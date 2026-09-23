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Wybory prezydenckie w Krakowie 2026

Kandydat na prezydenta Krakowa zrezygnował ze startu

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Jan Hoffman przed referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Jan Hoffman, jeden z inicjatorów krakowskiego referendum, zrezygnował z kandydowania na prezydenta Krakowa. Polityk przekazał w środę swoje poparcie liderowi sondaży Łukaszowi Gibale. Karty do głosowania są już jednak wydrukowane. Czy będą poprawiane?

Jan Hoffman postanowił zrezygnować z udziału w wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 27 września. Na konferencji prasowej w środę przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. - Wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie. Wspólnie możemy zatrzymać tę partyjną falę - powiedział Hoffman. Wyraził nadzieję, że wybory rozstrzygną się już w pierwszej turze. I zapowiedział, że jeszcze w środę złoży w Miejskiej Komisji Wyborczej dokumenty dotyczące rezygnacji ze startu w wyborach.

Rezygnując z kandydowania Hoffman przedstawił "pakt współpracy dla Krakowa". Zawarto w nim postulaty, do których spełnienia zobowiązał się Łukasz Gibała. To zewnętrzny audyt miasta, zmniejszenie strefy czystego transportu, propozycje gospodarcze dla Rybitw i Płaszowa, pozostawienie fachowców w urzędzie miasta oraz przywrócenie biletu 20-minutowego na przejazdy komunikacją miejską.

- Chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty [...] zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane - zapowiedział na wspólnym briefingu Łukasz Gibała.

Dziś o 20:30 na antenie TVN24 i w tvn24.pl debata kandydatów na prezydenta Krakowa.

Był inicjatorem referendum

Komitet Hoffmana nosi nazwę "ReferendumKRK: NaprawiMY Kraków". To on był inicjatorem majowego referendum, które odwołało z funkcji ostatniego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Jan Hoffman jest przewodniczącym rady dzielnicy I Stare Miasto. Swoją decyzję o starcie w wyborach argumentował tym, że do wyścigu o fotel prezydenta miasta zgłosili się głównie kandydaci partyjni, a samorząd nie powinien opierać się na politykach zależnych od partyjnej centrali.

Jan Hoffman
Jan Hoffman
Źródło zdjęcia: PAP/Art Service

Łukasz Gibała to bezpartyjny radny, lider stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. To dla niego czwarte wybory, w których kandyduje na prezydenta Krakowa. Sondaże dają mu największe szanse na zwycięstwo. Jan Hoffman dostawał w badaniach zaledwie kilka procent poparcia, plasując się na końcu stawki.

Obaj politycy współpracowali przy okazji krakowskiego referendum. To stowarzyszenie Łukasza Gibały w zdecydowanej większości sfinansowało działania komitetu referendalnego. Kraków dla Mieszkańców przelał na ten cel prawie dwa miliony złotych.

Krajowe Biuro Wyborcze: karty już są wydrukowane

Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował tvn24.pl, że karty do głosowania są już wydrukowane i "nie będą zmieniane" nawet pomimo decyzji Jana Hoffmana.

- Miejska Komisja Wyborcza po otrzymaniu rezygnacji wyda uchwałę o skreśleniu kandydata z listy i wyda obwieszczenie informujące wyborców o tym, że głos oddany na skreślonego kandydata będzie głosem nieważnym - powiedział Ślęczek.

Siedmioro kandydatów na prezydenta Krakowa

Po rezygnacji Jana Hoffmana w wyborach pozostanie siedmioro kandydatów. To: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami; poparcie KO i PSL)i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska).

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
WyboryKraków
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