanych z Azji.

Co to oznacza dla bezpieczeństwa lekowego kraju?

Jak problem widzi i rozwiązuje resort zdrowia?

Raport "Bezpieczni w czasie kryzysu. Jak zadbać o zdrowie obywateli i żołnierzy, kiedy świat się chwieje?" zawiera m.in. wnioski i rekomendacje dotyczące integracji zasobów wojskowych i cywilnych, szkoleń, inwestycji, produkcji substancji czynnych i leków. Jedną z ważniejszych informacji płynących z niego jest taka, że zarówno polska, jak i europejska suwerenność lekowa stoją pod mocnym znakiem zapytania.