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Cztery zdania, które sygnalizują samotność. Wskazali je polscy naukowcy

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mężczyzna telefon samotność (PLUS)
Katarzyna Lazzeri o reportażu "Samotność 2.0"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa ją mianem współczesnej epidemii. Samotność oznacza rozbieżność między relacjami, jakich człowiek potrzebuje, a tymi, które rzeczywiście ma. Wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Jej skalę pomoże ocenić nowa skala opracowana przez polskich naukowców.

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Samotność wiąże się z niezaspokojoną potrzebą bliskości. Jest uznawana za istotny problem zdrowia publicznego, związany z gorszym zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz większym ryzykiem śmierci. Dotyczy osób w każdym wieku, także młodych.

"Choć może wydawać się osobistym, indywidualnym doświadczeniem, coraz częściej bywa opisywana w literaturze naukowej jako zjawisko społeczne o poważnych konsekwencjach zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia w 2023 roku uznała samotność za jedno z kluczowych zagrożeń dla zdrowia publicznego w XXI wieku" - zauważają autorzy kampanii Forum Przeciwko Depresji.

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Zaznaczają, że choć nie jest jednostką chorobową, jej skutki mogą być równie poważne jak w przypadku chorób przewlekłych – zarówno w wymiarze psychicznym, jak i somatycznym. "W badaniach wykazano, że samotność zwiększa ryzyko rozwoju depresji o ponad 40 proc., a zaburzeń lękowych o około 25 proc. Długotrwałe poczucie izolacji społecznej wpływa negatywnie na układ odpornościowy, sprzyja reakcjom zapalnym, a także prowadzi do pogorszenia jakości snu" - obrazują eksperci kampanii.

Jak mierzono samotność do tej pory?

W badaniu przeprowadzonym w Polsce podczas pandemii COVID-19 umiarkowanie wysoki poziom samotności stwierdzono u 22 proc. uczestników, a wysoki – u kolejnych 2 proc. Z kolei raport Instytutu "Pokolenia" z 2022 r. wykazał, że na samotność cierpi 53 proc. dorosłych Polaków. W tym badaniu został wykorzystany kwestionariusz Zrewidowanej Skali Samotności R-UCLA w polskiej adaptacji. To jedna z najczęściej stosowanych miar samotności, zawierająca 20 pozycji odzwierciedlających satysfakcję i niezadowolenie z relacji społecznych. W odniesieniu do każdego z 20 stwierdzeń osoba badana ma cztery możliwości odpowiedzi: nigdy, rzadko, czasami, często, którym odpowiadają kolejno cyfry od 1 do 4.

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Teraz polscy naukowcy uprościli to narzędzie, opracowując czteroelementową wersję skali pomiaru samotności R-UCLA. Badania z udziałem 4130 osób wykazały, że cztery stwierdzenia tworzą spójne narzędzie, pozwalające ocenić ogólne poczucie samotności.

Nowy zestaw stwierdzeń najlepiej opisujących samotność

Pierwszym autorem publikacji, której wyniki przedstawiono w czasopiśmie "Health Psychology Report", jest Andrzej Piotrowski z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W badaniach uczestniczyli również naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszy etap badań prowadzono przez internet od maja 2025 r. do lutego 2026 r. Wzięło w nim udział 3477 osób, których średnia wieku wynosiła około 26 lat. Kobiety stanowiły 71,5 proc. grupy.

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Naukowcy porównali 39 zestawów stwierdzeń zaczerpniętych z pełnej skali. Sprawdzali, jak dobrze każdy zestaw mierzy ogólne poczucie samotności, uwzględniając zarówno spójność odpowiedzi, jak i przydatność poszczególnych stwierdzeń. Ostatecznie wybrali cztery: "Brakuje mi towarzystwa", "Już nie jestem dla nikogo bliską osobą", "Czuję się opuszczony/a" i "Czuję się odizolowany/a od innych". Badana osoba wskazuje, jak często każde z nich ją opisuje. Do wyboru ma odpowiedzi: "nigdy", "rzadko", "czasami" i "często", punktowane od 1 do 4. Wynik jest sumą punktów uzyskanych za cztery odpowiedzi i mieści się w przedziale od 4 do 16. Im wyższy, tym silniejsze poczucie samotności. Wybrany zestaw sprawdzono następnie w niezależnej grupie 653 osób. Ten etap trwał od kwietnia do maja 2026 r. Średnia wieku uczestników wynosiła około 35 lat, a kobiety stanowiły 60,2 proc. grupy.

Analizy potwierdziły, że cztery stwierdzenia tworzą spójną skalę mierzącą ogólne poczucie samotności. Odpowiedzi na poszczególne stwierdzenia były ze sobą powiązane, a każde z nich dobrze odzwierciedlało mierzone zjawisko. Podobne wyniki uzyskano w obu grupach badanych, co przemawia za wiarygodnością skróconego narzędzia.

Co daje skrócenie skali?

Jak wskazują autorzy, krótkie narzędzia są szczególnie przydatne w badaniach obejmujących dużą liczbę uczestników lub wykorzystujących kilka kwestionariuszy. Pozwalają ograniczyć czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi, zachowując dobre właściwości pomiarowe.

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Skrócenie skali zmienia jednak zakres uzyskiwanych informacji. Pełna polska wersja pozwala rozpatrywać trzy wymiary samotności – związane z bliskimi relacjami, kontaktami społecznymi i przynależnością do grupy. Nowa dostarcza jednego ogólnego wyniku. Potrzebne są jeszcze badania sprawdzające, czy narzędzie działa w taki sam sposób w różnych grupach demograficznych i czy pozwala wychwytywać zmiany nasilenia samotności. Naukowcy zalecają też powtórzenie pomiaru u tych samych osób po pewnym czasie, aby ocenić stabilność wyników.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ZdrowiePsychologiaNaukaZdrowie psychiczneBadania naukowe
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