Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

NFZ: sprawozdanie przyjęte, ale potrzeby rosną

shutterstock_1501176602
Ministra zdrowia udzieliła pierwszego wywiadu
Ponad 7,7 mld zł - tyle wyniosła strata Narodowego Funduszu Zdrowia za 2024 rok, ale była niższa od planowanej. Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie NFZ, Ministerstwo Zdrowia nie zgłosiło uwag. Tymczasem Federacja Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że potrzeby wydatkowe w ochronie zdrowia na 2025 rok znacznie wyprzedzają istniejące gwarancje ustawowe. 

Wiceprezes NFZ Jakub Szulc poinformował, że pierwotnie przychody i koszty na 2024 rok ustalono na kwotę 168,4 mld zł. W trakcie roku jednak wprowadzono korekty - przychody wzrosły o 9,28 proc., sięgając ponad 184 mld zł. Jednocześnie koszty zwiększyły się o 14,87 proc., przekraczając 193 mld zł. Największy w nich udział miało leczenie szpitalne, które pochłonęło 51,58 proc. wydatków NFZ. W sprawozdaniu wyliczono też, że strata za 2024 rok była niższa od planowanej o 1,7 mld zł i została pokryta z Funduszu Zapasowego.

Najważniejszym źródłem przychodów pozostają składki zdrowotne, które wyniosły 158,7 mld zł, co stanowi 86,74 proc. wszystkich wpływów. Dotacje z budżetu państwa stanowiły 8,1 proc. przychodów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Więcej pieniędzy dla NFZ. Co wzrost dotacji oznacza dla szpitali i chorych?

Więcej pieniędzy dla NFZ. Co wzrost dotacji oznacza dla szpitali i chorych?

Mikrobiom może opóźnić starzenie? Naukowcy badają temat

Mikrobiom może opóźnić starzenie? Naukowcy badają temat

W 2024 r. aż 94,56 proc. wszystkich kosztów NFZ przeznaczono na świadczenia opieki zdrowotnej. Pozostałe środki wykorzystano m.in. na ratownictwo medyczne, refundację leków i wyrobów medycznych oraz koszty administracyjne.

Potrzebne dodatkowe finansowanie?

Zgodnie z szacunkami Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), planowane nakłady na ochronę zdrowia w przyszłym roku wyniosą 6,83 proc. PKB, liczone zgodnie z metodologią ustawową, tj. wydatki z bieżącego roku odniesione do PKB sprzed dwóch lat. Porównując PKB i wydatki z tego samego roku, tak jak liczy się wydatki na potrzeby porównań międzynarodowych oraz krajowe nakłady na obronność, wydatki na zdrowie wyniosą jednak 5,97 proc. PKB. Aby w 2027 roku osiągnąć faktyczny poziom nakładów na zdrowie równy ustawowemu celowi 7 proc. PKB, konieczne będzie zapewnienie dodatkowego finansowania systemu na poziomie 45,1 mld zł.

Większe wydatki, mniejsze gwarancje ustawowe?

W najnowszej, 14. edycji "Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia" Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) porównano planowane poziomy publicznych nakładów na ochronę zdrowia z istniejącymi potrzebami i zobowiązaniami. Choć przedstawiony projekt budżetu państwa gwarantuje spełnienie ustawowego wymogu przeznaczenia 6,8 proc. PKB na zdrowie (licząc bieżące wydatki względem PKB sprzed dwóch lat), potrzeby wydatkowe znacznie wyprzedzają istniejące gwarancje.

"System jest poplątany i chaotyczny". Nowa ministra zdrowia zabiera głos
Dowiedz się więcej:

"System jest poplątany i chaotyczny". Nowa ministra zdrowia zabiera głos

Planowany budżet NFZ na przyszły rok wynosi 217,4 mld zł, w tym 26 mld zł z dotacji podmiotowej z budżetu państwa. To kwota zdecydowanie zbyt mała, by wypełnić wszystkie zobowiązania wynikające z obecnego stanu prawnego. W 2026 r. NFZ będzie potrzebował co najmniej 240 mld zł, twierdzą eksperci FPP.

Budżet na ochronę zdrowia to plan minimum

Poza sytuacją płynnościową, wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia jest efektywność kosztowa. Jak wynika z analizy FPP przedstawionej w ramach raportu, w latach 2016-2024 poziom nominalnych wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej w ramach NFZ zwiększył się o 160,3 proc., lecz liczba wykonywanych świadczeń jedynie o 9,8 proc. - Wydajemy coraz więcej na leczenie, lecz nie dostajemy dużo więcej w zamian, przynajmniej w wymiarze ilościowym. Jednostkowy koszt pojedynczego świadczenia w NFZ przez ostatnie 9 lat urósł o 137 proc., podczas gdy poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych podniósł się w tym samym czasie o 52,1 proc. Innymi słowy, poziom cen usług medycznych finansowanych przez NFZ rósł 2,5-krotnie szybciej niż inflacja. Jednym z czynników dodatkowo napędzających koszty w ostatnich latach jest obowiązująca od 2022 r. nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia w ochronie zdrowia - mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. W ramach raportu na bieżąco analizowana jest również sytuacja finansowa sektora podmiotów leczniczych, na które bezpośrednio oddziałuje stan finansów NFZ. Od początku 2024 r. można zaobserwować niepokojący wzrost zobowiązań wymagalnych SPZOZ - z 2,5 mld zł w 1 kw. 2024 r. do 3,4 mld zł w 1 kw. 2025 r., co oznacza wzrost 38,4 proc. w ujęciu rok do roku.

Jest to najszybszy systematyczny wzrost zobowiązań SPZOZ od wielu lat. Może to świadczyć o tym, że podmioty lecznicze coraz częściej reagują na opóźnienia w niektórych płatnościach ze strony NFZ na przedłużanie terminu zapłaty z tytułu realizowanych na ich rzecz dostaw lub usług.

Autorka/Autor: annabie

Źródło: PAP, sejm.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieOchrona zdrowia
Czytaj także:
Lądek-Zdrój po powodzi (17.09.2024)
Mija rok od powodzi. Walka ze skutkami żywiołu wciąż trwa
Wrocław
Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Korupcja w firmie z miliardowymi zamówieniami od państwa. Są zarzuty
Poznań
Dariusz Matecki
USA zapowiadają działania wobec cudzoziemców. Matecki chętny, by przekazać "listę osób"
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarzy rozpoczęte. Gospodarze dostali tęgie lanie
EUROSPORT
deszcz, ulewa
Tu będzie intensywnie padać. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO
Celował do policjantów
Uciekał przed policjantami, nagle zwolnił i wymierzył w nich bronią. Nagranie
Łódź
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
WARSZAWA
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Tesla zmienia strategię: priorytetem Optimus zamiast aut
BIZNES
Japoński F-15
Japonia wysyła myśliwce do krajów Zachodu. To pierwsza taka misja
Świat
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
WARSZAWA
Mikoła Statkiewicz przy granicy z Litwą
Wczoraj uwolniony i wczoraj "zabrany przez zamaskowanych ludzi". Gdzie jest Statkiewicz
Świat
Czosnówka, rosyjski dron
Rosyjskie drony nad Polską. Jest śledztwo prokuratury
Lublin
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi nad czterema województwami
METEO
imageTitle
Sprinter na dopingu. Długa dyskwalifikacja medalisty mistrzostw świata
EUROSPORT
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Strażnicy "nie mogli uwierzyć własnym oczom"
WARSZAWA
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
METEO
Bożena Batycka
Zarabiała ogromne pieniądze i wiodła luksusowe życie. Wszystko straciła
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoko postawiony policjant na szkoleniu, wcześniej pił alkohol. Są konsekwencje
Rzeszów
Donald Trump
Trump znów o Polsce i dronach
Świat
Viktor Orban
Orban o wojnie i Polakach. "Są w tym po uszy"
Świat
XII Zjazd Gnieźnieński
XII Zjazd Gnieźnieński o "odwadze pokoju". Trwają spotkania, warsztaty i dyskusje
Poznań
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
W tych zawodach zarabia się "za mało"
BIZNES
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Miał zabić żonę i upozorować wypadek. Matka ofiary zwróciła się do oskarżonego
Trójmiasto
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Po zabójstwie Charliego Kirka. "Ludzie w tym budynku są śmiertelnie przerażeni" 
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
METEO
Wypadek w Zakopanem
Samochód stoczył się ze skarpy i uderzył w drzewo
Kraków
Dom dziecka, Tomisławice
Dostał 25 lat więzienia za zbrodnię w domu dziecka, "żałuje tego, co się stało". Jest apelacja
Łódź
lekarz
O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"
Piotr Wójcik
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy
Świat
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
18-latek zginął na przejściu dla pieszych
Katowice
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica